Chỉ một hành động nhỏ, sao nam Cbiz này khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị: 'Chị fan này kiếp trước cứu cả thế giới hay gì?'

Sao quốc tế 06/05/2022 15:59

Hành động của Vương Nhất Bác nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ xứ Trung.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên có độ nổi tiếng cực kỳ lớn tại Trung Quốc, độ phủ sóng của anh chàng không chỉ nằm ở quê nhà mà nó còn lan rộng sang một số nước Châu Á. Chính vì vậy, mà bất cứ nhất cử nhất động nào của anh cũng đều bị netizen chú ý đến. 

Chỉ một hành động nhỏ, sao nam Cbiz này khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị: 'Chị fan này kiếp trước cứu cả thế giới hay gì?' - Ảnh 1
Nhan sắc cực phẩm của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung tổng hợp những câu chuyện dở khóc dở cười khi người hâm mộ bất ngờ gặp diễn viên mình yêu thích. Trong đó, câu chuyện của Vương Nhất Bác được chú ý hơn cả bởi sự thân thiện và lối hành xử khéo léo của nam diễn viên.

Cụ thể, trong một lần đi ra ngoài Vương Nhất Bác đã bị một fan nhận ra và muốn xin anh chàng một kiểu hình chụp chung, nam diễn viên vui vẻ đồng ý nhưng vì chiếc điện thoại của bạn fan gặp sự cố khi lên hình có phần bị lag. Tâm trạng của bạn ấy trông cực kỳ lo sợ sẽ khiến mỹ nam họ Vương cảm thấy mất thời gian sẽ rời đi.

Chỉ một hành động nhỏ, sao nam Cbiz này khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị: 'Chị fan này kiếp trước cứu cả thế giới hay gì?' - Ảnh 2
Hành động của nam diễn viên nhận được nhiều về cơn mua lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam diễn viên đã vui vẻ chờ đợi fan của mình để giúp cho người này có được tấm hình như ý muốn. Sau khi nghe được nhiều netizen còn cảm thấy ganh tị với bạn fan kia: ''Chị này kiếp trước cứu thế giới hay gì vậy'' .

Ngoài ra, công chúng cũng dành nhiều lời khen cho hành động ngọt ngào của Nhất Bác. Nhiều người cho biết nam diễn viên Trần Tình Lệnh thật sự rất tử tế không chỉ với bạn diễn hay fan của mình, anh còn lịch thiệp với tất cả mọi người xung quanh. Trước đó, Nhất Bác từng gây sốt khi quan tâm hỏi han fan: "Bạn có thấy nắng không?" tại một ngày hội thể thao. 

Hiện, ngôi sao sinh năm 1997 đang tất bật chuẩn bị cho những dự án phim mới của mình, fan hâm mộ cũng gửi lời chúc đến anh chàng sẽ có được thành công trong những bộ phim tới đây. 

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