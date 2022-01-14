Sau khi hiến tặng khối tài sản khủng 17.000 tỷ, cuộc sống của Châu Nhuận Phát giờ ra sao?

Năm 2018, thông tin nam tài tử Châu Nhuận Phát quyên góp khối tài sản lên đến hơn 700 triệu USD (khoảng 17.000 tỷ đồng) để hoạt động từ thiện, đã khiến công chúng hâm mộ khắp nơi trên thế giới đều phải trầm trồ. Được biết, nam diễn viên và bà xã doanh nhân Trần Hội Liên đều đồng lòng khi đưa ra quyết định quan trọng này, vì với họ thiện nguyện vốn là tâm huyết suốt nhiều năm qua.

Châu Nhuận Phát được biết đến là một trong những nam tài tử Hong Kong đình đám bậc nhất, với sự nghiệp phim ảnh vô cùng chói lọi. Những năm gần đây, nam diễn viên họ Châu đã rời xa ánh hào quang, song danh tiếng và sức hút của ông chưa bao giờ giảm sút trong lòng công chúng.

Theo Sina, trước khi công khai việc này với công chúng, nhiều năm về trước, vợ của Châu Nhuận Phát đã âm thầm lập quỹ từ thiện mang tên hai người, và thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về lý do từ bỏ khối tài sản khổng lồ, Châu Nhuận Phát chia sẻ: “Trong cuộc sống này, điều khó khăn nhất không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà chính là làm thế nào để có thể bình thản trước mọi sóng gió. Tôi mong mình có thể sống đơn giản, không buồn lo, ưu sầu suốt quãng đời còn lại thay vì đau đáu nghĩ đến việc tiền nong”.

Nam tài tử "Bến Thượng Hải" cũng đề cao tấm lòng vàng của người vợ doanh nhân: "Tôi rất biết ơn bà xã Trần Hội Liên. Cô ấy vốn là một thiên kim tiểu thư, vì yêu tôi mà thay đổi sống tiết kiệm cho giống tôi. Khi tôi bảo rằng mình muốn quyên góp từ thiện toàn bộ gia sản, cô ấy không phản đối mà hết lòng ủng hộ việc làm của tôi", ông tâm sự.

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 65, Châu Nhuận Phát chẳng ngần ngại thừa nhận bản thân đã hết thời, song chính cuộc sống bình dị không bon chen mới là điều mà ông hằng khao khát. Nhiều người vẫn luôn thắc mắc về cuộc sống sau quyên góp gia sản của Châu Nhuận Phát, nhưng thực tế chẳng có điều gì thay đổi. Người dân Hong Kong vẫn nhìn thấy Châu Nhuận Phát trên các chuyến tàu điện ngầm, ăn uống ở các hàng quán ven đường và mặc những bộ quần áo vải giản dị, rẻ tiền.

Cũng vì thế mà người hâm mộ Châu Nhuận Phát thường có câu: "Nếu bạn muốn gặp các ngôi sao Hong Kong, hãy đi mua sắm những trung tâm thương mại, cửa hàng xa xỉ nhất đặc khu. Còn nếu muốn gặp Phát Ca hãy đi đến khu vực tàu điện ngầm, trạm xe buýt và chợ rau ở khu Cửu Long".

Nói về lối sống bình dị của mình, Châu Nhuận Phát cho biết đó là điều ông luôn khao khát. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên vui vẻ nói: “Điều tôi muốn là tận hưởng từng giây từng phút bình yên bên những người thân yêu, được sống là chính mình. Mọi người cũng không cần xem trọng tôi. 90% phim tôi đóng đều dở tệ, chỉ có một hai bộ là coi được. Cho nên, trước giờ tôi chẳng màng đến lợi danh, tiền bạc”.

Châu Nhuận Phát - Nam diễn viên oanh tạc trên màn ảnh thuở nào, giờ đây chính là "người mặc áo phông giá 12 USD, mang đôi dép lê giá 2 USD, mỗi tháng tiêu không quá 30 USD. Ngày ngày đi lại bằng tàu điện ngầm, xe buýt và sẵn sàng mặc cả, đòi tiền thừa không thiếu một xu với chủ cửa hàng ngỗng quay yêu thích lẫn những người bán hàng rong trên phố". Nhưng với ông đó chính là niềm hạnh phúc đúng nghĩa!

Giờ đây, khi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, ông ít đóng phim và dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Nam diễn viên thường xuyên bị bắt gặp chạy bộ cùng vợ Trần Hội Liên hay leo núi, cắm trại cùng bạn bè và các ngôi sao nổi tiếng Hong Kong như Lư Hải Bằng, Miêu Kiều Vỹ, Tăng Hoa Thiên, Bào Khởi Tịnh...

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ngôi sao Bến Thượng Hải tỏ ra hài lòng. Ông tiết lộ muốn trở thành huấn luyện viên leo núi.

"Tôi cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của bản thân ngày càng xuống dốc. Nói thẳng ra là Châu Nhuận Phát đã hết thời. Vì thế, tôi đang tính đến chuyện trở thành huấn luyện viên leo núi đường dài. Kinh nghiệm của tôi có thể giúp ích cho người muốn theo đuổi bộ môn này", Châu Nhuận Phát chia sẻ.