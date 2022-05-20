'Thần bài' Châu Nhuận Phát lộ diện với vẻ ngoài phong độ ở tuổi 67

Châu Nhuận Phát vẫn giữ được vóc dáng năng động và phong độ dù đã bước sang tuổi 67.

Cách đây không lâu, Châu Nhuận Phát chính thức qua 67 tuổi. Cụ thể, theo trang 163, nam diễn viên kỳ cựu mừng tuổi mới cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, tương tự các năm trước, nhiều ngôi sao Hoa ngữ và khán giả cũng nhắn gửi nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến ông thông qua mạng xã hội.

Đặc biệt, người đẹp Huỳnh Thúy Như chia sẻ thêm ảnh chụp với Châu Nhuận Phát thời gian gần đây cùng lời chúc mừng sinh nhật đàn anh thân thiết. Hình ảnh hiếm hoi của tài tử 5X nhanh chóng gây chú ý lớn. Trong ảnh, anh mặc áo thun đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai và cho thấy thần thái tươi tắn. “Tuy tóc bạc trắng, nhưng Châu Nhuận Phát trông vẫn rất trẻ trung và phong độ.

Nam diễn viên nhiều lần được trông thấy khi đang chạy bộ và leo núi với gương mặt tươi cười cùng đồng nghiệp, bạn bè, khán giả… Khi nhìn thấy ai đó quay phim mình, nam diễn viên đều thân thiện vẫy tay chào trước ống kính. Ông cũng luôn vui vẻ đáp ứng lời mời chụp ảnh của mọi người. Châu Nhuận Phát dành phần lớn thời gian cho sở thích thể dục, từ đi bộ đường dài, leo núi đến chạy bộ. Thói quen này giúp ông giữ được vóc dáng cân đối, nhanh nhẹn, tinh thần thoải mái, lạc quan. Nam diễn viên đình đám một thời còn lan tỏa tinh thần yêu vận động đến nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Châu Nhuận Phát và vợ - Ảnh: Internet

Cuộc sống hiện tại của Châu Nhuận Phát giản dị, yên bình hơn. Kể từ khi tham gia tác phẩm Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành, khán giả không còn thấy ông xuất hiện trên màn ảnh. Bộ phim mới của tài tử U70 là Salavation được quay từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định lịch phát hành.

Hiện tại, Châu Nhuận Phát hạn chế đóng phim. Hiện, ông có cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên bà xã Trần Hội Liên dù không có con cái. Những năm qua, nam diễn viên ăn uống thanh đạm, tiêu xài tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản hơn 700 triệu USD. Cặp đôi đã thống nhất dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện.

Châu Nhuận Phát tuyên bố điều này khi vợ không sinh được con, nghe xong bà xã che mặt khóc nức nở Dù đã kết hôn 35 năm, Châu Nhuận Phát và vợ vẫn chưa có con, nhưng nam tài tử không vì thế mà ghét bỏ hay hậm hực với vợ.

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