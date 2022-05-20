Vừa kết thúc chưa được bao lâu, Thả Thí Thiên Hạ lại là tâm điểm của sự chỉ trích khi bị đào mộ lại phốt cũ năm xưa vì hành động này

Động thái ''cà khịa'' phim khác trên nền tảng Youku vô tình biến Thả Thí Thiên Hạ thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Từng là dụ án phim S+ được nhiều người mong chờ sẽ xô đổ hàng loạt kỷ lục trong làng phim Hoa Ngữ nhưng Thả Thí Thiên Hạ lại mang đến sự thất vọng vô cùng lớn khi không những không đạt đúng như kỳ vọng của netizen mà bộ phim còn được xứng danh như là phim có nhiều drama nhất từ trước cho tới nay. Thậm chí đến khi bộ phim kết thúc, những lùm xùm xoay quanh về Thả Thí Thiên Hạ vẫn chưa được hạ nhiệt khi mới đây đây ekip của phim vừa có hành động gây tranh cãi khiến nhiều người phẫn nộ.

Bài đăng gây tranh cãi của Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: internet Cụ thể, sáng ngày 19/5, tài khoản Weibo chính thức của Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ đăng tải poster của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính để bình phẩm. Tài khoản này đưa ra nhận xét: "Rất nhiều poster phim hiện đại của Youku là kiểu dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp (kiểu duy mỹ chữa lành) như này, không phải không đẹp, chỉ là rất rập khuôn”.

Sau khi bị tài khoản Weibo Thả Thí Thiên Hạ bình phẩm poster vào sáng nay, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã đăng bài kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cây cối tạo thành rừng, sinh trưởng không dễ dàng, Tiểu Mộc Lâm (tên phim) rất đáng được bảo vệ. Cảm ơn mọi người quan tâm đến bộ phim ngọt ngào giảm áp lực cho hệ sinh thái rừng." Bài đăng đáp trả của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người - Ảnh: Internet Được biết, màn đáp trả trên đã nhắc tới vấn đề bảo vệ thiên nhiên, trong đó có bảo vệ động vật. Đây là vấn đề rất nhạy cảm đối với Thả Thí Thiên Hạ bởi nó gợi nhớ tới hành vi ngược đãi động vật trước đó của phim. Trước đó, có người cho rằng đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ có hành vi ngược đãi những chú ngựa được sử dụng trong phim khi phim có những cảnh hành động khiến cho ngựa không được đảm bảo an toàn. Thả Thí Thiên Hạ từng bị dính phốt ngược đãi động vật - Ảnh: Internet Tại thời điểm đó, hội yêu động vật đã cực kỳ phẫn nộ trước hành động của đoàn làm phim và mong muốn phim bị tẩy chay nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã được xử lý xong xui thì lại bị chính người trong ekip Thả Thí Thiên Hạ lôi ra lại khiến netizen được một phen hả hê ''Đúng là ngứa miệng tạo nghiệp mà''. Màn đáp trả của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hiện đang được khán giả nhiệt tình ủng hộ, nhiều người còn cho rằng đây xứng đáng là màn "vả mặt" văn minh và thâm thúy nhất nửa đầu năm 2022.

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