Dù phủ nhận tin đồn ly hôn, nhưng động thái LẠ của chồng Lưu Đào khiến dân tình xôn xao

Gần đây, những lùm xùm xoay quanh vợ chồng nữ diễn viên Lưu Đào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Vào ngày 20/5, trang 163 đưa tin chồng Lưu Đào - Vương Kha gây chú ý khi có động thái "làm sạch" trên trang cá nhân. Anh đổi tên tài khoản, xóa tất cả bài viết về nữ nghệ sĩ và bỏ theo dõi vợ trên mạng xã hội. Khác với những lần trước, doanh nhân cũng không đưa ra phản hồi bảo vệ gia đình khi vướng vào tin đồn thất thiệt.

Hành động bất thường của Vương Kha giữa thời điểm vợ chồng anh vướng tin ly hôn tạo ra nhiều đồn đoán. Khán giả cho rằng mối quan hệ của vợ chồng Lưu Đào xảy ra vấn đề. Vì vậy, Vương Kha mới ngừng tương tác với nữ diễn viên. Số khác lại nhận định Vương Kha không muốn tiếp tục bị soi mói, làm ảnh hưởng đến Lưu Đào.

Lưu Đào phủ nhận ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin Lưu Đào ly hôn doanh nhân Vương Kha. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên che giấu cuộc hôn nhân đổ vỡ vì còn nhiều ràng buộc phải giải quyết ổn thỏa với chồng.

Ngay lập tức, công ty quản lý của Lưu Đào lên tiếng phủ nhận. Họ yêu cầu tài khoản lan truyền tin tức xóa bài viết gây ảnh hưởng đến danh tiếng ngôi sao Thiên long bát bộ, đồng thời ủy thác cho luật sư tiến hành khởi kiện. Trước động thái của phía Lưu Đào, blogger đưa tin thách thức nữ diễn viên đưa vụ việc ra luật pháp.

Hôn nhân của Lưu Đào vướng tin tiêu cực từ giữa tháng 3/2022. Thời điểm đó, hàng chục blogger đưa tin doanh nhân Vương Kha, ngoại tình và có con ngoài giá thú. Sau khi nữ diễn viên biết chuyện quyết định ly dị. Đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cuộc sống của Lưu Đào vẫn chịu sự soi mói từ dư luận.

Lưu Đào sinh năm 1978, cô nổi tiếng nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Hoàn Châu cách cách 3, Đỏ và đen 2000, Vị Hoàng phi cuối cùng, Bạch Xà truyện, Công chúa Đại Lý, Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử, Ma kiếm sinh tử kỳ, Đại nhân vật… Trong đó, vai diễn A Châu trong Thiên long bát bộ giúp sự nghiệp của Lưu Đào thăng hoa. Thập niên 2000, cô trở thành "mỹ nhân phim cổ trang" được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Sau khi lại bị đồn ly hôn, Lưu Đào cuối cùng cũng tỏ ra cứng rắn gửi thư cho luật sư để truy cứu trách nhiệm Là "trụ cột vững chắc" trong số các nữ diễn viên ở tuổi trung niên, Lưu Đào luôn có tài nguyên dồi dào, hầu như năm nào cũng có một số tác phẩm lớn tìm đến cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phu-nhan-tin-don-ly-hon-nhung-dong-thai-la-cua-chong-luu-dao-khien-dan-tinh-xon-xao-470130.html