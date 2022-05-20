Học vấn thấp vẫn thành đại sứ du lịch, 'hot boy chăn bò' Đinh Chân bị công chúng phản đối kịch liệt

Sao quốc tế 20/05/2022 14:37

Vì những thành tựu đã đạt được sau khi nổi tiếng, hot boy chăn bò Đinh Chân lần nữa khiến dư luận "dậy sóng".

Theo truyền thông Trung Hoa, vị sản xuất chương trình Ngày Mai Tiến Lên vừa mới công bố danh sách những người sẽ tham gia. Trong đó chàng "hot boy chăn bò" Đinh Chân sẽ là gương mặt chính bên cạnh Uông Hàm, Phan Việt Minh, Hồ Hải Tuyền, Tề Tư Quân, Ngô Trạch Lâm, Trương Nhan Tề.

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Đinh Chân sẽ trở thành nhân vật chính của Ngày Mai Tiến Lên - Ảnh: Internet

Sau khi danh sách người tham gia được công bố, sự có mặt của Đinh Chân đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, có nhiều bình luận chỉ trích trình độ học vấn của anh chàng, cho rằng tiếng phổ thông của anh chưa ổn và nhiều nhất là câu hỏi mỉa mai: "Đinh Chân, cậu đã vượt qua bài kiểm tra tiếng phổ thông chưa?".

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Vì ở vùng quê lạc hậu, cộng thêm điều kiện kinh tế gia đình, Đinh Chân không có trình độ học vấn cao - Ảnh: Internet

Đinh Chân trước đây chỉ là bình thường, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng miền núi nhỏ ở khu tự trị Tây Tạng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào năm 2020, nhờ nụ cười tươi rói, hồn nhiên trong một clip được ký giả ghi lại, Đinh Chân bỗng nổi như cồn, thậm chí được đặt biệt danh là "hot boy chăn bò".

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Nụ cười khiến Đinh Chân nổi tiếng chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet

Sau khi nổi tiếng, Đinh Chân dần dần "đổi đời". Đầu tiên, anh chàng sinh năm 2001 được bổ nhiệm là đại sứ du lịch cho chính quê hương mình, sau đó được phát hành đĩa đơn và biểu diễn trong Gala Lễ Hội Mùa Xuân. Hai năm trở lại đây, chàng "hot boy chăn bò" trở thành khách mời quen thuộc trên các chương trình tạp kỹ, giá trị thương mại cũng ngày càng tăng.

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Sau khi nổi tiếng, Đinh Chân ngay lặp tức được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của quê nhà - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng chính sự nổi tiếng này của Đinh Chân đã khiến không ít người bất bình, nhiều ý kiến cho rằng một cá nhân chưa học xong lớp 5, không nói sõi tiếng phổ thông thì sao có thể trở thành người nổi tiếng được? Không những vậy, chức vị đại sứ du lịch ngang bằng với một "công chức nhà nước" là thứ mà nhiều người bỏ công sức hàng chục năm học tập cũng không thể đạt được lại có thể dễ dàng trao cho anh chàng này.

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Nhiều người bất bình vì Đinh Chân có học vấn thấp nhưng vẫn trở thành một 'công chức nhà nước' trong khi nhiều người học cao lại không thể - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, cũng có phần đông công chúng bênh vực cho Đinh Chân, cho rằng học thức không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Thêm vào đó, dưới vai trò là một đại sứ văn hóa du lịch, anh chàng đã đóng góp không ít trong việc quảng bá và phát triển quê hương Lý Đường của mình.

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Đinh Chân hiện vẫn đang cố gắng học tiếng phổ thông hàng ngày - Ảnh: Internet

Trước loạt đả kích khi thông báo sẽ tham gia vào Ngày Mai Tiến Lên, Đinh Chân đã có một động thái khá đáng khen. Theo đó, anh chàng không những không tức giận mà còn đáp lại vô cùng văn minh: "Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi".

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