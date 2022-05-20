Quách Bích Đình mang thai lần 2 với con trai ông trùm giang hồ khét tiếng Hong Kong

Sao quốc tế 20/05/2022 11:21

Đích thân mẹ chồng đã lên tiếng xác nhận rằng nữ minh tinh Quách Bích Đình đang mang thai bé thứ 2 và là con trai.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 19/5 vừa qua, trong một sự kiện, bà Trần Lam - vợ ông trùm Hướng Hoa Cường - đã xác nhận rằng con dâu bà là nữ diễn viên Quách Bích Đình đang mang thai lần thứ 2 với giới tính em bé là con trai và ngày dự sinh sẽ vào tháng sau. Bà còn cho biết thêm, hiện tại thì Quách Bích Đình đã trở về quê nhà Đài Bắc để chuẩn bị sinh con.

Quách Bích Đình mang thai lần 2 với con trai ông trùm giang hồ khét tiếng Hong Kong - Ảnh 1
Vợ chồng Hướng Hoa Cường và con trai Hướng Tả - Ảnh: Internet

Phu nhân ông trùm Hướng Hoa Cường chia sẻ, bà đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cháu trai sắp chào đời và một chiếc nhẫn kim cương cho con dâu Quách Bích Đình.

Vào tháng 3 vừa qua, Quách Bích Đình đã bị bắt gặp đang đi dạo trên phố với vòng 2 to bất thường làm dấy lên nghi vấn cô mang thai. Tuy vậy, đây là lần đầu mà gia tộc họ Hướng lên tiếng xác nhận việc con dâu đang trong thai kỳ.

Quách Bích Đình mang thai lần 2 với con trai ông trùm giang hồ khét tiếng Hong Kong - Ảnh 2
Ông xã của Quách Bích Đình là con trai ruột của Hướng Hoa Cường, ông trùm khét tiếng tại Hong Kong tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh - Ảnh: Internet

Quách Bích Đình là một diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan, đặc biệt là thông qua bộ phim Tiểu Thời Đại. Ông xã của cô - Hướng Tả là con trai ruột của Hướng Hoa Cường, ông trùm khét tiếng tại Hong Kong tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Địa vị và thế lực của Hướng Hoa Cường tại giới giải trí xứ Cảng Thơm khiến những ngôi sao hạng A như ý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ phải nể trọng.

Quách Bích Đình mang thai lần 2 với con trai ông trùm giang hồ khét tiếng Hong Kong - Ảnh 3
Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó - Ảnh: Internet

Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái.

Quách Bích Đình liên tục có dấu hiệu "bất thường", bị nghi trầm cảm trước khi sinh, nguyên nhân vì nhà chồng mafia?

Quách Bích Đình liên tục có dấu hiệu "bất thường", bị nghi trầm cảm trước khi sinh, nguyên nhân vì nhà chồng mafia?

Những bài đăng với nội dung khó hiểu của Quách Bích Đình thời gian gần đây khiến nhiều người lo lắng cô bị trầm cảm trước khi sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Bích Đình Hướng Hoa Cường Hướng Tả sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Quách Bích Đình liên tục có dấu hiệu "bất thường", bị nghi trầm cảm trước khi sinh, nguyên nhân vì nhà chồng mafia?

Quách Bích Đình liên tục có dấu hiệu "bất thường", bị nghi trầm cảm trước khi sinh, nguyên nhân vì nhà chồng mafia?

Chuyện nhà mafia: Quách Bích Đình lộ bụng bầu vượt mặt dù chồng quyết phủ nhận, tình cảnh khiến bao người xót xa

Chuyện nhà mafia: Quách Bích Đình lộ bụng bầu vượt mặt dù chồng quyết phủ nhận, tình cảnh khiến bao người xót xa

Quách Bích Đình diện váy cưới gợi cảm

Quách Bích Đình diện váy cưới gợi cảm

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Hồ Hạnh Nhi quyến rũ đến 'ngạt thở' với tạo hình mới trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Những lý do khiến 'Thả Thí Thiên Hạ' từ bộ phim trọng điểm trở thành 'bom xịt' của màn ảnh Trung

Những lý do khiến 'Thả Thí Thiên Hạ' từ bộ phim trọng điểm trở thành 'bom xịt' của màn ảnh Trung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI