Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 19/5 vừa qua, trong một sự kiện, bà Trần Lam - vợ ông trùm Hướng Hoa Cường - đã xác nhận rằng con dâu bà là nữ diễn viên Quách Bích Đình đang mang thai lần thứ 2 với giới tính em bé là con trai và ngày dự sinh sẽ vào tháng sau. Bà còn cho biết thêm, hiện tại thì Quách Bích Đình đã trở về quê nhà Đài Bắc để chuẩn bị sinh con.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường và con trai Hướng Tả - Ảnh: Internet

Phu nhân ông trùm Hướng Hoa Cường chia sẻ, bà đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cháu trai sắp chào đời và một chiếc nhẫn kim cương cho con dâu Quách Bích Đình.