Đích thân mẹ chồng đã lên tiếng xác nhận rằng nữ minh tinh Quách Bích Đình đang mang thai bé thứ 2 và là con trai.
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Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 19/5 vừa qua, trong một sự kiện, bà Trần Lam - vợ ông trùm Hướng Hoa Cường - đã xác nhận rằng con dâu bà là nữ diễn viên Quách Bích Đình đang mang thai lần thứ 2 với giới tính em bé là con trai và ngày dự sinh sẽ vào tháng sau. Bà còn cho biết thêm, hiện tại thì Quách Bích Đình đã trở về quê nhà Đài Bắc để chuẩn bị sinh con.
Phu nhân ông trùm Hướng Hoa Cường chia sẻ, bà đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cháu trai sắp chào đời và một chiếc nhẫn kim cương cho con dâu Quách Bích Đình.
Vào tháng 3 vừa qua, Quách Bích Đình đã bị bắt gặp đang đi dạo trên phố với vòng 2 to bất thường làm dấy lên nghi vấn cô mang thai. Tuy vậy, đây là lần đầu mà gia tộc họ Hướng lên tiếng xác nhận việc con dâu đang trong thai kỳ.
Quách Bích Đình là một diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan, đặc biệt là thông qua bộ phim Tiểu Thời Đại. Ông xã của cô - Hướng Tả là con trai ruột của Hướng Hoa Cường, ông trùm khét tiếng tại Hong Kong tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Địa vị và thế lực của Hướng Hoa Cường tại giới giải trí xứ Cảng Thơm khiến những ngôi sao hạng A như ý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ phải nể trọng.
Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái.