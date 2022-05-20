Những lý do khiến 'Thả Thí Thiên Hạ' từ bộ phim trọng điểm trở thành 'bom xịt' của màn ảnh Trung

Sao quốc tế 20/05/2022 10:30

Dù là dự án với mức đầu tư kinh phí khủng, nhưng nhiều dân tình vẫn cho rằng phim chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, không xứng đáng với mác bộ phim cấp S+.

"Thả Thí Thiên Hạ" của Dương Dương Triệu Lộ Tư đã chính thức kết thúc với xoay quanh muôn vàn lùm xùm tranh cãi. Dù là dự án cấp trọng điểm của Tencent cùng mức đầu tư kinh phí khủng, nhưng nhiều người vẫn cho rằng phim chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, và là "bom xịt" trong năm nay.

Bộ phim này thuộc thể loại võ hiệp, cổ trang, dù không quá đòi hỏi diễn viên phải thực hiện tốt những cảnh đánh võ nhưng vẫn cần một chút gì đó chân thật và sống động. Trong khi phim lại không làm được điều đó.  Khi xem những cảnh đánh võ của các diễn viên trong phim, rất nhiều người phải hỏi lại bản thân rằng không biết đang xem phim võ hiệp hay phim tiên hiệp. Đồng thời, phần kỹ xảo còn thua xa cả các bộ phim kinh phí thấp khác.

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Tạo hình và diễn xuất của các nhân vật trong phim nhận về khá nhiều lời phàn nàn, chỉ trích. Đặc biệt là nhân vật Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai, ngoại trừ người hâm mộ, người người nhà nhà đều cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã phá nát nguyên tác, nét diễn quá gồng và gượng gạo, không hề giống hình tượng nữ cường như mô tả. 

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Ngoài ra, "Thả Thí Thiên Hạ" còn liên tiếp dính phải nhiều phốt, lùm xùm đạo nhái, ngược đãi động vật... Một số khán giả cho rằng có một vài tình tiết trong phim gần như giống hệt với nội dung phim Hạc Lệ Hoa Đình của La Tấn, Lý Nhất Đồng. Sau đó tác giả nguyên tác có lên tiếng thanh minh bản thân không tham gia viết kịch bản, nên nếu có đạo nhái thì lỗi nằm ở biên kịch và ê - kíp đoàn phim. Ngay sau đó, bên phía Hạc Lệ Hoa Đình cũng đăng đàn "bóng gió" về vấn đề này.

Trước khi dính phải đạo nhái, bộ phim cũng từng bị tố ngược đãi động vật, đính chính nhưng lại không đến nơi đến chốn còn kéo thêm một loạt bộ phim cổ trang khác cũng sử dụng ngựa để bao biện, lấp liếm, khiến dân tình càng thêm phẫn nộ, đòi tẩy chay phim.

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Trên mạng đã xuất hiện một bài viết với chủ đề “Thả Thí Thiên Hạ chắc ghế bét bảng S+ của Tencent”. Được biết, tổng kết view Vân Hợp ngày 18/5 của Thả Thí Thiên Hạ chỉ đạt 17,4 triệu/tập. Đây là một thành tích khá thấp đối với một bộ phim S+ và sở hữu 2 lưu lượng đang được quan tâm của Cbiz.

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