Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Trong tập cuối của "Thả Thí Thiên Hạ", Dương Dương khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa sau khi xuất hiện với tạo hình tóc trắng đầy khí chất.

Sau một tháng lên sóng, "Thả Thí Thiên Hạ" đã chính thức kết thúc vào ngày 17/5. Tập cuối đã lần lượt gỡ bỏ các nút thắt mà phim xây dựng từ trước, đồng thời cũng chính thức kết thúc bộ phim với đại kết cục viên mãn. Cụ thể, sau khi cứu Bạch Phong Tịch, khí lực của Hắc Phong Tức bị giảm sút rõ rệt, tóc cũng vì thế mà hóa trắng.

Chính vì vậy, Dương Dương khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa sau khi xuất hiện với tạo hình tóc trắng đầy khí chất. Mặc dù tạo hình tóc trắng của Dương Dương chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng hiệu ứng phản hồi từ khán giả lại đặc biệt tích cực.

Nhiều khán giả cho rằng đây là tạo hình đẹp nhất của Dương Dương trong cả bộ phim. Vốn đã sở hữu nhan sắc đỉnh cao, Dương Dương khi để tóc dài trắng càng tôn lên được đường nét gương mặt sắc nét. Cộng đồng mạng cho rằng anh chàng đã đẹp nay lại càng thêm đẹp với tạo hình mới lạ này.

Nhan sắc thì được khen ngợi là vậy nhưng diễn xuất của Dương Dương lại nhận không ít những ý kiến trái chiều. Ngay từ những tập đầu lên sóng, Dương Dương nhiều lần bị chê bai vì lỗi diễn xuất một màu, đơ cứng khiến khán giả khó chịu. Thậm chí, cảnh đánh võ ảo ma của nam diễn viên cũng khiến khán giả hoang mang tột độ. Cộng đồng mạng không quên "cà khịa" Dương Dương là chỉ có sắc chứ không có tài.

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