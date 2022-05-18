Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Sao quốc tế 18/05/2022 15:37

Trong tập cuối của "Thả Thí Thiên Hạ", Dương Dương khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa sau khi xuất hiện với tạo hình tóc trắng đầy khí chất.

Sau một tháng lên sóng, "Thả Thí Thiên Hạ" đã chính thức kết thúc vào ngày 17/5. Tập cuối đã lần lượt gỡ bỏ các nút thắt mà phim xây dựng từ trước, đồng thời cũng chính thức kết thúc bộ phim với đại kết cục viên mãn. Cụ thể, sau khi cứu Bạch Phong Tịch, khí lực của Hắc Phong Tức bị giảm sút rõ rệt, tóc cũng vì thế mà hóa trắng.

Chính vì vậy, Dương Dương khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa sau khi xuất hiện với tạo hình tóc trắng đầy khí chất. Mặc dù tạo hình tóc trắng của Dương Dương chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng hiệu ứng phản hồi từ khán giả lại đặc biệt tích cực.

duong duong

Nhiều khán giả cho rằng đây là tạo hình đẹp nhất của Dương Dương trong cả bộ phim. Vốn đã sở hữu nhan sắc đỉnh cao, Dương Dương khi để tóc dài trắng càng tôn lên được đường nét gương mặt sắc nét. Cộng đồng mạng cho rằng anh chàng đã đẹp nay lại càng thêm đẹp với tạo hình mới lạ này.

duong duong 1

Nhan sắc thì được khen ngợi là vậy nhưng diễn xuất của Dương Dương lại nhận không ít những ý kiến trái chiều. Ngay từ những tập đầu lên sóng, Dương Dương nhiều lần bị chê bai vì lỗi diễn xuất một màu, đơ cứng khiến khán giả khó chịu. Thậm chí, cảnh đánh võ ảo ma của nam diễn viên cũng khiến khán giả hoang mang tột độ. Cộng đồng mạng không quên "cà khịa" Dương Dương là chỉ có sắc chứ không có tài. 

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã bị netizen chỉ trích vì phân đoạn này đánh nhau này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Sao Hoa ngữ sao Châu Á phim trung Quốc Thả Thí Thiên hạ

TIN LIÊN QUAN

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp'

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp'

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI