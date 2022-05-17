Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp'

Sao quốc tế 17/05/2022 10:44

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều sau khi có khán giả tỏ ý khen ngợi những cảnh hành động trong phim.

Mới đây, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều sau khi có khán giả tỏ ý khen ngợi những cảnh hành động trong phim. Cụ thể, một blogger đã tổng hợp danh sách những diễn viên có thể diễn những cảnh hành động chân thực. Gây bất ngờ nhất chắc hẳn là việc Dương Dương được xếp chung hạng với Trịnh Nghiệp Thành.

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp' - Ảnh 1
Dương Dương được xếp chung hạng với Trịnh Nghiệp Thành - Ảnh: Internet

 

Điều này khiến nhiều khán giả được dịp mỉa mai Dương Dương, cho rằng anh chàng chỉ biết quơ chân múa tay rồi việc còn lại dành cho kỹ xảo và góc máy. Trong khi đó, đối thủ của anh, Trịnh Nghiệp Thành, không ngại lăn xả diễn những cảnh hành động đẹp mắt.

Bên cạnh ý kiến khen kỹ thuật đánh võ của Dương Dương thì cũng có ý kiến cho rằng Thả Thí Thiên Hạ sẽ là dự án vực dậy thể loại phim võ hiệp đã "mất chất" mấy năm trở lại đây.

Ý kiến này ngay lập tức bị cộng đồng mạng ném đá, họ cho rằng nếu chỉ dựa vào những cảnh đánh đấm giả trân, phụ thuộc quá nhiều vào góc máy và kỹ xảo "ba xu" như Thả Thí Thiên Hạ thì chỉ làm giảm chất lượng của thể loại này chứ không hề cải thiện nó.

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp' - Ảnh 2
Dương Dương chặn mũi tên đang bắn tới chỉ bằng một cú phẩy tay - Ảnh: Internet

 

Trước đó, trong preview tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ, cộng đồng mạng chê tan nát sau khi chiếu cảnh ‘ảo ma canada’. Cụ thể, Dương Dương chặn mũi tên đang bắn tới chỉ bằng một cú phẩy tay hay cảnh Triệu Lộ Tư bay như chim trên trời và lao thẳng mũi kiếm vào nòng pháo khiến nó nổ tung.

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đánh võ của Dương Dương được đánh giá vực dậy cả một thể loại võ hiệp? Netizen bĩu môi 'Dương Dương được gương mặt đẹp chứ đánh võ thì tua nhanh còn kịp' - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư bay như chim trên trời và lao thẳng mũi kiếm vào nòng pháo khiến nó nổ tung - Ảnh: Internet

 

- Chỉ phẩy lụa rồi múa kiếm là tự nhiên được nói là vực dậy cả một thể loại võ hiệp, chỉ có thể là Thả Thí Thiên Hạ.

- Không bàn đến Trịnh Nghiệp Thành, Dương Dương so với La Vân Hy đã không xứng rồi, toàn lợi dụng góc quay hoặc quay chậm để không phải thực hiện những cảnh đánh võ kỹ thuật cao, còn lạ gì.

- Võ hiệp cho ra võ hiệp, tiên hiệp huyền huyễn thì cho ra tiên hiệp huyền huyễn. Chứ cái loại nửa này nửa nọ đừng đi bài như thế này nữa, xấu mặt cả một thể loại chứ không tốt đẹp gì.

- Dương Dương được gương mặt đẹp thôi chứ diễn xuất và đánh võ thì thôi, tua nhanh còn kịp.

- Một bộ phim võ hiệp phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ tự nhiên được gán cho cái danh nghe khiên cưỡng hết sức, với cả Dương Dương mà xếp với Trịnh Nghiệp Thành là thấy hơi sai trái rồi đó.

 

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