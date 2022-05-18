Thả Thí Thiên Hạ: Chính thức kết thúc với 3 tỷ lượt xem trong 1 tháng, mọi thứ đều 'hoàn hảo' chỉ không 'hoàn hảo' trong lòng khán giả?

Sau 1 tháng lên sóng, tối ngày 17 tháng 5, phim Thả Thí Thiên Hạ đã kết thúc và thu về tổng 3 tỷ lượt xem. Đây không phải là thành tích quá cao đối với một tác phẩm cấp S+ nhưng vẫn được cho là khá ổn giữa dòng biến chuyển của thị trường cổ trang ngày càng xuống cấp trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, từ khi phim lên sóng đã gặp không ít bình luận trái chiều từ khán giả với hàng tấn phốt và drama trên phim.

Ngay từ khi có thông tin chuyển thể- các fan nguyên tác đã rất quan tâm đến dàn diễn viên được lựa chọn là ai bởi bản thân Thả Thí Thiên Hạ là tác phẩm rất nổi tiếng của Khuynh Linh Nguyệt với thiết lập nhân vật Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức cũng rất độc đáo, ấn tượng.

Lúc công bố dàn diễn viên chính, nếu Dương Dương được mong đợi nhiệt tình thì Triệu Lộ Tư trở thành đối tượng công kích nặng nề – không hợp vai diễn bởi nhân vật trước đó của nữ diễn viên thường một màu với tuýp nhân vật ngốc bạch ngọt dễ thương đáng yêu. Đây được cho là thách thức không nhỏ đối với nữ diễn viên trẻ.

Về mặt ngoại hình, Triệu Lộ Tư và Dương Dương được khen là có tạo hình đẹp và phù hợp với nhân vật chính mà mình đảm nhận. Nếu như nam thần lưu lượng Dương Dương liên tục gây bão hot search với những tạo hình ghi điểm, chuẩn nam thần cổ trang thì nữ diễn viên sinh năm 1998 cũng được đánh giá cao với ngoại hình nhân vật Bạch Phong Tịch.

Điểm yếu trong diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính thường xuyên được đưa lên bàn cân, đem ra bàn luận, tranh cãi gay gắt. Dương Dương nhận phải nhiều ý kiến chê bai, chưa thể làm hài lòng hoàn toàn công chúng nhưng có tiến bộ nhất định trong diễn xuất với những cảnh phim đắt giá. Không chỉ bị chê bai về việc diễn nữ cường gượng gồng mà những cảnh bi thương phía sau, Triệu Lộ Tư với điểm yếu về kỹ năng diễn xuất ngày càng rõ rệt.

Dẫu vậy, người ta vẫn dành lời khen cho cô khi dám bước qua vòng an toàn của bản thân, lựa chọn vai diễn mới mẻ, làm mới mình. Dù không thực sự thành công đi nữa thì những bước đi đầu tiên đều rất quan trọng.

Ngoài cặp đôi diễn chính, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Lý Nhất Đồng, Lại Nghệ, An Duyệt Khê, Tuyên Lộ… được đánh giá cao từ tạo hình đến cách thiết lập nhân vật. Phản ứng hóa học giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng nhận được khá nhiều khen ngợi. Màn phát đường tinh tế, chậm rãi, tự nhiên và nhẹ nhàng của cả hai được lòng nhiều khán giả.

Đầu tư hoành tráng

Bối cảnh được đầu tư hoành tráng - Ảnh: Internet

Một điểm đáng khen của Thả Thí Thiên Hạ chính là việc đầu tư bối cảnh, trang phục của dàn diễn viên rất đẹp mắt. Trang phục phim nhẹ nhàng, thanh thoát và thể hiện được sự đầu tư chỉn chu của đoàn phim. Mỗi nhân vật chính đều có tạo hình chủ chốt trong mỗi giai đoạn phim, trong khi đó dàn diễn viên phụ cũng có những trang phục riêng với màu sắc của mỗi nhân vật.

Bối cảnh được chú trọng, mang đến hơi hướng thời đại trong mỗi góc cảnh, phù hợp với lịch sử, không hề khô khan. Đây là bộ phim cổ trang được đầu tư lớn nên từ dàn diễn viên, bối cảnh, phục trang hay góc quay, màu phim đều rất ưng mắt khán giả

Khác xa nguyên tác

Tạo hình nhân vật khác xa nguyên tác - Ảnh: Internet

Tuy được khen ngợi rất đẹp, nhưng nhiều fan nguyên tác sau khi xem những tập phim đầu tiên đã chấp nhận việc từ bỏ phim và tỏ ra khá thất vọng và bực tức bởi bản chuyển thể trên phim đã bóp méo và thay đổi kha khá so với nguyên tác. Điểm khó chấp nhận nhất chính là việc Ngọc Vô Duyên trở thành nhân vật phản diện, không những thế truyện với đề tài song nam nữ chủ- lại được chuyển thành nam chủ làm mất đi giá trị cốt lõi của tác phẩm truyện.

Tình tiết phim cũng bị thay đổi, cắt bớt so với nguyên tác và không còn giữ được những chi tiết nổi bật trong tích cách của Hắc Phong Tức- đây là điểm khá nhiều khán giả tiếc nuối.

Cốt truyện non nớt, thiếu chiều sâu

Cốt truyện phim thiếu chiều sâu, từng bị tố đạo nhái cốt truyện tác phẩm khác - Ảnh: Internet

Cùng với việc thay đổi nhiều với nguyên tác, biên kịch của Thả Thí Thiên Hạ cho thấy sự non nớt chắp vá và thiếu sáng tạo. Không chỉ bị tố đạo phẩm khi nghi vấn đạo Hạc Lệ Hoa Đình. Khán giả bắt đầu thảo luận về nội dung nằm ngoài nguyên tác là mưu quyền đoạt vị, gian lận thi cử hay buôn quân bán ngựa trong Thả thí thiên hạ có sự trùng lặp với Hạc Lệ Hoa Đình. Theo Sina, có ít nhất 5 diễn tiến phim giống nhau giữa 2 tác phẩm.

Càng đi về cuối phim, nhiều khán giả phải dừng lại giữa chừng vì tình tiết phi lý, không được khắc họa sâu sắc mà được thể hiện một cách qua loa, tình tiết gom nhiều nhưng không thể diễn giải hoàn chỉnh mà phớt lờ, vội vã và non nớt. Cốt truyện không còn logic, hợp lý mà bị cắt xén nhiều không được đẩy đến đỉnh điểm của cao trào. Nhiều người còn cho rằng động lực tiếp theo để xem phim chỉ vì cặp diễn viên chính, đặc biệt là Dương Dương trở thành điểm hút của tác phẩm.

Cảnh quay võ thuật chiếu lệ- ảo ma Canada

Cảnh quay võ thuật được đánh giá quá 'ảo ma' - Ảnh: Internet

Được biết đến là tác phẩm võ hiệp, dù màn đánh đấm võ thuật trên phim được đầu tư hoành tráng, với góc máy khá ấn tượng nhưng lại được thiết kế cảnh phim võ hiệp ảo ma, lạm dụng hoàn toàn vào kỹ xảo mà không thực sự có màn giao chiếm đậm chất võ hiệp, thiếu lực cần thiết của màn đấu tay đôi hoành tráng như trong truyện.

Bị tố ngược đãi động vật

Đoàn phim từng bị tố ngược đãi động vật - Ảnh: Internet

Đoàn phim Thả thí thiên hạ còn vướng lùm xùm ngược đãi động vật. Trong cảnh quay chiến đấu, một chú ngựa bị ngã đến gãy cổ. Một số nguồn tin cho biết đoàn phim sử dụng ngựa già để ghi hình cảnh ngựa bị ngã nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất và tiết kiệm chi phí. Những chú ngựa sau tình huống ngã đều chết.