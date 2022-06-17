Vợ chồng Thái Thiếu Phân từ bỏ Đại lục, trở về Hong Kong sinh sống

Sao quốc tế 17/06/2022 16:58

Sau một năm sinh sống tại Thượng Hải, gia đình Thái Thiếu Phân quyết định trở về Hong Kong sinh sống và làm việc.

Trang Eastweek đưa tin, gia đình Thái Thiếu Phân đã dọn khỏi nhà tại Thượng Hải. Bên cho thuê bất động sản hiện đang rao cho thuê lại căn nhà này với nội dung: "Gia đình Thái Thiếu Phân vừa chuyển đi, khách có thể chuyển đến sống ngay".

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Sau một năm sống tại Thượng Hải, gia đình Thái Thiếu Phân quyết định trở về Hong Kong - Ảnh: Internet

Được biết, ngôi nhà có tổng diện tích 300m2 với 4 phòng ngủ, 3 phòng sinh hoạt chung và 4 phòng tắm. Thái Thiếu Phân từng đăng tải lên mạng xã hội ảnh cô trồng rau tại sân thượng của căn nhà này.

Vào năm ngoái, do tình hình dịch bệnh tại Hong Kong vô cùng căng thẳng, cơ hội việc làm cũng ít đi nên Thái Thiếu Phân và chồng đã quyết định đưa theo cả 3 con sang Đại lục sống và làm việc. Hai vợ chồng rất nhanh đã bắt nhịp được với Thượng Hải và tham gia vào nhiều show truyền hình hay sự kiện tại showbiz Đại lục.

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Sau 14 năm chung sống, hai vợ chồng Thái Thiếu Phân vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, dịch bệnh ở Thượng Hải lên đến đỉnh điểm, buộc phải phong tỏa. Việc thiếu nguồn cung thực phẩm và giá cả gia tăng đã thay đổi suy nghĩ của gia đình Thái Thiếu Phân, cuối cùng họ buộc phải quay về Hong Kong.

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn vào năm 2008, bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha về sự chênh lệch danh tiếng, tài sản của cả hai. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc với 3 con đứa con và sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng tiến.

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Thái Thiếu Phân và mẹ ruột nhiều năm không qua lại. Gần đây, báo chí đưa tin mối quan hệ của cô và gia đình bên chồng cũng không êm ấm.

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