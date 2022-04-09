Mới đây nhất, đã xuất hiện nhiều thông tin Ngô Diệc Phàm bị tuyên án đang khiến dư luận xôn xao khi số năm tù là quá lớn.

Thông tin đang khiến người hâm mộ xứ Trung "đứng ngồi không yên" suốt chiều ngày hôm nay (8/4) chính là án tù được cho là của Ngô Diệc Phàm sau loạt bê bối căng đét. CĐM vẫn đang đi tìm câu trả lời chính xác nhất khi vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra về bê bối chấn động của Ngô Diệc Phàm

Tin đồn đang khiến dư luận bàn tán xôn xao - Ảnh: Internet

Cụ thể, tại một số trang mạng xã hội Trung Quốc đã đưa ra một vài thông tin: "Sao nam nổi tiếng đã bị tuyên án 17 năm tù". Ngay lập tức, dân tình để lại nhiều bình luận đồn đoán nhân vật trong drama này chính là Ngô Diệc Phàm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-phot-tinh-duc-gay-rung-dong-cbiz-ngo-diec-pham-bi-ket-an-gan-2-thap-ky-su-nghiep-tu-day-chinh-thuc-tieu-tan--461301.html