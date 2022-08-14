Trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không cấp 16. Anh cũng từng làm người mẫu trên áp phích nhập học của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Ngoài ra, anh từng là người phát ngôn hình ảnh cho các tiếp viên hàng không.

Vương Hạc Đệ từng là hiện tượng mạng vào năm 2019 khi bộ phim Tân Vườn Sao Băng được phát sóng. Anh được đánh giá là diễn viên trẻ có sở hữu nhan sắc sẽ làm nên tên tuổi trong giới giải trí sau này.

Năm 2018, Vương Hạc Đệ vượt qua hàng nghìn đối thủ để nhận được lời mời đóng vai chính Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình Tân Vườn Sao Băng phiên bản Trung. Bộ phim đã trở thành cú hít bùng nổ đưa tên tuổi của anh vươn lên thành ngôi sao hạng A.

Sau đó, anh may mắn bén duyên với showbiz Cbiz thông qua lễ hội Sichuan Campus Red Festival được tổ chức vào năm 2016. Tại lễ hội này anh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để dành giải quán quân chung cuộc. Bắt đầu từ đó, anh chính thức đặt chân vào làng giải trí Hoa Ngữ.

Vương Hạc Đệ đảm nhận vai chính Đạo Minh Tự trong Vường Sao Băng bản Trung, khiến nhiều fangirl "thổn thức"vì nhan sắc "quá đỉnh".

Sở hữu chiều cao vượt trội cùng với nhan sắc chuẩn soái ca, Vương Hạc Đệ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. Nhan sắc của anh được khen ngợi hết mực tuy nhiên anh cũng bị hứng gạch đá bởi diễn xuất không quá xuất sắc của mình.

Dù sở hữu ngoại hình "cực phẩm" nhưng diễn xuất liên tục gây tranh cãi vì "quá tệ"

Từ vai trò người mẫu chuyển sang làm diễn viên nhờ ngoại hình sáng, Vương Hạc Đệ không có nền tảng diễn xuất, nhưng vẫn được ưu ái. Từ đó, anh được giao thêm các vai chính trong Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ Long... Đáng nói là không bộ phim nào có thành tích tốt hay điểm chất lượng cao và Vương Hạc Đệ luôn là "hố đen diễn xuất" trong đoàn phim.

Năm 2021, với sự thể hiện kém cỏi trong Ngộ Long, tài tử sinh năm 1998 bị trao giải Cây Chổi Vàng cho diễn viên nam tệ nhất mảng truyền hình. Diễn xuất của Vương Hạc Đệ bị mô tả là "như người máy không có biểu cảm", QQ bình luận anh là "bình hoa di động thế hệ mới".

Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long bị đánh giá diễn xuất cứng đơ không khác gì người máy.

Dự án truyền hình Thương Lan Quyết mới ra mắt gần đây nhận được sự chú ý của công chúng, bởi phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn mạng nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Bên cạnh đó, phần kỹ xảo trong trailer đẹp mắt, mãn nhãn, hứa hẹn là một bộ phim được đầu tư cao. Tuy nhiên, qua 6 tập đầu, khán giả phải bỏ xem phim vì diễn xuất tệ hại của dàn diễn viên.

Vương Hạc Đệ vào vai Ma tôn bị giam cầm 3 vạn năm. Sự thù hận khiến hắn trở nên độc ác, lạnh lùng, muốn hủy diệt tiên giới. Tuy nhiên, trong quá trình giải trừ phong ấn để thoát ra ngoài, Đông Phương Thanh Thương gặp gỡ nàng tiên nhỏ bé Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân đóng) và dần nảy sinh tình cảm.

Tạo hình Ma tôn khiến khán giả "chết mê" nhưng vẫn không cứu vớt nỗi diễn xuất của nam diễn viên họ Vương.

Ngay khi chọn Vương Hạc Đệ vào vai Đông Phương Thanh Thương, khán giả của bộ tiểu thuyết gốc đã lo ngại vì khả năng diễn xuất của anh hạn chế. Vương Hạc Đệ bị đánh giá là diễn nét cứng đơ, thiếu cảm xúc. Khán giả cảm thấy tiếc nuối vì nam diễn viên có ngoại hình điển trai, hợp trang phục cổ trang, vì sự thể hiện kém khiến nhân vật thiếu sức hấp dẫn. Vương Hạc Đệ biểu lộ cảm xúc bằng cách trợn mắt, nhăn mày, anh bị gọi là "Angelababy phiên bản nam", "thảm họa diễn xuất mới".

Mới đây, danh sách bình chọn tứ đại nhan phách của xứ Trung được công bố, khán giả vô cùng phần khích khi hàng loạt những nam thần đình đám có tên như: Tống Uy Long, Hứa Khải, Trần Phi Vũ và đặc biệt là Vương Hạc Đệ cũng là một trong số đó. Điều này đã khiến người hâm mộ tranh cãi liệu nam diễn viên họ Vương có thực sự xứng đáng.

Tống Uy Long - anh chàng chỉ cần diện sơ mi trắng, gương mặt thanh tú, nét nào ra nét đấy, cũng đủ khiến fangirl lại muốn nhận làm "chồng".

Hứa Khải - Phú Sát Phó Hằng trong bộ phim đình đám Diên Hi Công Lược, đến nay hình ảnh nam thần cool ngầu, gương mặt đẹp "không góc chết" chưa bao giờ làm fan thất vọng.

Vẻ ngoài điển trai chói lòa của "Thái tử Cbiz" - Trần Phi Vũ khiến hàng nghìn fan ngày đêm mất ăn mất ngủ.

Vương Hạc Đệ - sở hữu vẻ điển trai, thoáng chút bất cần, ngạo nghễ, đậm chất tổng tài, lạnh lùng được đánh giá là chỉ hợp với đóng phim hiện đại.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhanh chóng cho rằng, dù diễn xuất vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của nam thần mới nổi Vương Hạc Đệ. Gương mặt điển trai, thoáng chút bất cần, ngạo nghễ đã giúp Vương Hạc Đệ chiếm được ưu thế trong các vai diễn khí chất tổng tài, lạnh lùng, cool ngầu. Song, có vẻ nét đẹp tây tây của Vương Hạc Đệ hợp hơn trong các bộ phim hiện đại, còn tạo hình ở cổ trang công bằng mà nói thì khán giả phải "nhẫn tâm" lắc đầu với anh.

Tứ đại nhan phách là cuộc bình chọn những nam thần sở hữu nhan sắc như tạc tượng, đẹp một cách "phi thực tế", chứ không liên quan gì đến diễn xuất của họ. Chính vì vậy mà một số ý kiến nhất quyết cho rằng Vương Hạc Đệ hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách này.