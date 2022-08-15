'Quách Tương' Trương Tuyết Nghênh lộ nghi vấn là người đồng tính

Nữ diễn viên Trương Tuyết Nghênh thú hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung khi bất ngờ bị đào lại nghi vấn đồng tính.

Trương Tuyết Nghênh sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Người đẹp chạm ngõ diễn xuất vào năm lên 6 tuổi với tác phẩm Hero During Yongle Period. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, ngoại hình nổi trội, cô về sau liên tiếp đóng chính trong những dự án Cẩm Y Dạ Hành, Bong Bóng Mùa Hè, Bạch Phát Vương Phi, Mỹ Nhân Tâm Kế, Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Trương Tuyết Nghênh từng được nhiều người san đón nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, ngoại hình nổi bật. 3 năm trước, cô được đài CCTV bầu chọn là một trong bốn Tứ Tiểu Hoa Đán cùng với Văn Kỳ, Trương Tử Phong, Quan Hiểu Đồng. Trương Tuyết Nghênh là một trong bốn Tứ Tiểu Hoa Đán được kỳ vọng làm nên chuyện trong giới giải trí Hoa ngữ Trong quá khứ, cô từng vướng tin là "người thứ ba" chen chân vào mối tình giữa Dương Tử - Tần Tuấn Kiệt và chịu nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng. Vụ việc chỉ tạm lắng xuống khi Dương Tử lên tiếng thanh minh cho đàn em.

Mới đây, mạng xã hội lại được một phen xôn xao trước thông tin một nữ diễn viên 9X là người đồng tính. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đặt nghi vấn ngôi sao được nói tới là Trương Tuyết Nghênh. Nhiều người chia sẻ lại sự cố tai tiếng của Trương Tuyết Nghênh nhiều năm về trước, khi cô bị thợ săn ảnh ghi lại video cùng về nhà với một cô gái vào tối muộn. Trương Tuyết Nghênh và cô gái kia nắm chặt tay, bước song song và có cử chỉ khá thân mật. Cả 2 cùng qua đêm tại nhà của nữ diễn viên họ Trương và cô gái kia rời đi vào sáng hôm sau. Trương Tuyết Nghênh bị bắt gặp nắm tay thân mật và qua đêm với một cô gái cách đây vài năm trước. Trương Tuyết Nghênh cũng từng đăng tải hình ảnh cầu vồng, tượng trưng cho cộng đồng LGBT. Thậm chí, trên Instagram cá nhân, Trương Tuyết Nghênh cũng từng đăng tải hình ảnh cầu vồng, tượng trưng cho cộng đồng LGBT. Những người cô theo dõi trên mạng xã hội cũng đều là nữ giới. Cho đến hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn giữ im lặng trước những tin đồn về xu hướng tính dục của mình.

Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch Nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì Cbiz luôn được các nhân viên giúp đỡ, yêu quý vì tính cách phóng khoáng, gần gũi và tốt bụng.

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