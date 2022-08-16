Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao vướng nghi vấn âm thầm ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Hôm 16/8, cặp sao TVB Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao được cho là đã âm thầm ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao kết hôn vào tháng 11/2011 sau ba năm hẹn hò. Họ có với nhau một con gái được 8 tuổi. Kể từ khi về chung nhà, hôn nhân cặp sao Hong Kong liên tục vấp phải những tin đồn rạn nứt, ly thân vì tài tử Bước qua ranh giới 2 vướng nghi vấn ngoại tình. Tự Dao - Vương Hạo Tín và con gái Mới đây, thông tin Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao ly hôn được các trang tin Hồng Kông đăng tải rầm rộ từ sáng 16/8. Được biết, Vương Hạo Tín thông qua luật sư tiến hành các thủ tục ly dị. Dù chia tay, anh và Trần Tự Dao sẽ cùng nhau nuôi con gái 10 tuổi. Tin tức cặp sao ly dị hiện lọt vào top ba danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo.

Thông tin Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng nuối tiếc Trong suốt hai năm hôn nhân trục trặc, tinh thần Trần Tự Dao từng tụt dốc, phải điều trị tâm lý. Trong khi đó, Vương Hạo Tín tập trung vào công việc, phát triển sự nghiệp, kín tiếng đời tư. Trước sự quan tâm của truyền thông về vụ ly dị, cả hai chọn cách im lặng. Tin đồn Vương Hạo Tín, Trần Tự Dao ly thân rộ lên trong showbiz từ hai năm nay nhưng người trong cuộc không xác nhận. Tháng trước, Trần Tự Dao đăng ảnh được tặng 99 bông hồng. Khi fan hỏi cô có phải Vương Hạo Tín tặng không, cô không trả lời.

Vợ chồng cặp sao trục trặc do Vương Hạo Tín bị nghi ngờ phát triển tình cảm vượt mức đồng nghiệp với diễn viên Thái Tư Bối. Tại một sự kiện trao giải của TVB, Trần Tự Dao bị Vương Hạo Tín "bỏ rơi", phải đi thảm đỏ một mình, trong khi anh sánh bước cùng Thái Tư Bối. Netizen nghi ngờ Vương Hạo Tín "vượt quá mức" với Thái Tư Bối Tại đây, hôn nhân của Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Khi Vương Hạo Tín phát biểu nhận giải Thị đế. Anh gửi lời cảm ơn đến bà xã, song Trần Tự Dao lại giữ thái độ vô cảm, khuôn mặt không chút cảm xúc. Đây là khoảnh khắc được dân mạng bàn tán nhiều nhất trong lễ trao giải thường niên TVB. Trần Tự Dao vô cảm khi Vương Hạo Tín phát biểu nhận giải Thị đế. Tại sự kiện, cả hai vô cùng xa cách, không mấy hào hứng. Một số nguồn tin còn cho hay cả hai đã ly hôn, nhưng TVB không cho công bố. Không chỉ vậy, sau sự kiện, người đẹp họ Trần cũng không đợi ông xã ra về chung, vội vã rời đi cùng vợ chồng Tiêu Chính Nam - Huỳnh Thúy Như với lý do bận trông con gái làm bài tập. Vài năm trở lại đây,cả hai đều tập trung vào công việc riêng và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất song cả hai không còn chụp ảnh chung, không tương tác trên mạng xã hội cũng không sánh bước cùng nhau tại các sự kiện lớn dù đều có mặt. Trong các cuộc phỏng vấn, cả hai cũng tránh nhắc đến đối phương. Cùng với đó, minh tinh họ Trần cũng lặng lẽ xóa ảnh có mặt ông xã trên trang cá nhân.

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