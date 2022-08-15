Netizen mắng Dương Tử "kém duyên" khi 'không biết tự lượng sức' mà so sánh nhan sắc với Cảnh Điềm

Dương Tử bị cho là "kém duyên" khi nhắc đến tên của đồng nghiệp khác để tạo tiếng cười cho mọi người.

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa trở thành tâm điểm của cư dân mạng xứ Trung, cô nàng liên tục dính vào nhiều scandal lớn nhỏ. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, nhiều netizen liên tục đào lại loạt "phốt" trước kia của cô nàng. Cụ thể mới đây, cô nàng bị netizen đào lại loạt khoảnh khắc có hành động "kém duyên" với các bạn diễn nam. Điều này đã từng khiến cộng đồng fan của các thần tượng nam tỏ ra vô cùng khó chịu và mong cô nàng hãy tiết chế những "phấn khích" của bản thân.

Dương Tử liên tục "làm lố" "kém duyên" với bạn diễn nam Mới đây, cô nàng lại tiếp tục dính vào "phốt" "không biết lượng sức mình". Cụ thể, cô nàng đã cò những trò đùa vui với mọi người, chuyện sẽ không có gì cho đến khi Dương Tử thoải mái gọi tên Cảnh Điềm vào trong cuộc vui của mình. "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" - Cảnh Điềm bất ngờ bị Dương Tử gọi tên Dương Tử gây tranh cãi khi tự chất vấn đồng nghiệp cùng đoàn phim rằng: "Tôi đẹp nhất đúng không?". Điều này có vẻ như chỉ là một câu nói vui nhưng khi thấy Dương Tử nhắc đi nhắc lại, cư dân mạng mới bắt đầu để ý. Có lần, cô hỏi một bạn diễn rằng giữa mình và Cảnh Điềm ai đẹp hơn. Điều này đã khiến người được hỏi cảm thấy vô cùng bối rối và không thể đưa ra câu trả lời.

Thông tin Dương Tử tự so sánh mình với Cảnh Điểm bị lan truyền, cư dân mạng đã bàn luận xôn xao. Đa phần công chúng đều nghĩ Dương Tử chỉ thuận miệng so sánh cho vui chứ không có ý gì xấu. Nhiều fan cho rằng cả hai mỹ nhân mỗi người đều có một nét đẹp riêng nên việc đem ra bàn tán cũng không phải là một việc nên làm. Cả hai đều sở hữu những khí chất riêng, việc Dương Tử so sánh mình và Cảnh Điềm đã gây nhiều ý kiến trái ngược, cho rằng cô nàng chỉ đang tự hại mình mà thôi Tuy nhiên, số khác lại nhận thấy Dương Tử có phần "kém duyên" khi nhắc đến tên Cảnh Điềm khiến đồng nghiệp ít nhiều bị liên lụy. Mặt khác, nếu so về nhan sắc và khí chất, cư dân mạng nhận thấy cả Cbiz khó ai bì nổi "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" - Cảnh Điềm. Cho nên, nếu có so sánh, cán cân về nhan sắc có vẻ như đang lệch về phía Cảnh Điềm. Điều này cũng khiến một số cư dân mạng cho rằng Dương Tử có phải là đang đề cao mình quá không? Mặc dù liên tục vướng phải những scandal không đáng có, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng của cô nàng trong suốt thời gian qua. Trong khi Trầm Vụn Hương Phai nhận được sự phản hồi tốt từ công chúng thì Trường Tương Tư cũng rục rịch hoàn tất để gia nhập đường đua cổ trang trong thời gian tới. Thời gian gần đây cô nàng hoạt động vô cùng tích cực, cô nhận được nhiều đánh giá và thành tích tốt nhờ sự chăm chỉ và nổ lực cố gắng của mình.

Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam Dương Tử ngày càng nổi tiếng nhờ thành công của loạt phim đình đám, tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là tai tiếng khi mới đây, netizen đã liên tuc đào lại "phốt" Dương Tử hành xử kém duyên, thường xuyên có thái độ thô lỗ với đồng nghiệp nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-mang-duong-tu-kem-duyen-khi-khong-biet-tu-luong-suc-ma-so-sanh-nhan-sac-voi-canh-diem-492021.html