Từng bị chê nhan sắc "xấu hết hồn", netizen lập tức "quay xe" vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 16/08/2022 14:27

Vương Hạc Đệ "lột xác" ngoạn mục sau 1 năm, thần thái chuẩn mỹ nam cổ trang khiến dân tình "ngã gục" vì đẹp như tượng tạc.

Từ vai trò người mẫu chuyển sang làm diễn viên nhờ ngoại hình sáng, Vương Hạc Đệ không có nền tảng diễn xuất, nhưng vẫn được ưu ái. Từ đó, anh được giao thêm các vai chính trong Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ Long... Đáng nói là không bộ phim nào có thành tích tốt hay điểm chất lượng cao và Vương Hạc Đệ luôn là "hố đen diễn xuất" trong đoàn phim.

Không chỉ gây tranh cãi về lối diễn xuất "cứng đơ", thực tế, chỉ mới một năm trước, Vương Hạc Đệ từng bị chê bai thậm tệ vì ngoại hình xấu, không hợp với cổ trang khi đóng. Cụ thể, trước đó Vương Hạc Đệ đã khiến người hâm mộ thất vọng vì tạo hình nhân vật "xấu hết hồn" trong Ngộ Long. 

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 1Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 2

Nhan sắc "thảm họa", tạo hình như "bị ốm", gương mặt hốc hác, răng hô, mắt nhỏ là những gì mà netizen đánh giá Vương Hạc Đệ tại thời điểm đó. 

Mái tóc giả cứng đờ cũng khiến nhan sắc của anh chàng tụt dốc không phanh. Ngôi sao không có thần thái cao ngạo, quyền lực mà lúc nào cũng xơ xác, gầy gò thiếu sức sống. 

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 3
Tạo hình của nhân vật Uất Trì Viêm Long của Vương Hạc Đệ vào Top 3 nhân vật xấu nhất trên màn ảnh trong năm 2021. 

Nhanh chóng "giải cứu" hình tượng, chỉ một năm sau, nam diễn viên đã góp mặt trong Thương Lan Quyết, một bộ phim đã tạo nhiều bất ngờ trong mùa hè 2022. Từ một dự án không được mong đợi nhiều vì dàn diễn viên trẻ, diễn xuất non kém nhưng đang thu hút lượng lớn người xem, chỉ sau hơn một tuần lên sóng, bộ phim đã thành công phá 9500 nhiệt trên nền tảng IQIYI, liên tục đứng nhất loạt bảng xếp hạng phim uy tín như Maoyan, Datawin, Vlinkage... 

Thành tích vượt ngoài mong đợi này khiến danh tiếng của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tăng lên đáng kể. Trang Weibo của 2 ngôi sao có thêm hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Hai diễn viên chính cũng thường xuyên góp mặt trong top 10 nhân vật truyền hình có ảnh hưởng trong tuần.

Dù diễn xuất của cặp đôi còn hạn chế nhưng bù lại Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương lại ghi điểm bởi ngoại hình đẹp, khả năng kết hợp ăn ý và bùng nổ cảm giác couple trên màn ảnh. 

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 4
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ ghi điểm bởi ngoại hình đẹp, khả năng kết hợp ăn ý và bùng nổ cảm giác couple trên màn ảnh. 

Đáng chú ý, chính là nhan sắc "thăng hạng" của Vương Hạc Đệ khi vào vai Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương - Ma Tôn mạnh nhất tam giới.

Mỹ nam hợp với tông màu đen, toát lên thần thái ma mị, quyền lực khiến ai cũng kinh sợ. Cách trang điểm giúp nam diễn viên khoe trọn gương mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt sắc bén và gương mặt toát lên nét lạnh lùng, tàn độc cùng thân hình cao, cơ bắp quyến rũ đã giúp Vương Hạc Đệ "lột xác" xuất sắc so với tạo hình trong Ngộ Long.

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 5Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 6

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 7
Tạo hình mang màu sắc u tối được người hâm mộ đánh giá là vô cùng tôn thần thái của nam diễn viên.  

Nhan sắc thăng cấp vượt bậc của Vương Hạc Đệ trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, lên hẳn hot search Weibo. Netizen thậm chí còn đùa rằng chỉ đóng 2 bộ phim nhưng Vương Hạc Đệ nhìn như 2 người hoàn toàn khác biệt. 

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 8
Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 9
Tạo hình phù hợp đã giúp Vương Hạc Đệ dễ dàng lột tả được sự tàn độc, lạnh lùng của nhân vật đúng với nguyên tác.

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 10

Từng bị chê nhan sắc 'xấu hết hồn', netizen lập tức 'quay xe' vì nhan sắc mới chuẩn mỹ nam của Vương Hạc Đệ - Ảnh 11
Màn "lột xác" ngoạn mục vỏn vẹn trong 1 năm, nam diễn viên vinh dự trở thành mỹ nam cổ trang thế hệ mới xứ Trung. 

Nhờ những nổ lực trong diễn xuất và chỉnh chu nhan sắc, nam diễn viên được bình chọn vào Top những mỹ nam cổ trang nổi bật nhất trên màn ảnh 2022. Mới đây, anh chàng còn được xướng tên hẳn hoi trong tứ đại nhan phách thế hệ mới của xứ Trung. 

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Cùng một nét diễn đáng yêu nhưng Ngu Thư Hân lại bị cho là quá "ô dề" so với Triệu Lộ Tư .

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết mỹ nam Hoa ngữ Sao Hoa ngữ Cbiz

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