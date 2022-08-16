Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Sao quốc tế 16/08/2022 19:10

Đón sinh nhật tuổi 56, Lý Nhược Đồng tái hiện cảnh ngủ trên dây của nhân vật Tiểu Long Nữ trong “Thần điêu đại hiệp" khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì tuổi tác không là vấn đề với cô.

Lý Nhược Đồng, sinh năm 1966, nổi tiếng là một bông hoa đẹp và tài năng của làng giải trí Hồng Kông. Vai Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc, trong Thần điêu đại hiệp được xem là hình ảnh kinh điển trên màn ảnh. Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Đại nội mật thám, Thành phố yêu thú, Hỏa thiêu Hồng Liên Tự... 

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 1
Tiểu Long Nữ - Lý Nhược Đồng từng một thời "gây thương nhớ" cho người hâm mộ 

Cô từng trải qua cuộc tình nhiều đau khổ, thiệt thòi với doanh nhân Quách Ứng Tuyền trước khi lựa chọn cuộc sống một mình. Lý Nhược Đồng bị trầm cảm suốt 5 năm sau khi chia tay.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 2
Hôn nhân cay đắng với đại gia họ Quách

Lý Nhược Đồng nhận con của em gái làm con nuôi. Ở tuổi 56, mỹ nhân xứ hương cảng sống một mình, dành thời gian tham gia hoạt động showbiz và chăm chỉ tập gym để thể chất khỏe mạnh.

Ngày 16/8, Lý Nhược Đồng chính thức bước sang tuổi 56. Mới đây, để kỷ niệm dịp đặc biệt này, mỹ nhân Hong Kong đăng lên Weibo cá nhân đoạn video ghi lại cảnh cô tái hiện cảnh ngủ trên dây của nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1995 – một trong những tác phẩm truyền hình kinh điển của Trung Quốc, làm nên tên tuổi của Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 3
Nhan sắc không hề thua kém mà còn mặn mà, trẻ trung hơn Tiểu Long Nữ của 27 năm trước 

Lý Nhược Đồng mặc đồ tập bó sát màu trắng, tôn lên vóc dáng nuột nà, săn chắc và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Không dùng dây thừng như trong phim, mỹ nhân họ Lý dùng dây lụa trắng để thực hiện các động tác yoga trên không uyển chuyển và điêu luyện.

Khi được hỏi: "Có sợ già không?" ngôi sao Thiên long bát bộ đã đưa ra lời giải đáp thẳng thắn và khẳng định không hề sợ già. “Chỉ sợ không có động lực, không nhất thiết phải đặt kỳ vọng cao, đừng viển vông, luôn đặt ra yêu cầu đối với bản thân để sống cuộc đời không vô ích”, cô nhấn mạnh. 

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng trẻ trung, làn da không thua kém bất kì mỹ nhân trẻ tuổi nào.

Bài đăng mới của Lý Nhược Đồng nhận được hàng chục nghìn lượt “Thích” và hàng nghìn bình luận. Mọi người gửi lời chúc mừng sinh nhật đến “cô cô”, dành lời khen cho sắc vóc “không tuổi” cũng như bày tỏ sự khâm phục cho sự bền bỉ của nữ diễn viên trong rèn luyện cơ thể.

Nữ diễn viên cho biết, phụ nữ khi bắt đầu bước vào tuổi trung niên, việc giữ gìn dáng vóc, làn da bắt đầu khó khăn. Để có được vẻ ngoài trẻ trung, sức khỏe, độ dẻo dai, người phụ nữ trung niên cần có quyết tâm, kiên trì và sự chăm chỉ luyện tập.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 5

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 6
Lý Nhược Đồng thường xuyên tập luyện và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Nhờ chăm chỉ luyện tập và chăm sóc bản thân mỗi ngày, nhan sắc "tuyệt đỉnh" của nữ diễn viên khiến người hâm mộ ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á rất sốc, Lý Nhược Đồng thực sự thách thức thời gian, bởi dủ hiện tại 56 tuổi nhưng trông cô chỉ như mới ngoài 30 tuổi.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian - Ảnh 7
Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng vóc dáng lại vô cùng nuột nà như gái đôi mươi. 

Cùng với công bố tuổi thật, Lý Nhược Đồng cũng đáp trả những thắc mắc liên quan đến việc chưa lấy chồng. Cô khẳng định, hôn nhân lý tưởng là gặp đúng người, đúng thời điểm, không phải tạm bợ, lấy cho có. Đối với Lý Nhược Đồng, phụ nữ sau 30 không còn trong thời kỳ đỉnh cao là quan điểm sai lầm.

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