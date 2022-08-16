Trương Bá Chi xuất hiện bên cạnh cha đẻ của con trai thứ 3, nghe danh tính khiến netizen rần rần

Trương Bá Chi từng có thời gian ở nước ngoài cùng hai con trai, tưởng chừng đã mất niềm tin vào mối quan hệ của mình sau nhiều năm độc thân, nữ diễn viên bất ngờ sinh con trai thứ 3 vào năm 2018 và đặt tên là Marcus.

Ai cũng biết Trương Bá Chi khá suôn sẻ trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của cô lại gặp trục trặc. Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong quen nhau nhờ đóng phim, cả hai từng được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí .

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân Trương Bá Chi đăng tải hình ảnh đi mua sắm cùng các con. Nữ diễn viên diện quần jeans và áo sơ mi trắng rất đơn giản. Trong khi đó, cậu cả Lucas nổi bật với mái tóc xoăn đặc trưng cùng vóc dáng cao ráo.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của truyền thông. Người hâm mộ không chỉ mong muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc cậu con trai thứ 3 của nữ diễn viên mà còn tò mò về danh tính cha đứa bé.

Trương Bá Chi cùng 2 con trai Lucas và Quintus

Trương Bá Chi là một trong số ít những ngôi sao Hoa ngữ thoải mái công khai các con và không ngần ngại dẫn các con đi vui chơi mua sắm, dạo phố, xem phim dù có rất nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Vợ cũ Tạ Đình Phong bày tỏ mong muốn dõi theo các con trên hành trình trưởng thành.

Tuy nhiên trong loạt ảnh được Trương Bá Chi đăng tải trên Instagram, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt.

Trương Bá Chi dùng icon hoa hồng che mặt người đàn ông lạ mặt được cho là cha đẻ của con trai thứ 3.

Người đẹp khéo léo sử dụng biểu tượng bó hoa hồng để che mặt người này lại. Netizens đặt nghi vấn liệu đây có phải cha của đứa con thứ 3 nhà Trương Bá Chi.

Một nguồn tin cho biết, Trương Bá Chi sắp kết hôn lãng mạn tại Paris với cha ruột của đứa con thứ ba. Và cha của đứa trẻ là diễn viên kiêm MC nổi tiếng người Đài Loan - Hà Mạnh Hoài. Thậm chí, người này còn chia sẻ bức ảnh từ đầu năm 2019 khi Hà Mạnh Hoài đăng tấm hình ôm 1 em bé trên tay với dòng chia sẻ úp mở: "Ông bố bỉm sữa siêu cấp". Nhiều người cho rằng em bé mà Hà Mạnh Hoài bế trên tay chính là Tiểu Vương Tử - cậu con trai thứ 3 của Trương Bá Chi.

Netizen nghi vấn MC nổi tiếng người Đài Loan - Hà Mạnh Hoài là cha ruột của Marcus

Nhiều thông tin trước đó lộ ra, Trương Bá Chi sau khi hợp tác cùng tài tử Hà Mạnh Hoài trong show truyền hình "Nữ thần lựa chọn" thì cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Được biết, tuy cố gắng giữ bí mật về chuyện tình mới này nhưng thời điểm đó Trương Bá Chi vẫn rất hay cùng Hà Mạnh Hoài đi du lịch, mua sắm. Cả hai bị lộ nhiều khoảnh khắc thân mật và cử chỉ thân thiết dành cho nhau.

Tuy nhiên, đây là những hình ảnh rất lâu về trước, hiện cả hai vẫn chưa ai lên tiếng khẳng định tin đồn này. Nhưng người hâm mộ mong rằng, bà mẹ đơn thân 3 con có thể tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình sau một thời gian dài gồng gánh mọi thứ một mình.