Rộ tin Tiêu Chiến hẹn hò, danh tính người con gái khiến dân tình càng bất ngờ hơn

Sao quốc tế 15/08/2022 20:20

Gần đây, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông khi liên tục vướng vào ồn ào tình ái, bí mật kết hôn, có con, hay hẹn hò.

Gần đây, giới giải trí Hoa ngữ liên tục xuất hiện tin tức tiêu cực. Nhiều người nổi tiếng cũng lao đao vì bị tung tin đồn hẹn hò. Trong số những người bị đồn thổi có cả sự góp mặt của Tiêu Chiến. Không rõ từ ai nhưng trên mạng xã hội đã lan truyền tin nam diễn viên đang yêu đương.

Những người hâm mộ tinh mắt đã chuyển sự chú ý của họ khi họ phát hiện ra rằng người quản lý của Tiêu Chiến là Zhang Jing - người đã khá nổi tiếng trong việc mặc trang phục tương đồng với nam diễn viên. Người hâm mộ đã chỉ ra việc Zhang Jing ngang nhiên mặc trang phục trùng khớp với thần tượng của họ, có thể là trang phục bình thường hàng ngày hoặc trang phục đặc biệt mà Tiêu Chiến mặc khi nhận giải hoặc tham dự các sự kiện quan trọng, và thậm chí là những món đồ như gối du lịch. 

Rộ tin Tiêu Chiến hẹn hò, danh tính người con gái khiến dân tình càng bất ngờ hơn - Ảnh 1
Rộ tin Tiêu Chiến hẹn hò, danh tính người con gái khiến dân tình càng bất ngờ hơn - Ảnh 2

Bực bội vì sự thiếu chuyên nghiệp của Zhang Jing với tư cách là một người quản lý nghệ sĩ, người hâm mộ Tiêu Chiến cũng tức giận vì cô hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm của họ. Thúc đẩy sự bất mãn của họ thêm nữa là việc Zhang Jing viết "kiểu thú tội" trên trang cá nhân xã hội của cô - cách viết mà theo những người hâm mộ là không đúng mực.

"Mỗi cuộc phỏng vấn là một cơ hội khác để biết Tiêu Chiến một lần nữa. Một người luôn tập trung và im lặng nhưng lại có thể thu hút sự chú ý của mọi người khi anh nói" - Zhang Jing đã viết như vậy trên trang cá nhân của cô. Người hâm mộ Tiêu Chiến cho rằng ngôn ngữ của cô không phù hợp với vai trò của một người quản lý nghệ sĩ.

Rộ tin Tiêu Chiến hẹn hò, danh tính người con gái khiến dân tình càng bất ngờ hơn - Ảnh 3

Tuy nhiên, bất chấp những hành vi có vấn đề của Zhang Jing, cư dân mạng đều thừa nhận rằng cô đã làm rất tốt khi chọn ra những lời mời đóng phim cho Tiêu Chiến, đồng thời đưa nữ diễn viên Cảnh Điềm trở nên nổi tiếng. Một số người cũng cảm thấy rằng những tin đồn có thể chỉ là một sự hiểu lầm vì các nghệ sĩ thường nhận được nhiều vật phẩm tài trợ và không nghĩ rằng Zhang Jing sẽ là đối tác hẹn hò được lựa chọn của Tiêu Chiến.

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