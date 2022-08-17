Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có xu hướng sống ẩn, kín tiếng về đời tư nhưng vẫn bị netizen gọi tên

Thông tin về cuộc sống hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh hậu ly hôn Angelababy đang khiến người hâm mộ vô cùng tò mò bởi nam diễn viên có xu hướng ở ẩn, kín tiếng hơn về đời tư.

Tháng 1/2022, làng giải trí châu Á xôn xao trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy xác nhận ly hôn sau 7 năm chung sống. Trong thông báo ly hôn, họ khẳng định chia tay trong hòa bình và vẫn xem đối phương là người đặc biệt trong cuộc sống, hợp tác cùng nuôi dạy con trai chung. Cặp sao nổi tiếng không muốn công khai sự việc trước truyền thông vì để tránh làm tổn thương cậu con trai Tiểu Hải Miên.

Hậu "đường ai nấy đi" nhiều thông tin cho biết, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều im lặng trước những tin đồn quanh cuộc hôn nhân của họ. Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt mọi ràng buộc về kinh tế với vợ cũ và tập trung xây dựng sự nghiệp, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn .

Nam tài tử tập trung thời gian cho công việc và nghiên cứu kịch bạn mỗi khi rãnh.

Nam diễn viên bận rộn chạy show trên phim trường để hoàn thành các dự án truyền hình và điện ảnh như A Mạch tòng quân, Anh là mùa xuân của em, Lý tưởng Trung Quốc, Cuộc chiến hoa hồng, Sự thật cuối cùng. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh ghi hình show Nhà hàng Trung Hoa 6.

Miệt mài làm việc hơn 6 tháng, Huỳnh Hiểu Minh mới có thời gian về nhà thăm con trai Tiểu Hải Miên. Trong ngày 11/8 và 12/8, nam diễn viên bị bắt gặp đưa Tiểu Hải Miên ra ngoài vui chơi cùng mẹ ruột.

Tuy cuộc sống của nam diễn vên có vẻ kín tiếng, nhưng gần đây người hâm mộ lại liên tục đề cập đến tên của anh một cách dữ dội bởi tin đồn hẹn hò với người mới.

Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn tình cảm với người đẹp Diệp Kha, trước đó là người đẹp Chu Sở Nhiên. Trước những đồn thổi tình cảm, nam diễn viên chỉ giữ im lặng.

Tháng 7 vừa rồi, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã làm sinh nhật cho bạn gái hot girl sau khi hot girl Diệp Kha chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật lên trang cá nhân. Diệp Kha chia sẻ, buổi tiệc được bạn trai bí mật tổ chức khiến cô rơi nước mắt vì xúc động.

Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò với người đẹp Diệp Kha và đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái.

Hot girl cũng đăng tải 2 chiếc túi hiệu Hermes cao cấp là món quà mà bạn trai gửi tặng. Nhiều cư dân mạng tinh mắt nhận ra phía dưới tấm thiệp có ghi dòng chữ "M love Keke", trong đó M được cho là từ viết tắt tên Huỳnh Hiểu Minh.

Diệp Kha khoe món quà sinh nhật mà bạn trai giấu mặt tặng hồi tháng 7/2022

Tin đồn tài tử họ Huỳnh hẹn hò hot girl Diệp Kha ồn ào khắp mạng xã hội. Hai người nhiều lần đăng tải những bức ảnh giống nhau hay check-in tại cùng một địa điểm. Song trước sự tò mò của dư luận, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đều lựa chọn im lặng, không phản hồi.

Sau đó, anh lại tiếp tục vướng vào tin đồn có con riêng, tên của nam dễn viên lại nhanh chóng hot một cách bất ngờ. Tuy nhiên, công ty quản lý của Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng khẳng định đây là thông tin sai lệch nhằm "hạ bệ" nam diễn viên và kêu gọi người dùng mạng xã hội khôn ngoan, không phát tán những thông tin không chính xác.

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trạng thái: "Bất cứ ai muốn gọi tôi là bố, hoan nghênh đưa ra bằng chứng" nhằm khẳng định tin đồn có con là sai sự thật

Công ty quản lý của Huỳnh Hiểu Minh nhấn mạnh, tài tử 7X đã ủy thác cho luật sư nộp đơn kiện những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng đăng tải dòng trạng thái: "Bất cứ ai muốn gọi tôi là bố, hoan nghênh đưa ra bằng chứng".

Đến nay, Huỳnh Hiểu Minh đã khẳng định, bản thân chỉ có một người con duy nhất, Tiểu Hải Miên - con trai của anh và vợ cũ.