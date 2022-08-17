Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch - Cung Tuấn nhận “gạch đá” tẩy chay vì ăn gian thành tích

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn được kỳ vọng đại bạo làng giải trí Cbiz nhưng lại bất ngờ nhận loạt "gạch đá" vì bị cho là ăn gian thành tích.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án quy tụ được 3 tiểu Hoa nổi tiếng của lứa 85 là Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Nghê Ni. Có dàn diễn viên đình đám tham gia diễn xuất vậy nên bộ phim này hiện đang được rất nhiều khán giả mong đợi lên sóng. Dương Mịch - Cung Tuấn lần đầu hợp tác trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Sau khi Triệu Lệ Dĩnh khai máy Dữ Phượng Hành không lâu, Dương Mịch cũng chính thức gia nhập đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đảm nhận vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng tiểu Hoa dù được kỳ vọng nhưng vẫn gây khá nhiều tranh cãi về phía tạo hình của Dương Mịch.

Dương Mịch nhận vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu đỏ có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tuy nhiên, Dương Mịch vẫn phải nhận không ít lời chê bai nhận xét là già dặn và lòe loẹt trong tạo hình này. Mái tóc được chia mái và búi cao, kết hợp cùng lối trang điểm đậm khiến gương mặt Dương Mịch trở nên sắc nét và có phần chững chạc hơn những tạo hình được tiết lộ trước đó.

Dương Mịch vẫn phải nhận không ít lời chê bai nhận xét là già dặn và lòe loẹt trong tạo hình nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng Mới đây, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lại tiếp tục vướng vào sóng gió thậm chí còn có nguy cơ bị tẩy chay. Cụ thể, có blogger đăng tải bài viết cho biết phía đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã đăng tải thông tin tiết lộ hiện đang có hơn 500.000 người đặt xem trước. Thế nhưng, khi kiểm tra trên nền tảng, số lượng hiển thị lượt đặt xem phim của Dương Mịch – Cung Tuấn chỉ mới dừng ở mức 39.000 người. Nhiều ý kiến cho rằng phía đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang “nổ” quá đà để nâng cao danh tiếng. Việc này một khi bị bóc ra sẽ khiến hình ảnh của phim, đặc biệt là 2 diễn viên chính xấu đi rất nhiều trong mắt khán giả. Tuy nhiên ngay sau đó, dân mạng đã phát hiện, tài khoản đăng bài chỉ là giả mạo. Trên thực tế, Douyin chính thức của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn chưa hề cập nhật bất cứ tin tức nào cả. Người hâm cho rằng phía đoàn làm phim đang “nổ” quá đà để nâng cao danh tiếng, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của các diễn viên và rất có thể sẽ bị tẩy chay hoàn toàn. Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn đang trong quá trình quay phim. Khán giả và người hâm mộ đều đang vô cùng mong đợi bộ phim sớm tổ chức lễ khai máy trong thời gian tới.

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