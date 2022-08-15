Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2022: Quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn rất tốt, Cúc Tịnh Y khó khăn trong dòng phim chính kịch?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tôn Di còn trẻ, gương mặt nữ tính ngọt ngào nên vẫn còn cơ hội tạo "phản ứng hóa học" cùng bạn diễn nam rất tốt. Việc độc thân sẽ tốt cho sự nghiệp của cô ấy hơn. Bên cạnh đó, con của hai người đã được giao cho Đổng Tử Kiện, cô ấy hiện tại sẽ tập trung vào sự nghiệp. Bên nhà chồng đã cho cô ấy một số tài nguyên xem như bồi thường. 2. Vì việc yêu đương và hình tượng trong bộ phim “Đệ nhất lư hương” nên hiện tại danh tiếng của Mã Tư Thuần không được tốt cho lắm. Điều này gây khó khăn cho cô ấy trong việc tìm kiếm các tài nguyên mới.

3. Sau khi nổi tiếng trở lại thì sự nghiệp của Cảnh Điềm lại trở nên không mấy suôn sẻ. Hiện tại cô ấy bắt đầu tin Phật, trước khi tiếp nhận dự án mới, cô ấy sẽ đi cúng bái một phen. 4. Cúc Tịnh Y tại trong cộng đồng phim cổ trang đã đạt được một số thành tích nhất định nhưng với tình trạng trước mắt của cô ấy thì vẫn chưa thể chen chân vào dòng phim chính kịch được.

5. Triệu Kim Mạch và Trương Tử Phong trước đây đã từng có khoảng thời gian quan hệ rất tốt. 6. Gần nhất Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đã cùng hợp tác trong bộ phim "Thương lan quyết", sự hợp tác này cũng khá tốt. Do vậy đang có một bộ phim cổ trang muốn tìm họ tham gia đóng phim. 7. Ngô Kỳ Long mới đây đã đưa con trai đến Hoành Điếm để thăm Lưu Thi Thi. 8. Quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn rất tốt, Baby thường xuyên đưa con về nhà Huỳnh Hiểu Minh chơi. 9. Lưu Canh Hồng đã chuyển đến định cư ở đại lục, hơn nữa cũng kế hoạch sẽ phát triển sự nghiệp ở đây. Vì vậy khi thấy có một số người lên tiếng nghi vấn thì anh ấy sẽ lên bài trả lời rõ ràng. 10. Tống Uy Long vẫn đang giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong hợp đồng với công ty trước. Hiện tại anh ấy đã có đoàn đội mới của riêng mình, sẽ quay trở lại hoạt động khi mọi việc đã hoàn thành. 11. Gần đây Vương Hạc Đệ mua rất nhiều bản thảo nâng tầm diễn xuất của mình. Diễn xuất của cậu ấy tuy đúng là đã có tiến bộ so với trước nhưng vẫn cần cố gắng nhiều. 12. Đổng Tử Kiện đã cam đoan với mẹ sẽ không cưới cô gái không môn đăng hộ đối nữa. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-15-8-2022-quan-he-giua-huynh-hieu-minh-va-angela-baby-van-rat-tot-cuc-tinh-y-kho-khan-trong-dong-phim-chinh-kich-491692.html