Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2022: Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi không hề hẹn hò, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhận cổ trang, vừa đóng phim chính kịch?

Sao quốc tế 11/08/2022 14:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã mở tài khoản Weibo, luôn trong trạng thái sẵn sàng lên sóng.

2. Sau bộ phim "Tinh hán xán lạn" phát sóng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư còn dắt nhau lên tạp chí, nhà sản xuất cũng muốn tuyên truyền cho cả hai thêm nữa.

3. Vương Nhất Bác vẫn liên tục nhận được lời mời đóng phim, trong giới còn có rất nhiều tiểu hoa muốn nhờ anh để nổi tiếng.

4. Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi không hề hẹn hò. Thời gian này tin đồn của họ nổi lên là bởi vì người hâm mộ couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2022: Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi không hề hẹn hò, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhận cổ trang, vừa đóng phim chính kịch? - Ảnh 1

5. Lý Thấm đã quay liên tục 2 bộ phim, chút thời gian nghỉ ngơi giữa 2 dự án cô đều tranh thủ đi chăm sóc da một chút.

6. Đoàn đội của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, rất khó để các phương tiện truyền thông bên ngoài liên lạc được với cậu ấy.

7. Bây giờ Trương Bân Bân cũng có chút khó khăn trong việc đàm phán tài nguyên, bởi vì đằng sau không có công ty giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân.

8. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ vừa nhận cổ trang, vừa đóng phim chính kịch, cô muốn duy trì cả lưu lượng lẫn quốc dân độ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2022: Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi không hề hẹn hò, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhận cổ trang, vừa đóng phim chính kịch? - Ảnh 2

9. Hướng Về Cuộc Sống mùa này tuy không nóng như các mùa trước nhưng khoản quảng cáo vẫn tốt, lượt xem không suy giảm đi nhiều, vẫn có lượng khán giả trung thành. Dự là sẽ có mùa tiếp theo.

10. Bộ Nhật Nguyệt của Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được giới thiệu là hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.

11. La Vân Hi có quan hệ hợp tác sâu sắc với Ngỗng, cho nên rất nhiều tài nguyên đằng sau đều nhận từ đàu Tencent.

12. Bộ phim tiếp theo của Thành Nghị nói về chủ đề y khoa, nữ chính hiện đang liên hệ với Trương Quân Ninh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ngô Lỗi Hướng Hàm Chi sao Hoa ngữ sao Châu Á

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