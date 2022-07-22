Cách làm dưa góp dưa chuột giòn ngon với dứa, chuẩn ngon tại nhà!

Dưa góp dưa chuột với dứa là một trong những món salad được yêu thích nhất, nhờ vào thành phần nguyên liệu tươi ngon, mang đến hương vị chua cay, ngọt ngon tự nhiên khó cưỡng. Với những nàng đang có ý định diet hay eat clean thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời nhé, vừa healthy, bổ dưỡng, lại còn như bản giao hưởng hương vị đánh thức vị giác, càng ăn càng mê nhé! Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào làm món dưa góp dưa chuột giòn ngon với dứa ngay nhé!

Thành phần nguyên liệu chính của món dưa góp dưa chuột với dứa chỉ có 2 nguyên liệu là dưa chuột và dứa, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để mang đến một món ăn dinh dưỡng với những công dụng tuyệt vời khiến bạn bất ngờ đấy!

và các dưỡng chất tuyệt vời!

Dưa chuột(dưa leo) là loài thực vật thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Dưa chuột có vị chua nhẹ và thanh mát do chứa hàm lượng nước cao (hơn 96% là nước). Một số tài liệu cho thấy, dưa chuột được trồng đầu tiên ở Ấn Độ sau đó di thực và được trồng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ta.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưa chuột là một loại thực phẩm cung cấp nguồn năng lượng thấp, nhưng lại chứa rất nhiều nước và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người như: vitamin C, vitamin K, chất xơ, protein, magie, mangan, kali,...

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ dưa chuột có thể mang đến những công dụng tuyệt vời như: giữ nước cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cải thiện chức năng tiêu hóa của đường ruột, điều hòa huyết áp, chống viêm da, trị hôi miệng,...và đặc biệt là có khả năng chống oxy hóa hiệu quả, ngăn chặn các gốc tự do - là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều loại ung thư,...

Bên cạnh các công dụng hữu ích thần kỳ của dưa chuột, bạn cũng đừng quên những khả năng hữu dụng của trái dứa nhé.

Quả dứa (quả thơm)

Qủa dứa với vị ngọt thơm, kích thích vị giác của người thưởng thức!

Dứa là một loại quả ngọt, thơm và có khả năng kích thích vị giác của người thưởng thức. Không chỉ vậy, cũng giống như dưa chuột, dứa có chứa hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể cùng mang lại những tác dụng hữu ích tuyệt vời!

Cụ thể, dứa là nguồn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như kali, đồng, mangan, canxi, magie, vitamin C, beta-caroten, thiamin, chất xơ hòa tan/không hòa tan và bromelain,..

Việc tiêu thụ dứa có thể mang lại các hiệu quả tuyệt vời sau: tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và xương khớp, điều trị cảm và ho, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, tốt cho mắt, ổn định huyết áp, chống lão hóa da,... đặc biệt, việc ăn dứa mỗi ngày còn có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư miệng, ung thư cổ họng và ung thư vú,... nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa tuyệt vời có trong dứa.

Quả là một món ăn đơn giản nhưng lại chứa cả “hàng sa số” những công dụng thần kỳ khiến người đọc “lóa mắt” mà! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món dưa góp dưa chuột với dứa giòn ngon, chua ngọt và siêu đơn giản tại nhà nào!

Cách làm dưa góp dưa chuột với dứa thơm ngon, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu cho món dưa góp dưa chuột với dứa!

Dưa chuột 1/2 kg

Dứa 1/4 trái

Chanh 1/4 trái

Tỏi 8 tép

Ớt 1 trái

Rau thơm 1 ít

Đậu phộng rang 50 gr

Hành phi 1 ít

Nước mắm 1 muỗng canh

Đường 2 muỗng canh

Muối 1/3 muỗng cafe

Các bước tiến hành làm dưa góp dưa chuột với dứa ngon chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế và ướp gia vị cho dưa chuột và dứa

- Đầu tiên, dưa chuột và dứa mua về, bạn đem rửa sơ qua với nước cho sạch bụi bẩn.

- Tiếp đó dùng dao cắt dưa leo và thơm thành các miếng vừa ăn rồi ướp cùng 1/3 muỗng cà phê muối trong vòng 5 phút là được.

- Với rau thơm, bạn chỉ cần nhặt bỏ lá úng và đem thật rửa sạch là đã hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Pha nước mắm trộn

Nước mắm trộn thơm ngon, đậm đà

- Nước mắm đóng vai trò giúp tăng thêm hương vị cho món dưa góp dưa chuột với thơm giòn ngon.

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc chén sạch rồi cho lần lượt 1 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh đường vào, sau đó tiến hành khuấy đều cho đường hòa tan là đạt nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lột vỏ tỏi, cắt bỏ cuống ớt, sau đó băm nhỏ 2 loại gia vị này rồi cho vào cùng với hỗn hợp nước mắm đường vừa pha là đã có ngay chén nước mắm trộn ngọt cay và thơm mùi tỏi rồi!

Bước 3: Trộn dưa góp

Các bước trộn dưa góp dưa chuột với dứa!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần dưa chuột và dứa đã được sơ chế cùng với hỗn hợp nước mắm vào tô.

- Tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 10 phút cho dưa chuột và dứa thấm đều gia vị.

- Kế tiếp, bạn vắt thêm 1/4 miếng chanh vào hỗn hợp trên để làm dịu vị mặn của nước mắm, đồng thời giúp hòa quyện với vị ngọt của đường.

- Cuối cùng, khi thưởng thức, bạn chỉ cần cho 1 ít rau thơm và chút đậu phộng rang vào và trộn đều lên một lần nữa là hoàn thành món dưa góp dưa chuột với dứa thơm ngon, đánh thức vị giác rồi đấy!

Thành phẩm

Món dưa góp dưa chuột với dứa bắt mắt, ăn là ghiền!

Món dưa góp dưa chuột với dứa thơm ngon, bắt mắt với 2 tone màu tươi sáng chủ đạo là vàng và xanh lá. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tươi của dưa chuột, vị chua ngọt đặc trưng của dứa, chút bùi bùi của đậu phộng cùng hương vị đậm đà của nước mắm trộn. Tất cả đã hòa quyện và cho ra đời một món salad vừa thơm ngon khó cưỡng, lại vừa chuẩn healthy, ai ăn cũng được nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua dưa chuột tươi ngon

- Nên chọn mua những quả dưa chuột có kích cỡ đều nhau, khi cầm lên thấy chắc tay, có lớp vỏ nhẵn, không có nốt sần và có màu xanh tươi sáng.

- Ngược lại, tránh mua những quả dưa leo bị phình ra, to ở giữa hoặc đầu quả to đuôi quả nhỏ (và ngược lại) bởi đây là những quả dưa già, ruột nhiều hạt, cứng, không ngon.

- Đồng thời, không nên mua những quả có vết thâm hay màu ố vàng, vì đây thường là những quả dưa chuột đã bị để lâu.

Mẹo chọn mua dứa tươi ngon

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào cùng với hương thơm thoang thoảng đặc trưng.

Trên đây là cách làm dưa góp dưa chuột với dứa chuẩn ngon tại nhà! Hy vọng với những chia sẻ ở trên, các chị em sẽ có thêm cho mình một món salad “ngon lành” và bổ dưỡng để làm phong phú thêm bữa cơm gia đình nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!