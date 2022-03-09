Top 6 lý do bạn nên ăn dưa chuột mỗi ngày, bất ngờ với lợi ích khổng lồ mà nó mang lại

Dinh dưỡng 09/03/2022 11:02

Dưa chuột có thể là một món ăn nhẹ, là một nguyên liệu tuyệt vời cho món salad hoặc bánh mì. Nhưng loại củ này không chỉ ngon mà công dụng của nó đối với sức khỏe còn trên cả tuyệt vời.

Hydrat hóa

Top 6 lý do bạn nên ăn dưa chuột mỗi ngày, bất ngờ với lợi ích khổng lồ mà nó mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cho dù cố gắng thế nào, đôi lúc bạn không thể uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. May mắn thay, có nhiều cách khác để bổ sung nước cho cơ thể, ăn dưa chuột là một trong số đó. Rau, củ có thành phần chủ yếu là nước. Ăn rau củ chắc chắn là một cách dễ dàng để bổ sung nước cho cơ thể.

Tốt cho hệ bài tiết

Ngoài nước, dưa chuột còn chứa nhiều chất xơ, có lợi cho việc đi ngoài. Dưa chuột cũng chứa các enzym có thể phân hủy protein, giúp chúng ta tiêu hóa tốt các những món ăn khó tiêu bao gồm các sản phẩm từ thịt, cá...

Món ăn ít calories

Top 6 lý do bạn nên ăn dưa chuột mỗi ngày, bất ngờ với lợi ích khổng lồ mà nó mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một quả dưa chuột là một món ăn nhẹ tuyệt vời cho những ai sợ tăng cân! Dưa chuột không gây nghiện như khoai tây chiên hoặc sô cô la vì nó không chứa chất béo hoặc đường. Ngoài ra, nếu bạn tráng miệng bằng một quả dưa chuột thì không vấn đề gì cả. Loại củ này rất ít calo chị em không cần phải lo ngại việc tăng cân.

Giảm hôi miệng

Nếu bạn bị hôi miệng, ăn một chút dưa chuột có thể giúp cait hiện tình trạng này. Điều này là do loại củ này có tác dụng làm mát dạ dày giúp làm giảm số lượng vi khuẩn gây hôi miệng.

Giảm cảm giác say rượu

Top 6 lý do bạn nên ăn dưa chuột mỗi ngày, bất ngờ với lợi ích khổng lồ mà nó mang lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bạn uống qua nhiều bai vào tối qua? Rau xanh sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu trở lại. Dưa chuột có chứa nước và vitamin B, là những thành phần tuyệt vời khi bạn muốn bù đắp cho cơ thể những thiếu htuj mà bia, rượu đã gây ra.

Chăm sóc da

Dưa chuột thường được sử dụng trong các phương pháp chăm sóc da vì chúng có chứa kali, magiê và silica. Bên cạnh đó, chúng cũng có những đặc tính chống viêm. Những lát dưa chuột lạnh có thể giúp làm dịu mí mắt đang bị sưng. Dưa chuột cũng có tác dụng làm dịu da trong trường hợp da bị đau rát do cháy nắng.

Top 10 cách làm món nộm dưa chuột giòn ngon, hấp dẫn nhất

Top 10 cách làm món nộm dưa chuột giòn ngon, hấp dẫn nhất

Nộm dưa chuột là món ăn ngon, có hương vị thanh mát được nhiều người yêu thích. Sau đây là chia sẻ những biến tấu cùng món nộm dưa chuột cực ngon, hấp dẫn lại dễ làm.

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