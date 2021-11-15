Top 10 cách làm món nộm dưa chuột giòn ngon, hấp dẫn nhất

Lạc rang, vừng rang.

Rau thơm, tía tô, rau húng.

Nước mắm, muối gia vị, đường.

Ớt băm, tỏi băm.

Dấm, chanh.

Cách làm:

Bước 1: Gọt sạch vỏ củ đậu và thái khúc dài, cà rốt gọt vỏ, thái sợi. Ngâm dưa chuột với muối sạch. Nên giữ lại phần vỏ để dưa chuột được giòn, thái sợi dài tương tự như cà rốt. Rửa sạch rau thơm và cắt nhỏ.

Bước 2: Pha nước mắm trộn nộm theo công thức: 1 muỗng mắm + 2 muỗng nước sôi + 1 muỗng dấm ăn + 4 thìa cà phê đường + tỏi băm + ớt băm. Điều chỉnh để có khẩu vị phù hợp.

Bước 3: Trộn tất cả cà rốt, củ đậu và dưa chuột với 2 thìa cà phê muối và để 5 - 7 phút cho ngấm.

Bước 4: Tiếp đó, đổ hết hỗn hợp nước mắm chua cay vào và trộn đều. Dùng bao tay ni lông để trộn cho đều và ngấm nhanh gia vị.

Bước 5: Cuối cùng rắc lạc, vừng giã nhuyễn và rau thơm lên trên. Đến khi ăn thì trộn đều lên. Món nộm rất hấp dẫn bởi có đủ màu sắc và mùi vị.

Món nộm dưa chuột củ đậu cà rốt rất hấp dẫn bởi có đủ màu sắc và mùi vị

2. Cách làm nộm gà dưa chuột

Nguyên liệu:

300gr thịt gà.

1 củ cà rốt.

1 quả dưa chuột.

Rau húng bạc hà (hoặc húng lủi).

Lạc rang.

Nước mắm, đường, sa tế, chanh, dấm, gừng, muối..

Cách làm:

Bước 1: Thịt gà rửa sạch, luộc vừa chín sau đó bạn chờ miếng thịt nguội thì đem xé phay.

Bước 2: Thái sợi với dưa chuột, cà rốt rồi đem tất cả nguyên liệu trộn với vài hạt muối, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê dấm khoảng 10 phút cho thấm. Dùng tay vắt dưa chuột và cà rốt cho thật ráo nước.

Bước 3:

Chuẩn bị hỗn hợp thịt - cà rốt - dưa chuột: hòa tan một thìa canh nước mắm và một thìa canh đường, vắt vào đó nửa quả chanh, thêm một chút ớt và sa tế, rưới đều nước vào.

Thêm phần rau húng bạc hà đã thái nhỏ vào và trộn đều. Nêm nếm lại gia vị cho vừa. Cuối cùng, rắc lạc rang đã giã sơ lên trên là có thể thưởng thức rồi.

Nộm gà dưa chuột

3. Cách làm nộm dưa chuột với dứa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Dưa chuột: 2 quả.

Thơm: 1/2 quả (dứa).

Húng quế: 10gr.

Đậu phộng rang: 50gr (lạc rang).

Nước cốt chanh: 2 muỗng canh.

Ớt băm: 1 muỗng cà phê.

Nước mắm: 2 muỗng canh.

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê.

Đường: 2 muỗng canh.

Các bước tiến hành:

Bước 1:

Đối với quả dứa, bạn gọt bỏ vỏ, cắt bỏ hết mắt dứa rồi cắt thành miếng vừa ăn. Rửa sạch dưa chuột và cắt một đầu rồi ngâm nước muối loãng cho ra hết nhựa.

Tiếp theo, cắt đôi rồi nạo hết ruột dưa đi để món gỏi giòn ngon hơn, không bị chua (có thể ngâm dưa leo trong đá lạnh khoảng 5 - 10 phút cho dưa giòn ngon), rồi bạn cắt thành miếng vừa ăn. Húng quế bạn rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 2: Làm hỗn hợp nước mắm với công thức sau: 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê ớt băm, 2 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều cho đường tan.

Nộm dưa chuột với dứa

Bước 3: Chuẩn bị sẵn bát hoặc thau sạch rồi cho dứa, dưa leo đã cắt nhỏ vào bát hoặc thau sạch, thêm húng quế đã cắt nhỏ rồi cho nước mắm chua ngọt đã pha vào. Trộn các nguyên liệu đều lên để gia vị thấm đều. Rắc thêm một ít đậu phộng rang lên trên rồi trộn đều. Vậy là món ăn đã hoàn thành!

4. Cách làm nộm sứa dưa chuột

Nguyên liệu:

300gr sứa.

1 củ cà rốt.

2 quả dưa leo.

1 củ hành tây.

1 ít rau răm.

1 ít đậu phộng rang.

Gia vị: Nước mắm, đường, tỏi, ớt, chanh, giấm.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế rau củ sạch sẽ. Bỏ ruột dưa leo và đem cắt sợi, cà rốt hành tây cắt sợi. Xóc tất cả với giấm, đường rồi để cho ngấm gia vị.

Bước 2: Trụng sứa vào nước sôi rồi đổ ra rổ cho ráo nước.

Pha hỗn hợp gồm 2 muỗng canh nước mắm + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng canh cốt chanh + 1 muỗng canh tỏi ớt băm.

Bước 3: Vắt ráo dưa leo, cà rốt, hành tây cho vào thau. Trộn nước mắm vào để thấm rồi cho rau răm, sứa và đậu phộng rang đập dập vào trộn đều lên là xong.

Nộm sứa dưa chuột

5. Cách làm nộm dưa chuột với giá đỗ

Nguyên liệu:

3 quả dưa chuột.

150gr giá đỗ.

2 quả trứng gà.

Rau thơm các loại.

Mắm, chanh, tỏi, ớt, đường, nước lọc.

Dầu oliu.

Xíu muối, giấm.

2 quả cà chua trang trí.

Lưu ý: Chọn giá đỗ sạch, thân tròn, mập, dài vừa phải. Hoặc cũng có thể tự mua máy làm giá đỗ về làm tại nhà cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột và đem thái lát. Rửa sạch giá đỗ rồi chần qua nước sôi, để ráo. Rau thơm rửa sạch, ngâm với giấm, muối ăn cho an toàn.

Bước 2: Luộc trứng với muối ăn cho chín và cắt làm 4.

Bước 3: Thái nhỏ rau thơm, tỏi bóc vỏ băm nhỏ.

Bước 4: Cho dưa chuột, giá đỗ, rau thơm, giò vào trộn trong một bát to. Pha bát mắm đủ vị chua, cay, mặn, ngọt vào trộn cùng. Cho dầu oliu vào trộn đều. Nêm lại gia vị cho vừa miệng. Cho ra đĩa, trang trí với cà chua cắt.

Nộm dưa chuột với giá đỗ

6. Cách làm nộm tai heo dưa chuột

Nguyên liệu:

300gr tai heo.

3 quả dưa chuột.

1 củ cà rốt.

50gr giá đỗ.

Tỏi, ớt.

2 quả chanh.

Muối hạt.

Húng quế, bạc hà, rau mùi ta.

Nước mắm, đường, bột canh, hạt tiêu.

Cách làm:

Bước 1: Rửa thật sạch tai heo và xát qua muối hạt. Đun sôi 1 nồi nước rồi thả tai heo vào để chần qua trong khoảng 2 - 3 phút. Cho thêm 1 ít muối hạt lúc chần tai heo và mở vung ra để các chất bẩn và mùi hôi được bay hơi đi.

Bước 2: Vớt tai heo ra và rửa lại lần nữa cho sạch, xát muối, cạo sạch lông. Cần chú ý sơ chế sạch sẽ ở các kẽ nhỏ của tai heo.

Sau khi rửa sạch tai heo, bạn lại cho vào nồi, đổ nước ngập mặt tai và thả thêm khoảng 1 - 2 củ hành và vài lát gừng để luộc cùng cho thơm.

Bước 3: Trong lúc đợi tai chín thì tiến hành sơ chế các nguyên liệu khác. Rửa sạch dưa chuột rồi đem ngâm muối và nạo vỏ, bỏ phần đầu đuôi và cắt làm đôi. Trong quá trình bóp nộm, để dưa chuột giòn và không bị chảy nước, tốt nhất bạn nên nạo bỏ phần ruột mềm đi.

Rửa sạch và nạo vỏ rồi bào sợi cà rốt. Băm nhỏ tỏi ớt, đậu phộng bạn rang chín, giã qua, không cần giã quá nhuyễn để khi ăn món nộm tai heo sẽ được bùi hơn. Rửa sạch giá đỗ rồi đem ngâm muối loãng trong 5 phút thì vớt ra, rửa sạch lại lần nữa rồi để ráo nước. Nhặt rửa sạch rau thơm rồi xắt nhỏ.

Bước 4: Vớt tai heo đã chín ra và cho vào với 1 bát nước đá khoảng 3 - 5 phút cho thịt săn rồi đem thái mỏng.

Để tai heo trắng, giòn và thơm, bạn nên dùng thêm nước cốt chanh hoặc giấm cho vào ngâm cùng. Ướp tai heo với 1/2 thìa bột canh, 1/2 thìa hạt tiêu trong 5 phút.

Nộm tai heo dưa chuột

Bước 5: Tiến hành làm nước trộn nộm trong khi đợi tai heo ngấm gia vị. Công thức gồm: 2 thìa đầy nước mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc, 2 thìa nước cốt chanh.

Bước 6: Chuẩn bị một tô sạch rồi cho tất cả các nguyên liệu vào, trừ đậu phộng nên cho vào sau để món nộm được bùi ngậy. Rưới nước trộn lên và trộn đều để các nguyên liệu thấm gia vị.

Bước 7: Sau khoảng 3 - 5 phút, món nộm đã ngấm gia vị đều thì bạn cho rồi bày ra đĩa, rắc đậu phộng rang lên đồng thời trang trí bằng rau mùi và ớt tươi tỉa hoa bên cạnh.

7. Cách làm nộm dưa chuột Hàn Quốc

Nguyên liệu:

3 quả dưa chuột.

1/2 thìa tỏi băm nhỏ.

1 thìa cafe muối trắng.

2 thìa đường.

1/2 thìa tương ớt.

3 thìa giấm.

2 thìa bột ớt.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột và lau khô rồi đem thái vát dày 0,5cm.

Bước 2: Cho hết phần dưa chuột vào một mẹt lớn rồi mang ra nắng phơi 3 ~ 5 tiếng. Mang vào nhà khi thấy dưa đã héo quắt lại. Dưa phơi héo sẽ giòn lâu mà ko bị ra nước, món ăn sẽ ngon hơn.

Bước 3: Cho dưa chuột vào bát và thêm những gia vị gồm đường, muối, tỏi, tương ớt, giấm vào chung cho ngấm đều.

Bước 4: Cuối cùng, bạn rắc bột ớt lên trên, trộn đều rồi bày ra đĩa và thưởng thức.

Nộm dưa chuột Hàn Quốc

8. Cách làm nộm giò lụa dưa chuột

Nguyên liệu:

Chả lụa hoặc chả bò.

Dưa leo.

Đậu phộng.

Giá.

Rau thơm các loại: Rau quế, ngò.

Ớt.

Tỏi.

Các loại gia vị: Nước mắm, đường.

Chanh.

Cách làm:

Bước 1: Thái chỉ hoặc cắt chả lụa ra thành từng lát vừa ăn. Rửa sạch dưa leo rồi để cho ráo nước. Cắt dưa leo làm đôi và thái thành lát vừa ăn. Rửa sạch giá đỗ, rau thơm và để cho ráo nước.

Bước 2: Băm tỏi, ớt rồi cho vào chén, sau đó cho đường, nước mắm và một ít nước đun sôi vào (điều chỉnh nguyên liệu khi pha nước chấm sao cho hợp với khẩu vị của bản thân là được).

Bước 3: Bắc chảo lên bếp và rang đậu phộng với lửa vừa. Khi hạt đậu vàng dậy mùi thơm bạn cho ra rổ.

Khi đậu phộng đã nguội hẳn, bạn dùng tay bóp để đậu tróc vỏ. Sau đó cho đậu vào cối giã nát, không giã mịn để cảm nhận được độ giòn bùi của đậu phộng khi ăn nộm dưa leo.

Bước 4: Lấy một thau lớn và cho chả lụa, dưa leo, giá vào rồi rưới hỗn hợp nước trộn đã pha vào và trộn đều.

Bước 5: Cuối cùng cho rau thơm đậu phộng vào trộn đều cho các nguyên liệu hoà quyện vào với nhau. Vậy là món nộm đã hoàn thành, bạn chỉ cần cho ra đĩa để thưởng thức.

Nộm giò lụa dưa chuột

9. Cách làm nộm tôm dưa chuột

Nguyên liệu:

Dưa chuột: 2 quả.

Cà rốt: 1 củ.

Tôm: 100gr.

Thịt nạc: 150gr.

Lạc rang và giã nhỏ: 2 chén.

Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Nước mắm ngon: 1 thìa cà phê.

Nước lọc: 1 thìa cà phê.

Đường: 2 thìa.

Muối: 1 thìa.

Cách làm:

Bước 1: Ngâm dưa chuột với nước muối rồi rửa sạch, để nguyên vỏ và thái thành lát vừa ăn. Đem ướp với một chút muối, trộn đều lên và dùng tay bóp hết nước để dưa leo được khô.

Bước 2: Cà rốt gọt vỏ và đem rửa sạch rồi nạo bào sợi mỏng. Đem trộn với muối và để khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị. Sau 15 phút bạn đeo găng tay nilon và bóp cà rốt cho bớt nước.

Bước 3: Rửa sạch tôm rồi đem bóc vỏ, rút chỉ và luộc chín. Rửa sạch thịt và cho vào luộc rồi thái miếng dài mỏng.

Bước 4: Chuẩn bị nước mắm gồm có nước lọc, đường, nước cốt chanh vào khuấy đều. Trộn đều cà rốt, dưa chuột, tôm và thịt rồi đổ bát nước mắm ở trên vào trộn đều, có thể thái nhỏ rau thơm và rắc lên trên.

Cách làm nộm tôm dưa chuột

Thêm lạc rang giã nhỏ rắc lên mặt đĩa nộm để tăng thêm hương vị. Vậy là đã hoàn thành xong món nộm dưa chuột, cà rốt với tôm thịt.

10. Cách làm nộm dưa chuột chua ngọt

Nguyên liệu:

Dưa chuột.

2 muỗng canh đường.

1 muỗng canh mắm.

2 muỗng canh nước cốt chanh.

Tỏi, ớt.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột, gọt vỏ, cắt đôi và thái vát thành miếng vừa ăn. Băm nhuyễn tỏi, ớt.

Bước 2: Đun hỗn hợp gồm mắm, đường trên bếp cho đến khi sôi.

Bước 3: Trộn hỗn hợp vừa đun đều với dưa chuột tỏi ớt băm nhuyễn.

Bước 4: Vắt nước cốt chanh và trộn đều cho đến khi miếng dưa ngấm đều gia vị, mềm ngon.

Nộm dưa chuột chua ngọt

*** Một số lưu ý để làm món nộm dưa leo ngon:

Cách chọn mua dưa leo tươi ngon, không bị đắng

+ Quả dưa tươi thường sẽ có màu xanh tươi sáng, khá đều màu, không có vết thâm hay màu ố vàng.

+ Nên chọn những quả nhỏ, nặng tay, mềm, có lớp vỏ nhẵn, không có nốt sần.

+ Chọn những quả dưa thẳng, không hoặc ít bị cong vẹo. Dưa leo đặc ruột sẽ có quả thuôn dài, kích cỡ đều nhau. Khi ăn sẽ giòn ngon hơn dưa leo loại quả ngắn và tròn.

+ Những quả dưa già, không ngon thường sẽ bị phình ra, to ở giữa hoặc đầu quả to đuôi quả nhỏ (và ngược lại).

+ Nếu không may mua nhầm dưa đắng, bạn có thể gọt vỏ để loại bỏ vị đắng.

Quả dưa tươi thường sẽ có màu xanh tươi sáng, khá đều màu, không có vết thâm hay màu ố vàng

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

+ Những củ cà rốt tươi ngon thường sẽ có dáng thon, vừa phải, còn cuống lá, cầm lên thấy cứng không quá mềm. Không nên chọn củ toàn thân bị dập, có vết nứt không nguyên vẹn hay bị mất một góc.

+ Những củ cà rốt ngon thường sẽ có màu cam đều màu không nên chọn loại đậm quá, có thể là do bị phun thuốc.

+ Chọn những củ có lớp vỏ bên ngoài còn nguyên vẹn, trơn láng, không sần sùi, có đốm đen.

Mẹo hay để trộn gỏi dưa leo cà rốt giòn ngon, không bị ra nước

+ Bỏ phần ruột dưa leo để khi trộn không ra nước.

+ Để dưa leo và cà rốt giòn hơn, bạn đem ngâm với nước muối loãng, sau đó ngâm với nước đá.

Với tổng hợp 10 cách làm nộm dưa chuột trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn có thể làm ra nhiều món ăn ngon để cả gia đình cùng thưởng thức.