Tổng hợp cách nấu bún cá thơm ngon, chuẩn vị 3 miền

Cá rô phi 800 gr, Bún tươi 500 gr, Xương heo 400 gr, Đậu hũ non 2 miếng, Hành khô 10 gr, Mắm tôm 1.2 muỗng canh (hoặc mắm thường), Nước cốt chanh 1.2 muỗng, Bột nghệ 1.2 muỗng cà phê, Rau ăn kèm 100 gr(thì là/ hành lá/ tía tô/ rau mùi và cà chua)

- Chọn cá sống có thịt mới ngọt và ngon, không bị bở.

- Nên chọn những con cá béo tròn, to và mướt, còn nguyên vẹn, không trầy xước, tróc vảy.

- Mình cá cứng, mang đỏ tươi, đầu cân đối với thân.

1.2. Cách chế biến Bún cá Hà Nội

+ Nấu nước hầm xương

- Lọc phần thịt và xương cá rô phi để riêng.

- Đun sôi nước rồi cho xương heo vào chần sơ qua khoảng 2 phút đến khi phần máu trong xương ra hết là được.

- Tắt bếp và rửa sạch phần xương vừa chần.

- Đun sôi nồi nước khác và cho đầu và xương cá vào chần sơ qua tầm 1 phút đến khi cá hết bọt.

Đun sôi nồi 300ml nước, cho đầu và xương cá vào chần sơ qua tầm 1 phút đến khi cá hết bọt

- Chần sơ phần đầu và xương cá rồi đem rửa sạch.

- Đổ 1,3 - 1,5 lít nước vào nồi và trút hết xương heo, đầu và xương cá vừa chần phía trên vào ninh cho ngọt nước.

+ Sơ chế các nguyên liệu

- Thái lát thịt cá rô phi thành từng khúc vừa ăn.

- Cắt cà chua thành từng miếng như hình múi cau. Thái nhỏ hành tím và rau sống ăn kèm.

- Cắt phần đầu hành lá để riêng, phần lá thái nhỏ. Chẻ phần cuộn hành làm bốn rồi cho vào nước ngâm để giữ được sợi hành cong.

- Cắt rau thì là thành từng khúc từ 3 - 4 cm. Để nguyên rau mùi và tía tô.

- Cắt đậu hũ non thành miếng vừa ăn.

Thái lát thịt cá rô phi thành từng khúc vừa ăn

+ Ướp cá

- Để cá chiên được cứng và giòn hơn, không bị gãy, bạn cho 1/2 muỗng nước cốt chanh vào phần cá vừa thái lát.

- Sau đó, thêm mắm tôm và bột ngọt, bột nghệ vào phần cá trên rồi trộn thật kỹ cho cá ngấm đều gia vị. Ướp cá khoảng 15-20 phút.

+ Chiên đậu hũ và cá

- Đun sôi dầu ăn rồi cho những miếng đậu hũ non vừa cắt vào chiên. Chiên đến khi đậu vàng giòn thì gắp ra đĩa.

- Cho phần cá vừa ướp xong vào một ít bột chiên giòn phủ đều trên bề mặt cá. Với cách này, sau khi chiên xong cá sẽ có độ giòn vừa phải.

- Đun dầu ăn cho đến khi chảo nóng thì thả cá vô chiên, bạn nên chiên cá ngập trong dầu. Chiên đến khi vàng thì lật sang mặt sau để cá được chiên vàng đều sau đó gắp ra đĩa.

Chiên đến khi vàng thì lật sang mặt sau để cá được chiên vàng đều

Mẹo: Dùng khăn giấy thấm hết nước ở cá để khi cho cá vào chiên không bị dầu bắn.

+ Nấu nước lèo

- Phi hành tím cho thơm rồi cho thêm cà chua và bột nghệ vào đảo sơ qua cho đến khi thấy phần cà chua này hơi dính thì chuẩn bị cho vào nồi nước dùng.

- Gắp phần xương cá, đầu cá và xương heo ra khỏi nồi nước dùng. Tiếp đó, cho cà chua, hành vào nồi. Nêm nếm lại muối, bột ngọt, nước cốt chanh sao cho vừa ăn.

Thành phẩm

Múc bún ra tô, cho đậu hũ và cá chiên cùng với rau ăn kèm lên. Múc thêm nước lèo vừa sôi vào là đã có thể thưởng thức tô bún cá thơm ngon.

Múc bún ra tô, cho đậu hũ và cá chiên cùng với rau ăn kèm lên

Mẹo hay:

- Cho thật ít bột chiên giòn với ám một lớp màng mỏng bên ngoài để không che đi phần thịt cá. Đảm bảo sao cho sau khi trộn xong ta không còn thấy bột chiên nữa là được.

- Để cá không bị khô, sau khi chiên cá vàng phải nhanh tay gắp ra ngay.

- Cho bột nghệ vào trong lúc đảo cà chua để nước dùng có màu đẹp mắt.

2. Cách làm bún chả cá Nha Trang ngon đậm đà đúng chuẩn hương vị biển

Với hương vị thơm ngon, đậm đà, bún chả cá là một món nước được nhiều người yêu thích.

Sau đây là chia sẻ công thức làm món bún chả cá đặc sản Nha Trang chuẩn vị, hấp dẫn mê ly ngay tại nhà!

2.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cá vược 1 kg, Đầu cá hồi 2 cái, Chả cá thác lác 350 gr, Chả cá chiên 350 gr, Thơm 300 gr(Dứa), Cà chua 350 gr, Bún 1 kg, Sả 2 nhánh, Tỏi 3 tép, Gừng 10 gr, Hành tím 5 củ, Hành lá 50 gr, Rượu 2 muỗng cà phê, Ớt 3 trái, Chanh 1 trái, Hành tím phi 50 gr, Bắp cải 100 gr, Rau ăn kèm 1 ít(giá/ húng quế/ diếp cá), Hạt nêm 5 muỗng canh, Dầu màu điều 1 muỗng canh, Dầu ăn 1 ít, Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ muối/ tiêu xay/ nước mắm/ bột ngọt)

+ Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua cá vược:

- Chọn cá vược loại còn sống, mắt trong suốt, bơi khỏe, mang cá màu hồng đỏ.

- Nên chọn mua cá có lớp vảy dính chặt vào thân, xếp lớp chặt và không bị trương phình.

- Tuyệt đối không mua cá có mùi tanh khó chịu, toàn thân nhợt nhạt và lớp vẩy xỉn màu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bún chả cá Nha Trang ngon đậm đà đúng chuẩn hương vị biển

Cách chọn mua chả cá ngon:

- Chọn mua với loại chả cá khô ráo, không bị chảy nhớt và có màu vàng nâu đẹp mắt.

- Cách chọn mua cà chua tươi ngon

- Chọn mua cà chua có lớp vỏ đều màu, đỏ tươi, căng mọng và có mùi thơm dịu nhẹ tự nhiên.

- Phần cuống xanh tươi và bám chặt trên thân quả. Tránh mua loại cà chua hạt vàng, không có mùi thơm hay phần cuống dễ tách rời.

Cách chọn mua thơm (dứa) tươi ngon:

- Chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu và ngắn. Nên chọn những quả có màu vàng bắt mắt, xen lẫn sắc xanh.

- Tránh mua dứa có mùi quá nồng, khi cầm thấy nặng tay. Chọn quả dứa có mùi thơm dịu nhẹ và sờ vào thấy độ mềm vừa phải.

Cách chọn mua các nguyên liệu khác:

- Chọn mua hành lá có màu xanh đậm, không bị xen lẫn sắc vàng và không bị dập nát.

- Chọn gừng nguyên củ, bề mặt củ láng bóng, ít nếp nhăn.

- Chọn mua sả loại có các bẹ ôm chặt nhau, thân sả màu xanh tươi đẹp mắt.

2.2. Cách chế biến Bún chả cá Nha Trang

+ Sơ chế cá

- Rửa cá sạch với nước muối rồi để ráo. Dùng dao miết sát phần xương cá và thịt cá ở sát đuôi.

Tách lấy miếng phi lê ra khỏi phần thân. Sau khi tách rời hoàn toàn phần thịt cá, bạn cắt chúng thành các miếng nhỏ khoảng 3cm rồi cho vào tô sạch.

Để riêng phần xương cá sẽ cho vào khi nấu nước dùng.

Tách lấy miếng phi lê ra khỏi phần thân cá

+ Sơ chế các nguyên liệu khác

- Lột vỏ 4 củ hành tím và 5gr gừng rồi nướng qua 2 nguyên liệu này.

- Gọt vỏ và băm nhuyễn 1 củ hành tím, 3 tép tỏi.

- Đầu hành đem rửa sạch và băm nhỏ. Đối với thân lá, bạn cũng cắt nhỏ rồi để riêng với đầu hành.

- Thái sợi nhỏ củ gừng và thái nhỏ 3 trái ớt tươi.

- Làm sạch vỏ và mắt thơm rồi cắt miếng nhỏ. Đối với cà chua, bạn rửa sạch rồi cắt hình múi cau.

- Đem đập dập 2 nhánh sả và cắt làm đôi. Cắt chanh thành các lát nhỏ để ăn kèm với bún.

- Bào 100gr bắp cải thành các sợi nhuyễn dễ ăn.

+ Nấu nước dùng cá

Đun sôi nồi nước và cho đầu cá hồi, xương cá vược vào trụng sơ qua trong vòng 1 -2 phút rồi vớt ra.

Tiếp đến, trụng phần cá và 3 lít nước vào nồi. Sau đó, cho gừng và hành tím đã nướng trước đó vào cùng. Cho thêm sả đã sơ chế vào nồi rồi đun ở lửa lớn. Khi nước dùng sôi, vặn lửa nhỏ để nước sôi liu riu và tiếp tục hầm cá trong vòng 45 phút.

Thường xuyên vớt bọt khi hầm cho nước dùng ngon hơn.

Nấu nước dùng cá

+ Chế biến cá và chả cá

- Cho ½ phần đầu hành và gừng vào tô đựng thịt cá phi lê. Tiếp đến, ướp với đường, hạt nêm, tiêu, mắm và một ít rượu.

- Trộn đều hỗn hợp này để cá ngấm gia vị và để sang một bên.

- Cho 350gr chả cá thác lác vào tô, nêm hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hành phi và 1/2 lượng đầu hành lá còn lại vào tô. Trộn đều nguyên liệu.

- Cho phần chả cá thác lác vào bịch và nhồi từ 3 - 4 phút. Nhồi cho đến khi chả cá kết thành một khối dẻo mịn thì bạn cho ra tô và nắn chả cá thành các miếng tròn.

- Cho hết phần chả cá thác lác và thịt cá vược đã ướp trước đó vào xửng và hấp ở lửa vừa trong vòng 10 phút.

Cuối cùng, cho vào chảo dầu đang sôi và chiên sơ qua khoảng 5 phút.

Chế biến cá và chả cá

+ Xào thơm và cà chua

Phi thơm hành, tỏi và cho toàn bộ thơm và cà chua vào chảo, nêm hạt nêm, đường rồi xào đều khoảng 5 - 7 phút thì tắt bếp.

+ Nấu nước bún

Hầm cá sau tầm 45 phút, bạn vớt toàn bộ đầu và xương cá ra tô. Phần nước dùng đem lọc nước qua rây để nước trong hơn rồi cho thêm 1 lít nước sôi vào nồi và vặn lửa nhỏ nấu tiếp.

Nêm nếm gia vị vừa ăn với muối, 2 hạt nêm, đường, 1 bột ngọt, nước mắm và dầu màu điều vào nồi nước dùng. Cuối cùng, trút hết phần thơm và cà chua đã xào vào nồi, nấu ở lửa sôi liu riu trong vòng 10 phút thì tắt bếp.

+ Hoàn thành

Cho bún vào tô, xếp thịt cá và chả cá cắt nhỏ lên trên, rưới một ít nước dùng đang sôi. Sau đó, cho hành lá vào tô. Cho cà chua và thơm lên trên, rắc một ít ớt tươi cắt nhỏ cùng hành phi vào tô.

Hoàn thành món bún chả cá Nha Trang

Vậy là món bún chả cá Nha Trang đã hoàn thành.

Yêu cầu thành phẩm:

+ Món bún cá nóng hổi, vẻ ngoài hấp dẫn, bắt mắt.

+ Nước dùng thanh ngọt, đậm vị cá, cá chín mềm, chả cá thơm lừng, dai dai giòn giòn.

+ Dùng kèm món ăn này với bắp cải, giá và rau thơm như húng quế, diếp cá.

3. Cách nấu bún cá Châu Đốc ngon đúng gốc miền Tây

Với hương vị đậm đà của nước lèo được nấu bằng ngải bún và nghệ tươi, thêm miếng thịt cá lóc vừa ngọt vừa chắc nịch, món Bún cá Châu Đốc là một món ăn đặc sản hấp dẫn của vùng Châu Đốc - An Giang được nhiều người ưa thích.

Ăn kèm món bún này với rau sống, đặc biệt là bông điên điển sẽ giúp tăng thêm phần thơm ngon của món ăn, khiến ai nấy ăn một lần là nhớ cả đời.

3.1. Nguyên liệu nấu bún cá Châu Đốc

1 con cá lóc, 20g củ nghệ, 30g bún, 20g hành tím, 60g sả, 10g tỏi, 1 hũ mắm ruốc, 400ml nước dừa, Rau ăn kèm: bông điên điển, rau muống bào, bắp chuối bào, giá, rau răm, Bún tươi, Gia vị: đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn

3.2. Cách nấu bún cá Châu Đốc An Giang ngon nhất

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cắt vây cá lóc, đem cạo vảy, chà muối để loại bỏ nhớt và mùi tanh, sau đó rửa sạch rồi để ráo. Rạch 2 bên thân cá theo đường xương sống để tách lấy xương cá dễ dàng. Thực hiện thao tác này lặp lại từ giữa bụng cá xuống đuôi. Phần đầu cá đem cắt sao cho giữ được phần ruột cá dính với phần đầu rồi bỏ đi phần mật cá.

- Rửa sạch các loại rau ăn kèm bạn, riêng rau răm nhặt lấy lá rồi cắt nhuyễn.

- Băm nhuyễn tỏi, hành tím, nghệ và ngải bún thì đập dập, còn sả nửa thì băm nhuyễn còn nửa đập dập.

Rạch 2 bên thân cá theo đường xương sống để tách lấy xương cá dễ dàng

Bước 2: Nấu nước dùng

Bắc nồi nước lên bếp rồi cho 2 lít nước, 400ml nước dừa vào. Tiếp theo, cho sả, ngải bún, nghệ đập dập vào đun sôi. Luộc cá đến khi cá chín thì vớt cá ra.

Vớt bỏ xác nghệ, sả, ngải bún ra rồi cho vào 10g mắm ruốc pha với 30ml nước, hạt nêm, muối, đường phèn, sả, tỏi, hành tím băm. Khuấy đều cho gia vị hòa tan.

Bước 3: Tách xương cá

Thịt cá sau khi nấu đã nở ra, chỉ cần dùng dao lật nhẹ và lọc thịt cá ra khỏi xương cá. Sau đó, cắt thịt cá ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Giữ nguyên phần đầu cá lại.

Dùng dao lật nhẹ và lọc thịt cá ra khỏi xương cá

Bước 4: Xào cá

Phi thơm hành tím và ít sả rồi cho cá đã lọc xương vào xào cho thơm. Xào nhẹ tay để cá không bị nát nhé.

Tùy theo sở thích, bạn có thể cho cá vào trong nồi nước dùng hoặc để riêng.

Thành phẩm

Trụng bún tươi lại cho nóng rồi cho bún vào tô và xếp cá lên trên. Chan nước dùng vào, cho thêm bông điên điển và rau răm cắt nhỏ lên trên.

Vậy là đã hoàn thiện món bún cá Châu Đốc trứ danh. Cách làm món bún cá Châu Đốc này hoàn toàn không hề khó. Nhớ tranh thủ ăn ngay khi còn nóng để thưởng thức được trọn vẹn vị ngọt từ cá và mùi vị thơm ngon đậm đà của nước dùng.

Hoàn thiện món bún cá Châu Đốc trứ danh

Bún cá với những nguyên liệu dễ tìm và công thức đơn giản có cách chế biến rất đơn giản. Bạn có thể dễ dàng tiến hành cách nấu bún cá tại nhà thơm ngon, đậm đà chuẩn vị tại nhà cho bản thân và gia đình cùng thưởng thức.

Chúc bạn thực hiện thành công!