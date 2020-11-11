Bật mí cách nấu thịt bò sốt vang với gấc thơm ngon vào dịp cuối tuần

Vốn được xem là một món ăn rất thú vị có nguồn gốc từ phương Tây, thế nhưng bò sốt vang lại rất dễ chiếm được tình cảm của những thực khách Châu Á nhờ vào hương vị thơm ngon cùng màu sắc tuyệt vời.

Nếu chưa biết thịt bò chế biến món gì ngon và lạ miệng thì mời bạn thử ngay cách nấu thịt bò sốt vang với gấc vô cùng đơn giản và dễ thực hiện. Chắc chắn các chị em nội trợ sẽ có thêm một món ăn vừa béo ngậy, thơm ngon, lại vô cùng độc đáo với màu đỏ ươm bắt mắt để chiêu đãi cả nhà.

Gấc có màu đỏ thẫm và độ béo ngon tự nhiên, vì thế khi nấu cùng thịt bò sốt vang sẽ khiến món ăn trở nên vô cùng đặc biệt, hấp dẫn người thưởng thức qua cả phần nhìn lẫn phần ăn. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt bò sốt vang với quả gấc chín ngon tuyệt cú mèo được chia sẻ ngay sau đây!

Có rất nhiều cách làm thịt bò sốt vang với gấc khác nhau. Bạn có thể kết hợp nhiều loại nguyên liệu với nhau tùy vào khẩu vị như thay thế rượu vang bằng rượu trắng hoặc sử dụng cà chua thay thế cho gấc.

+ Chuẩn bị nguyên liệu:

Nguyên liệu để nấu bò sốt vang với gấc

- Thịt bò bắp có gân: 500g.

- Gấc chín: 1 quả.

- Khoai tây: 4 củ.

- Cà rốt: 1 củ.

- Rượu vang đỏ, hoặc rượu trắng hay rượu ngâm táo mèo: 1 chén

- Hành tây: 1 củ, gừng: ½ củ, 1 quả ớt bỏ hạt băm nhuyễn.

- Các loại gia vị: tỏi, hạt tiêu, hạt nêm, ngũ vị hương, nước mắm.

Với cách nấu thịt bò sốt vang với gấc, gia đình bạn sẽ có một bữa tối thật thơm ngon và dinh dưỡng.

Cách thực hiện:

Bước 1:

Chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon là bước khá là quan trọng. Các chị em nên chú ý chọn miếng thịt bò bắp, tốt nhất nên chọn phần thịt bò có lẫn một chút gân. Khi nấu món sốt vang, bò và gân sẽ mềm và rất ngon. Thịt bò thì chọn loại thịt tươi ngon, mua về nên xát vào chút muối rồi rửa sạch, sau đó dùng một chiếc khăn sạch thấm khô thịt bò.

Thái thịt bò thành những miếng con chì vừa ăn

Tiếp đó, bạn nên thái thịt bò thành những miếng con chì vừa ăn, cũng không nên thái quá mỏng quá sẽ khiến thành phẩm thịt bị nát và không được ngọt.

Sơ chế các nguyên liệu còn lại như: gừng cạo vỏ, đập dập, băm nhỏ. Khoai tây, cà rốt nạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vuông vừa ăn. Hành tây cũng bóc vỏ, rửa sạch và bổ 6 theo chiều dọc. Riêng quả gấc chín nên bổ làm đôi, lấy phần ruột gấc ra và bỏ phần hạt gấc đi.

Bước 2:

Để thịt bò khi nấu sốt vang được mềm thơm, đậm đà thì chúng ta cần ướp gia vị trước. Thịt bò ướp với gừng, tỏi băm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa nước mắm ngon, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 ớt băm nhuyễn, 5 thìa cà phê ngũ vị hương, 3 thìa cà phê rượu vang, 2 thìa cà phê hạt nêm và phần thịt gấc đã bỏ hạt.

Để thịt bò khi nấu sốt vang được mềm thơm, đậm đà thì chúng ta cần ướp gia vị trước

Đeo bao tay vào, trộn và bóp đều các nguyên liệu vào phần thịt bò để chúng ngấm toàn bộ gia vị. Dùng một chiếc màng bọc thực phẩm đậy kín miệng chén và ướp ít nhất trong vòng 1 giờ để miếng thịt bò được mềm thơm, đậm đà.

Bước 3:

Đặt một chiếc chảo lên bếp. Đợi chảo nóng thì cho vào 2 thìa cà phê dầu ăn. Đợi dầu ăn nóng thì đổ tỏi băm đã chuẩn bị vào phi thơm. Tiếp đến, các bạn trút phần thịt bò đã ướp gia vị vào trong chảo, đảo đều trên lửa vừa trong vòng 5 phút và cho rượu vang vào nấu cùng. Sau đó, đổ thêm 1 tô nước vào, đun sôi nước dùng rồi hạ lửa nhỏ liu riu để hầm thịt bò cho mềm.

Trút phần thịt bò đã ướp gia vị vào trong chảo

Đến khi thấy thịt bò đã gần chín mềm thì thêm khoai tây, cà rốt vào hầm cùng. Trong quá trình hầm, nếu nước dùng cạn mà thịt bò chưa đủ độ mềm thì các bạn châm thêm một ít nước vào, đun sôi nước rồi hạ nhỏ lửa và hầm tiếp để miếng thịt bò được mềm ngon như ý.

Đến khi thấy thịt bò đã gần chín mềm thì thêm khoai tây, cà rốt vào hầm cùng

Đến khi nước trong nồi còn sền sệt, miếng thịt bò mềm chứ không bị dai, nước sốt có màu đỏ sóng sánh, khoai tây ngậy, dậy lên hương thơm của các loại gia vị thì cho hành tây vào và nêm nếm thử, nếu thấy nhạt thì nêm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng.

Với món thịt bò sốt vang, muốn ngon thì bạn nên nêm hơi đậm đà hơn so với khẩu vị 1 chút khi ăn cùng cơm, búng hay bánh mỳ sẽ rất vừa miệng.

Miếng thịt bò mềm chứ không bị dai, nước sốt có màu đỏ sóng sánh, khoai tây ngậy

2. Sự kết hợp bổ dưỡng giữa thịt bò, rượu vang và gấc

+ Công dụng của thịt bò

Từ trước đến nay, loại thịt đỏ này vẫn luôn được xem là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất. Trong thịt bò còn chứa nhiều axit amoniac, có tác dụng hỗ trợ tăng sự phát triển của cơ bắp cao hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Do đó, chúng rất tốt cho những đối tượng người thường xuyên vận động mạnh. Với những người đang tập Gym cũng vậy, cơ bắp của họ sẽ được săn chắc và phát triển nhanh hơn khi sử dụng chế độ ăn uống có chứa thịt bò.

Thịt bò chứa rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất

Ngoài ra, trong thịt bò còn giàu Vitamin B6, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Lượng rotein phong phú còn giúp cho quá trình chuyển hóa và tổng hợp các loại thức ăn nạp vào cơ thể diễn ra hơn. Bên cạnh đó, thịt bò còn giàu sắt nên rất tốt với đối tượng người thiếu máu, hỗ trợ bổ sung Mg, Zn, các vitamin B12 cần thiết cho sức khỏe.

+ Công dụng của quả gấc

Gấc được ví như một loại quả tuyệt vời đến từ thiên đường bởi vì chúng rất tốt cho sức khỏe. Theo các tài liệu nghiên cứu thì chính thành phần chất Lycopen có ở trong quả cà chua có công dụng giúp chống ung thư nhưng đáng kinh ngạc hơn là hàm lượng Lycopen có mặt trong gấc còn cao hơn gấp hẳn 70 lần cà chua.

Ngoài ra, gấc còn chứa nhiều dưỡng chất khác có lợi khác như: vitamin E, Carotene,… có tác dụng làm vô hiệu hóa đến 75% các tác nhân gây ra ung thư. Bên cạnh đó, chúng còn giúp bổ mắt và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Gấc được ví như một loại quả tuyệt vời đến từ thiên đường bởi vì chúng rất tốt cho sức khỏe

Thêm nữa, trong gấc còn chứa nhiều hoạt chất rất tốt cho đối tượng người bị mỡ trong máu. Bạn cũng có thể tránh được các bệnh nguy hiểm như tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch, đồng thời chúng còn giúp hệ tim mạch trở nên khỏe mạnh, huyết áp cân bằng.

+ Công dụng của rượu vang

Trong rượu vang đỏ có thành phần chất Polyphenol, đây là chất có tác dụng làm cho cơ thể ít sản sinh các cholesterol gây co thắt mạch máu, từ đó bảo vệ cơ tim khỏi nguy cơ xơ vữa mạch máu.

Ngoài ra, rượu vang đỏ còn có thêm thành phần chất tannin và resveratol, đây là những chất có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt hiệu quả.

Chất resveratrol còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh béo phì, giảm mỡ trong máu. giúp kéo dài tuổi thọ.

Rượu vang

Uống 1 ly rượu vang mỗi ngày hoặc bổ sung rượu vang vào các loại thực phẩm còn hỗ trợ chống oxy hóa, giúp cơ thể trẻ lâu hơn, da dẻ hồng hào hơn những người ít hoặc không dùng rượu vang. Ngoài ra, loại thức uống này còn giúp hệ tiêu hóa hoạt được động trơn tru hơn, từ đó cho bạn cảm giác ăn uống ngon miệng hơn.

Cuối cùng, một tác dụng khá bất ngờ của rượu vang đã được các nhà khoa học chứng minh là có thể giúp phụ nữ và nam giới tăng ham muốn trong “chuyện ấy”.

Với những tác dụng tuyệt vời của 3 thành phần chính: thịt bò, gấc và rượu vang đỏ, hy vọng cách nấu thịt bò sốt vang với gấc sẽ giúp các chị em nội trợ có thêm một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng để chiêu đãi cả nhà vào dịp cuối tuần.