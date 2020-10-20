Cách làm bò khô bằng lò nướng ngon tuyệt cú mèo

Tuy nhiên, trước thực trạng, thịt bò giả tràn lan trên thị trường, bạn nên tự làm bò khô tại nhà thì tốt hơn. Vừa hợp vệ sinh mà lại không phải lo về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu. Hơn thế nữa, bò khô lại là một trong những món ăn vặt không bao giờ lỗi thời đối với giới trẻ. Vì thế bạn hãy bỏ túi cách làm bò khô bằng lò nướng đơn giản sau đây, để chiêu đãi bạn bè và khách khứa khi có dịp nhé!

Hiện nay, món bò khô có thể dùng kèm với bánh tráng trộn, bánh tráng nướng... rất được giới trẻ yêu thích. Đây cũng là món ăn vặt số một dùng để chiêu đãi bạn bè. Đặc biệt, đây cũng là món nhậu lai rai tuyệt vời dành cho cánh mày râu. Bởi sợi thịt bò khô vừa dai, ngọt, cay cay, vị rất đậm đà. Càng nhai càng thấm cái vị cay xé nơi đầu lưỡi. Đồng thời con người ta thấy “ưng cái bụng” bởi vị ngọt kèm chút chua chua, một khi đã ăn thì khó mà dừng.

Những miếng bò xé nhỏ được tẩm ướp gia vị, mang tới cảm giác lạ miệng. Vô cùng thích hợp cho các bạn trẻ ngồi vỉa hè “chém gió” cùng chúng bạn và ngắm cảnh đường phố cùng dòng người qua lại. Chỉ cần vắt thêm chút chanh thì bò khô đã là một món ăn vặt lai rai tuyệt cú mèo không gì sánh bằng.

Trong cái thời tiết se se lạnh, mát mẻ của mùa thu mà được thưởng thức món bò khô thì còn gì bằng. Vị cay nhẹ, thơm ngon của món ăn vặt này khiến lòng người ấm áp đến lạ thường.

Món bò khô cũng không làm chúng ta thất vọng khi kết hợp cùng nhiều món ăn vặt mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Nhưng vẫn tạo ra hương vị độc đáo cho nhiều món ăn.

Ví dụ như món bánh mì trứng bò khô. Đây là món ăn dường như quen thuộc với học sinh, sinh viên vì rất tiện lợi lại giàu dinh dưỡng, cho một bữa sáng tràn đầy năng lượng. Hơn thế nữa, bánh mì với nhân trứng rán cùng bò khô sợi lại có mức giá khá rẻ bèo, phù hợp với điều kiện tinh tế của những cô cậu học trò.

Bánh mì bò khô món ăn quen thuộc của học sinh sinh viên

Bên cạnh món bánh mì trứng bò khò, không thể kể đến món bánh tráng nướng và bánh tráng trộn. Thử tưởng tượng món bánh tráng nướng và trộn mà thiếu đi bò khô thì sẽ như thế nào. Có lẽ là sẽ rất nhạt nhẽo và thất bại. Chính vì thế, khi thiếu món bò khô thì còn gọi gì là bánh tráng nướng và bánh tráng trộn nữa. Khi nhai một miếng bò khô đậm đà, dai dai cùng với bánh tráng, làm gây nghiện con người ta. Muốn ăn mãi không dừng.

Ngoài ra, không chỉ có xôi với thịt kho, thịt gà, giò, chả hay pate mà còn có cả món xôi bò khô. Đây là một vị xôi mới lạ độc đáo. Tưởng chừng như hai nguyên liệu chẳng liên quan gì nhau, nhưng khi kết hợp lại tạo ra một món ăn vô cùng tuyệt vời. Cắn một miếng xôi nhai kĩ cùng bò khô, bạn sẽ thấy ngọt ngọt, bùi bùi. Hạt xôi cũng trở nên dẻo hơn, thơm hơn và vô cùng kích thích vị giác.

Ngoài ra, còn rất nhiều món có thể ăn kèm với bò khô như: Mì tôm chanh bò khô, nộm bò khô, cóc dầm bò khô, nem cuốn bò khô… Dường như bò khô đã trở thành một món ăn vặt không thể tách rời khỏi ẩm thực đường phố Việt Nam.

Cách làm thịt bò khô bằng lò nướng

Bước vào thời điểm những tháng cuối năm thịt bò giả tràn lan trên thị trường. Phần lớn những nguyên liệu làm thịt bò giả để tạo thành món bò khô được làm từ thịt lợn sề, thịt trâu chết bằng cách tẩm ướp hóa chất, tạo màu… Vô cùng nguy hại cho sức khỏe khi ăn phải những loại thịt bò giả được tẩm ướp nhiều hóa chất này.

Thị bò giả tràn lan nên bạn cần chọn thịt kỹ lưỡng

Vì vậy, để tránh mua phải khô bò giả, được phù phép, tẩm ướp nhiều loại hóa chất thì bạn hãy bớt chút thời gian để vào bếp và tự chế biến. Thịt bò dùng để làm bò khô nên chọn miếng thịt được cắt ra từ tảng thịt lớn. Tuyệt đối không mua những miếng thịt nhỏ, pha sẵn vì nguy cơ thịt lợn trà trộn rất cao. Bạn nên lựa chọn những địa điểm cung ứng uy tín, sản phẩm có nhãn mác, ghi nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên có giấy kiểm định VSATTP. Bởi sức khỏe là quan trọng vậy nên bạn không được dễ dãi với chính sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Là một người tiêu dùng thông minh, bạn hãy tự trang bị cho mình kiến thức, lựa chọn sản phẩm tốt, chất lượng cao.

Thịt bò mua khoảng 500g. Bạn cũng có thể làm nhiều hay ít tùy theo nhu cầu. Chỉ cần điều chỉnh lượng gia vị tương ứng với lượng thịt bò là được. Thịt bò thì cần phải lựa chọn thật kỹ, bởi chất lượng thịt tác động rất nhiều đến mùi vị, sự thơm ngon của món ăn. Vì thế, bạn hãy chọn miếng thịt bò mông hoặc thịt bò thăn, không có mỡ. Thịt phải tươi, ngon, thớ dài.

Thịt bò thái miếng dày khoảng 1cm rồi ướp gia vị

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thêm một số nguyên liệu sau:

Sả: 3 nhánh

Tỏi và gừng mỗi loại 1 củ to

Dầu điều đỏ, dầu hào, muối, đường, hạt tiêu, tương ớt Hàn Quốc: mỗi loại 1 thìa cà phê.

Ngũ vị hương và ớt bột: 2 thìa cà phê

Cách làm:

Trong cách làm bò khô xé sợi bằng lò nướng hay cách làm bò khô miếng bằng lò nướng thì khâu ướp gia vị là quan trọng nhất. Bởi sẽ quyết định bò khô có ngon hay không. Vì vậy, sau khi thịt bò được rửa sạch, để ráo nước, thái dọc thớ và to bản thành từng miếng dày khoảng 1cm. Bạn cần trộn gia vị theo đúng thứ tự, sả, ớt, tỏi, gừng đường, mì chính trộn đều cùng thịt bò. Tiếp theo trộn cùng với các loại gia vị còn lại đã được chuẩn bị sẵn.

Khi đã trộn đều, để thịt bò vào tủ lạnh trong khoảng 8h cho thịt ngấm đều gia vị. Với tính chất mềm, ngọt nước, nếu muốn thịt bò trở nên dai thì cần phải ướp đủ thời gian trên. Nếu không thịt sẽ bở, khi nhai sẽ không ngon.

Sau khi xong hết các công đoạn sơ chế thì chúng ta chuyển qua việc nướng:

Bước 1: Lấy thịt đã ướp trong tủ lạnh ra, có thể cho thêm một chút nước cốt dừa cho thịt thơm. Sau đó đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 phút cho thịt chín và ngấm gia vị. Cứ đun như vậy cho đến khi cạn hết nước là được.

Bước 2: Dùng chày nhỏ để cán, đập dập thịt cho mềm và dẹt ra. Công đoạn này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xé thịt bò sau khi đã nướng xong.

Bước 3: Bật lò nướng trước 10 phút, sau đó cho thịt vào sấy với nhiệt độ là 100 độ C. Sau 10 phút cần phải trở mặt cho miếng thịt để bò khô được khô ráo đều và không bị sậm màu vì quá lửa. Thông thường bạn nên để chế độ sấy trong 30 phút là thịt bò khô kiệt nước từ bên trong đến bên ngoài, ăn ngon và bảo quản thịt được lâu.

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Món bò khô chua cay, dai dai hấp dẫn người thưởng thức

Chờ thịt khô bò nguội hoàn toàn thì bạn cho bò khô vào lọ thủy tinh đậy chặt nắp, bảo quản ở nơi thoáng mát. Trước khi sử dụng, bạn có thể vắt thêm lên thịt bò khô một ít nước chanh tươi để thêm tròn vị.

Như vậy là bạn đã có món bò khô thơm ngon rồi đó. Tự làm bạn sẽ không phải lo lắng về chất lượng cũng không phải băn khoăn khô bò thật hay giả. Với cách làm bò khô bằng lò nướng ở trên, các chị em hãy trổ tài để gia đình có một món bò khô thơm cay và hấp dẫn vào những ngày cuối tuần hoặc mỗi dịp lễ Tết nhé.