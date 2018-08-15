Cách làm thịt bò kho tiêu, gừng và nghệ ngon chuẩn vị cho bà nội trợ đảm đang

Những ngày mưa sẽ bớt ảm đạm nếu trong bữa cơm có món thịt bò kho tiêu đen sốt sóng sánh, thơm mùi bò quyện cùng mùi hạt tiêu ấm nồng. Bà nội trợ đảm đang không thể không biết cách làm thịt bò kho tiêu đen này bởi công thức không hề khó lại giúp cả gia đình hứng thú hơn với bữa cơm hàng ngày.

Cách làm món thịt bò kho tiêu đen theo công thức dưới đây phù hợp cho gia đình từ 4-6 người. Vì thịt bò khi đem kho rất hao nên lượng thịt sau khi nấu sẽ không quá nhiều. Bạn có thể tùy vào lượng ăn của gia đình mình mà thêm hoặc bớt các nguyên liệu theo tỷ lệ cho hợp lý.

- Thịt bò tươi: 1kg

- Tỏi: 3 tép

- Ớt: 1 quả

- Hành khô: 1 củ

- Hạt tiêu đen, các loại gia vị: bột canh, nước mắm, dầu hào,...

Lựa chọn thịt bò tươi, ướp trước ít nhất 20 phút thì món bò kho tiêu sẽ ngon hơn

Cách làm món bò kho tiêu đen ngon nhất

Phần 1: Sơ chế các nguyên liệu

Muốn cách làm món bò kho tiêu đen ngon nhất, nước sốt thịt bò sóng sánh thì trước tiên, bạn phải lựa chọn phần thịt bò ngon, chắc và tươi.

- Thịt bò sau khi mua về đem rửa sạch, để cho ráo nước rồi cắt thành các khúc vuông nhỏ vừa ăn, đừng cắt quá bé vì khi đem kho miếng thịt bò sẽ teo nhỏ lại trông rất vụn.

- Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm thật nhỏ

- Tiêu để nguyên hạt, lấy một phần nhỏ đem xay để rắc lên trên cho thơm

- Ướp thịt bò với một nửa phần tỏi băm và hành khô, cho thêm 1 thìa bột canh, 1 thìa đường, một chút hạt tiêu xay, 2 thìa dầu hào, trộn đều rồi bọc kín lại để tủ lạnh 20-30 phút cho ngấm gia vị

Bò kho tiêu đen có thể kết hợp ăn cùng cơm hay bánh mì đều ngon

Phần 2: Tiến hành làm món bò kho tiêu đen

- Bắc 1 cái nồi lớn, bật bếp cho khô đáy nồi rồi bỏ vào 1 thìa đường, dùng đũa khuấy liên tục nhanh tay đến khi đường chuyển sang màu nâu vàng cánh gián thì bỏ vào ½ bát con nước, vặn to lửa cho nước sôi rồi tắt bếp

- Bắc chảo, láng dầu cho nóng rồi bỏ hành khô và tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho thịt bò vào xào sơ

- Đổ toàn bộ phần thịt bò trong chảo vào nồi nước hàng vừa chưng lúc nãy để nước gần ngập mặt thịt, vặn nhỏ lửa đun khoảng 30 phút cho thịt chín mềm

Không nên đun quá lâu sẽ khiến thịt bò bị dai và rất hao

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Bước cuối cùng khi thịt bò đã nhừ, bạn vặn lửa lớn để cho cạn bớt nước, đảo liên tục cho thịt bò ngấm đều rồi cho ớt và tiêu vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Khi trình bày ra đĩa, bày thịt bò ra trước, sau đó rưới phần nước sốt tiêu đen lên trên, cuối cùng thì rắc thêm một chút hạt tiêu xay cho thơm là có thể cùng gia đình thưởng thức. Bò kho tiêu đen là món rất dễ ăn, có thể dùng cùng cơm, bánh mì hay bánh bao chiên đều rất ngon và khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều thích.

2. Món thịt bò kho gừng

Nguyên liệu

- Thịt bò: 500gr

- Gừng, hành tím, tỏi: 1 củ

- Nước mắm, bột ngột, đường, hạt nêm, dầu ăn, màu dừa.

Cách chế biến món thịt bò kho gừng:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò:

Bạn nên chọn bò bắp hoặc bò nạm, tiến hành cho thịt bò vào nước muối ngâm sơ, rồi rửa sạch lần nữa để ráo nước.

Sau đó, thịt bò cắt thành từng khúc quân cờ vừa ăn, không cắt quá mỏng dễ bị vụn thịt, cũng không nên cắt quá to vì nấu sẽ khó thấm.

Ướp thịt:

Tiếp theo, ướp thịt bò với các gia vị. Cho 1 thìa café bột ngọt, 1 thìa café hạt nêm, 1 thìa café nước mắm, 1 thìa café đường, ½ thìa café dầu ăn và ½ thìa café nước màu dừa. Trộn đều tất cả gia vị với nhau, ngâm khoảng 30 phút trở lên để gia vị từ từ thấm vào thịt thì khi kho mới ngon được.

Hành, tỏi:

bóc vỏ, rửa sạch, thái sợi mỏng nhỏ

Gừng: cạo vỏ bên ngoài, rửa sạch, cắt thành từng sợi mỏng.

Phần chuẩn bị đã xong, chúng ta cũng bắt tay vào làm thịt bò kho gừng nào!

Bước 2: Nấu thịt bò kho gừng

Bạn bắt chảo lên bếp, khi chảo nóng thì cho 2 thìa dầu ăn vào. Dầu ăn bắt đầu sôi thì cho hành tím, tỏi băm nhỏ vào phi thơm lên. Tiếp theo, cho phần gừng thái sợi vào xào qua cho mềm.

Lấy phần thịt bò ướp xong cho vào xào chung. Bạn nhanh tay đảo đều phần thịt bò và gừng. Cho thêm chén nước lọc vào và đun sôi.

Sau đó, bạn nêm nếm lại các gia vị cho vừa khẩu vị của mình, để lửa vừa. Tiến hành đun cho tới khi thịt bò mềm ra, gừng chín sánh lại thì tắt bếp.

Bước 3: Thưởng thức thịt bò kho gừng

Bạn cho thịt bò kho gừng ra đĩa lớn, rắc thêm tiêu và trang trí thêm chút mùi ngò. Cuối cùng là thưởng thức cùng với cơm trắng nóng hổi mới ra lò.

3. Món thịt bò kho nghệ

Nguyên liệu:

- 500 gram thịt bò

- cây sả

- quả ớt

- 3 muỗng cà phê bột nghệ khô

- 1 muỗng cà phê tiêu

- 3 muỗng canh nước mắm

- Gia vị: 60g hạt nêm, 60g đường, 150ml dầu ăn

Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò vào nước muối ngâm sơ, rồi rửa sạch lần nữa để ráo chúng ta có thể dùng rượu trắng và ít gừng giã nát xát vào thịt rồi rửa sạch lại với nước để khử mùi hôi của thịt bò. Sau đó thái miếng vuông vừa ăn.

Sả ớt rửa sạch băm nhuyễn.

Bước 2: Chế biến

Cho thịt bò đã thái vào tô, ướp thịt bò với 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và một ít dầu ăn. Lưu ý, không nên ướp thịt bò với muối vì nó sẽ làm cứng thịt bò. Mặt khác nên thêm chút dầu ăn khi ướp thịt bò vì sẽ làm cho thịt được mềm và ngon hơn.

Đặt nồi hay chảo lên bếp, cho ít dầu ăn vào đợi cho nóng rồi cho sả băm, ớt băm phi thơm. Cho 3 muỗng cà phê bột nghệ khô vào đảo đều. Bạn có thể dùng nghệ tươi ở bước này.

Tiếp đó chúng ta cho phần thịt bò đã ướp vào xào với lửa lớn cho săn lại. Khi thịt bò đã săn lại thì ta cho thêm ít nước lọc vào đun với lửa nhỏ cho mềm. Nấu trong khoảng 30-35 phút đến khi thịt mềm.

Cuối cùng nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Một lưu ý nhỏ là bạn có thể chuẩn bị dư ra một chút thịt bò để biến tấu thêm món bò kho gừng cho bữa cơm thêm đa dạng. Dù đều là món ăn nấu từ thịt bò nhưng hương vị sẽ vô cùng khác biệt và hấp dẫn.

Với những công thức trên, bạn có ngay món bò kho tiêu, sả, nghệ vô cùng tuyệt vời, làm đậm đà hơn cho bữa cơm của gia đình của mình. Hương vị nóng hổi, thơm ngon cộng với chút cay cay, nồng nồng thật khó để khiến ai chối từ.