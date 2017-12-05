Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê

Đây cũng là món ăn giúp bồi bổ cơ thể vì chứa nhiều protein, sắt cùng các loại vitamin cần thiết, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa thiếu máu…

Bò kho là món ăn được nhiều người yêu thích, giàu dưỡng chất và dễ chế biến. Bạn có thể kết hợp món ăn này cùng bánh mì cho bữa sáng hoặc dùng làm món chính cho bữa trưa và tối đều được.

Nguyên liệu:

- 600g thịt bò (nên chọn phần nạm bò, pha chút gân sẽ giúp món ăn ngon hơn)

- 1 gói gia vị bò kho

- 2 củ cà rốt, 1 củ cải trắng

- 3 thìa cà phê bột năng

- Sả, gừng, tỏi, hành tím

- Gia vị thông thường: muối, hạt nêm, đường, tiêu...

Cách làm:

- Sả rửa sạch rồi băm nhuyễn phần củ, phần gần lá thì đem đập dập. Gừng và tỏi làm sạch vỏ, băm nhỏ. Cà rốt và củ cải gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Dùng phần gừng đã chuẩn bị chà xát đều lên miếng thịt bò, sau đó rửa sạch với nước rồi tráng qua nước sôi để khử mùi hôi của thịt. Dùng dao cắt thịt bò thành từng miếng vuông vừa ăn.

- Để ướp thịt, bạn cho vào tô 1 gói gia vị bò kho, 2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối, ½ thìa cà phê bột ngọt, thêm tỏi và sả đã băm nhỏ vào rồi trộn đều hỗn hợp. Cho thịt bò vào tô, ướp khoảng nửa tiếng.

- Đun nóng dầu trên bếp, cho hành tỏi băm nhỏ vào phi vàng rồi đổ phần thịt đã ướp vào, xào thịt trên lửa lớn đến khi thịt săn lại là được. Tiếp đến, bạn cho thịt bò đã xào vào nồi áp suất, cho thêm nước và một ít sả đập dập vào rồi đậy nắp kín.

- Đun thịt trên bếp với lửa lớn cho đến khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ, ninh thêm 15 phút thì tắt bếp. Đợi đến khi nước hết reo thì mở nắp, vớt thịt để riêng ra tô.

- Cho nước vào nồi đun sôi rồi cho cà rốt vào nấu trước, đợi nước sôi khoảng 5 phút thì cho củ cải trắng vào. Khi củ cải trắng mềm thì cho phần thịt vào nấu chung. Hòa bột năng với nửa bát con nước lạnh đổ từ từ vào nồi thịt bò kho, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Món bò kho đã hoàn thành rồi, bạn có thể thưởng thức ngay cùng gia đình.

Chúc bạn thành công với cách nấu bò kho ngon khó cưỡng này nhé!