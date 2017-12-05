Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê

Vào bếp 05/12/2017 19:59

Với cách nấu bò kho ngon khó cưỡng này, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho bữa sáng của cả gia đình thêm phần hấp dẫn và mới lạ.

Bò kho là món ăn được nhiều người yêu thích, giàu dưỡng chất và dễ chế biến. Bạn có thể kết hợp món ăn này cùng bánh mì cho bữa sáng hoặc dùng làm món chính cho bữa trưa và tối đều được.

Đây cũng là món ăn giúp bồi bổ cơ thể vì chứa nhiều protein, sắt cùng các loại vitamin cần thiết, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa thiếu máu…

Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê - Ảnh 1
Cách nấu bò kho rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách nấu bò kho ngon cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 600g thịt bò (nên chọn phần nạm bò, pha chút gân sẽ giúp món ăn ngon hơn)

- 1 gói gia vị bò kho

- 2 củ cà rốt, 1 củ cải trắng

- 3 thìa cà phê bột năng

- Sả, gừng, tỏi, hành tím

- Gia vị thông thường: muối, hạt nêm, đường, tiêu...

Cách làm:

- Sả rửa sạch rồi băm nhuyễn phần củ, phần gần lá thì đem đập dập. Gừng và tỏi làm sạch vỏ, băm nhỏ. Cà rốt và củ cải gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Dùng phần gừng đã chuẩn bị chà xát đều lên miếng thịt bò, sau đó rửa sạch với nước rồi tráng qua nước sôi để khử mùi hôi của thịt. Dùng dao cắt thịt bò thành từng miếng vuông vừa ăn.

- Để ướp thịt, bạn cho vào tô 1 gói gia vị bò kho, 2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối, ½ thìa cà phê bột ngọt, thêm tỏi và sả đã băm nhỏ vào rồi trộn đều hỗn hợp. Cho thịt bò vào tô, ướp khoảng nửa tiếng.

Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê - Ảnh 2
Ướp thịt bò khoảng nửa tiếng để ngấm gia vị - Ảnh: Internet

- Đun nóng dầu trên bếp, cho hành tỏi băm nhỏ vào phi vàng rồi đổ phần thịt đã ướp vào, xào thịt trên lửa lớn đến khi thịt săn lại là được. Tiếp đến, bạn cho thịt bò đã xào vào nồi áp suất, cho thêm nước và một ít sả đập dập vào rồi đậy nắp kín.

Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê - Ảnh 3
Xào thịt với tỏi và hành phi đến khi thịt săn lại - Ảnh: Internet

- Đun thịt trên bếp với lửa lớn cho đến khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ, ninh thêm 15 phút thì tắt bếp. Đợi đến khi nước hết reo thì mở nắp, vớt thịt để riêng ra tô.

- Cho nước vào nồi đun sôi rồi cho cà rốt vào nấu trước, đợi nước sôi khoảng 5 phút thì cho củ cải trắng vào. Khi củ cải trắng mềm thì cho phần thịt vào nấu chung. Hòa bột năng với nửa bát con nước lạnh đổ từ từ vào nồi thịt bò kho, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Món bò kho đã hoàn thành rồi, bạn có thể thưởng thức ngay cùng gia đình.

Cách nấu bò kho ngon khó cưỡng cho bữa sáng, ai ăn cũng mê - Ảnh 4
Dùng bò kho cho bữa sáng sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho ngày mới - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu bò kho ngon khó cưỡng này nhé!

Chị em thi nhau học cách làm đậu phụ tại nhà, ngon hơn cả ngoài hàng

Chị em thi nhau học cách làm đậu phụ tại nhà, ngon hơn cả ngoài hàng

Cách làm đậu phụ (đậu hũ) cực đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em “bỏ túi” một bí quyết nấu ăn mới, cả nhà có thể cùng thưởng thức món đậu phụ thơm ngon và an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm món ăn ngon cách nấu bò kho ngon cách nấu bò kho

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 34 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp