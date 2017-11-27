Cách làm bún chả Hà Nội ngon đúng điệu cực đơn giản, ăn là ghiền

Bún chả là món ăn đặc trưng của Hà Nội và được rất nhiều người yêu thích. Bí quyết để món bún chả Hà Nội ngon đúng điệu chính là ở cách ướp thịt và làm nước chấm chua ngọt.

Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ với cách làm bún chả cực đơn giản dưới đây, bạn đã có thể cùng bạn bè và gia đình thưởng thức tại nhà rồi!

Nguyên liệu:

- 500g thịt ba chỉ

- 500g thịt nạc vai

- Hành khô, sả, tỏi, ớt, chanh

- 1 củ cà rốt

- Nửa quả đu đủ

- Rau sống: xà lách, rau mùi…

- 1 kg bún

- Gia vị thông thường: giấm, dầu hào, hạt nêm, đường, nước mắm…

Cách làm:

Thịt đem rửa sạch với muối. Đối với thịt ba chỉ, bạn cắt thành từng miếng mỏng to bản, còn phần nạc vai thì đem xay nhuyễn.

Tỏi và hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Rau sống rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng trong khoảng 15 phút thì vớt ra để ráo.

Để làm nước hàng ướp thịt, bạn cho khoảng 3 thìa đường vào chảo cùng với một chút nước lọc rồi đun đến khi hỗn hợp chuyển sang màu cánh gián. Sau đó cho thêm nước vào khuấy đều, đợi nước hàng sôi trở lại là được.

Cách pha gia vị ướp thịt thơm ngon đúng chuẩn rất đơn giản. Bạn chỉ cần trộn đều 3 thìa cà phê hạt nêm, 3 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê dầu hào và 1 thìa nước hàng. Sau đó, chia hỗn hợp thành 2 phần, đổ đều hỗn hợp vào phần thịt ba chỉ miếng và phần nạc vai xay, cho thêm vào một chút hành tím và tỏi băm. Dùng đũa đảo đều rồi ướp khoảng nửa tiếng để thịt ngấm đều gia vị.

Khi đã ướp thịt xong, phần thịt xay đem vo tròn thành từng viên chả nhỏ. Nướng riêng phần chả miếng và chả viên cho đến khi thịt chín vàng đều là được.

Cách pha nước chấm

Đu đủ và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh để tạo độ giòn.

Tiếp đến bạn cho các nguyên liệu gồm 1 muỗng canh nước mắm, chanh, đường, giấm, ớt vào tô nhỏ rồi khuấy đều hỗn hợp. Cho phần đu đủ và cà rốt vào ngâm, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là đã hoàn thành món nước chấm chua ngọt.

Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn có thể thưởng thức cùng gia đình món bún chả Hà Nội thơm ngon với phần thịt nướng đậm dà, ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt ngon đúng điệu.

Chúc bạn thành công với cách làm bún chả Hà Nội này nhé!