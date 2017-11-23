Cách làm chân gà ngâm sả ớt ngon hơn ngoài hàng, ăn mãi không chán

Cách làm chân gà ngâm sả ớt vô cùng đơn giản nên bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không phải tốn quá nhiều thời gian hay chi phí như khi ăn ngoài hàng. Đây sẽ là món ăn hấp dẫn để nhâm nhi cùng bạn bè và người thân, nhất là trong những ngày trời se lạnh.

Chân gà ngâm sả ớt là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt, món ăn này có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh để ăn dần mà không làm mất đi hương vị vốn có.

Nguyên liệu:

- 500g chân gà

- 10g lá chanh

- 200ml rượu trắng

- 300ml nước lọc

- Sả, ớt sừng, gừng, giấm

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường…

Sơ chế nguyên liệu:

- Chân gà đem rửa sạch, chặt bỏ phần móng.

- Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi đập dập. Lá chanh rửa sạch, băm nhuyễn.

- Sả rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ từ 3 – 4 cm, sau đó tước thành sợi mỏng.

- Ớt rửa sạch, bỏ hạt rồi cắt lát, mỗi lát dày khoảng 1 cm.

Cách làm:

Bóp chân gà với rượu trắng và gừng để khử mùi, sau đó xả lại với nước lạnh, để ráo.

Cho gừng, sả và chân gà vào nồi rồi luộc chín. Khi chân gà chín tới, vớt ra cho vào tô đá lạnh khoảng 20 phút. Khi chân gà đã nguội, vớt ra để ráo rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng để chân gà giòn hơn.

Tiếp theo, bạn làm nước ngâm chân gà với các nguyên liệu gồm 3 muỗng canh giấm, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường hòa cùng 300ml nước lọc. Khuấy đều hỗn hợp rồi đun sôi. Trong khi đun, bạn cho thêm sả, ớt và lá chanh vào.

Xếp chân gà đã làm lạnh vào lọ, đổ nước ngâm vào sao cho ngập hết phần chân gà là được. Dùng vỉ nén bên trên để chân gà không nổi khỏi nước. Chỉ sau 1 ngày ngâm là bạn đã có thể thưởng thức món chân gà ngâm sả ớt cay giòn, chua ngọt đầy hấp dẫn rồi!

Lưu ý khi làm chân gà ngâm sả ớt

Để tăng vị cay và chua cho món ăn, bạn có thể tăng số lượng ớt và giấm khi làm nước ngâm.

Nếu không ăn hết sau khi ngâm, bạn có thể bảo quản chân gà ngâm sả ớt trong ngăn mát tủ lạnh 2 – 3 ngày để dùng dần.