Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng

Nấu gì hôm nay 15/11/2017 16:05

Với món mắm tép chưng thịt mặn, ngọt thơm lừng, bữa cơm của gia đình bạn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Cách làm mắm tép chưng thịt cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

Bí quyết làm mắm tép chưng thịt được các chị em nội trợ chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn. Đây là món ăn có hương vị thơm ngon, lạ miệng nên rất dễ kích thích vị giác, giúp bữa cơm trở nên hấp dẫn hơn.

Mắm tép chưng thịt được bày bán rất nhiều ngoài chợ nhưng nếu tự tay làm thì sẽ an tâm hơn vì bạn có thể lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để chế biến, không sợ mua phải hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng - Ảnh 1
Ngon cơm với món mắm tép chưng thịt - Ảnh: Internet

Cách làm mắm tép chưng thịt

Cách 1:

Nguyên liệu:

- 500g thịt heo (chọn phần nạc vai có mỡ)

- 3 thìa mắm tép to

- 1 củ tỏi, 2 củ hành khô, 2 nhánh sả

- 30g đường

Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng - Ảnh 2
Chuẩn bị nguyên liệu cho món mắm tép chưng thịt - Ảnh: Internet

Cách làm:

Thịt heo rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ như hạt lựu. Hành, tỏi và sả đem rửa sạch rồi băm nhỏ.

Phi hành, tỏi và sả trên chảo dầu nóng để tạo mùi thơm, đảo đều cho đến khi tất cả nguyên liệu chuyển sang màu vàng là được. Tiếp đến cho thịt vào chảo, đun với lửa lớn. Sau khi thịt săn lại thì cho mắm tép vào, dùng đũa đảo đều cho đến khi thịt cạn hết nước thì cho thêm đường. Nêm nếm thêm gia vị vừa ăn thì tắt bếp.

Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng - Ảnh 3
Món mắm tép chưng thịt thơm ngon đã hoàn thành - Ảnh: Internet

Cách 2:

Nguyên liệu:

- 300g thịt heo

- 2 thìa mắm tép to

- Sả, hành khô, tỏi

- Dầu ăn, hạt tiêu, đường

Cách làm:

Thịt heo rửa sạch, thái miếng rồi đem băm nhỏ (tránh băm quá nhuyễn, thịt sẽ dễ bị nát khi nấu).

Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng - Ảnh 4
Thịt heo băm nhỏ - Ảnh: Internet

Lọc sơ mắm tép bằng cách hòa mắm chung với nước, đợi cặn lắng xuống dưới rồi mang đi lọc như lọc gạch cua. Sả đập dập rồi thái nhỏ, tỏi và hành khô đem bóc sạch vỏ rồi cho tất cả vào máy xay, xay nhuyễn.

Dùng chảo lớn rồi cho dầu ăn vào đun nóng, cho hỗn hợp gồm sả, tỏi và hành khô vào phi vàng, tránh để bị cháy. Tiếp tục cho phần thịt xay vào, đảo đều, thêm gia vị gồm 2 thìa cà phê đường, 1 ít hạt tiêu, 1 thìa cà phê mắm. Đun với lửa lớn cho đến khi thịt bắt đầu săn lại và cạn hết nước là được.

Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng - Ảnh 5
Cách làm mắm tép chưng thịt rất đơn giản - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành, dùng món mắm tép chưng thịt ăn kèm với cơm nóng. Chúc bạn thành công với cách làm mắm tép chưng thịt này nhé!

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