Ăn một lần là ghiền, chị em thi nhau học cách làm mắm tép chưng thịt ngon khó cưỡng

Mắm tép chưng thịt được bày bán rất nhiều ngoài chợ nhưng nếu tự tay làm thì sẽ an tâm hơn vì bạn có thể lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để chế biến, không sợ mua phải hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Bí quyết làm mắm tép chưng thịt được các chị em nội trợ chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn. Đây là món ăn có hương vị thơm ngon, lạ miệng nên rất dễ kích thích vị giác, giúp bữa cơm trở nên hấp dẫn hơn.

Cách 1:

Nguyên liệu:

- 500g thịt heo (chọn phần nạc vai có mỡ)

- 3 thìa mắm tép to

- 1 củ tỏi, 2 củ hành khô, 2 nhánh sả

- 30g đường

Cách làm:

Thịt heo rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ như hạt lựu. Hành, tỏi và sả đem rửa sạch rồi băm nhỏ.

Phi hành, tỏi và sả trên chảo dầu nóng để tạo mùi thơm, đảo đều cho đến khi tất cả nguyên liệu chuyển sang màu vàng là được. Tiếp đến cho thịt vào chảo, đun với lửa lớn. Sau khi thịt săn lại thì cho mắm tép vào, dùng đũa đảo đều cho đến khi thịt cạn hết nước thì cho thêm đường. Nêm nếm thêm gia vị vừa ăn thì tắt bếp.

Cách 2:

Nguyên liệu:

- 300g thịt heo

- 2 thìa mắm tép to

- Sả, hành khô, tỏi

- Dầu ăn, hạt tiêu, đường

Cách làm:

Thịt heo rửa sạch, thái miếng rồi đem băm nhỏ (tránh băm quá nhuyễn, thịt sẽ dễ bị nát khi nấu).

Lọc sơ mắm tép bằng cách hòa mắm chung với nước, đợi cặn lắng xuống dưới rồi mang đi lọc như lọc gạch cua. Sả đập dập rồi thái nhỏ, tỏi và hành khô đem bóc sạch vỏ rồi cho tất cả vào máy xay, xay nhuyễn.

Dùng chảo lớn rồi cho dầu ăn vào đun nóng, cho hỗn hợp gồm sả, tỏi và hành khô vào phi vàng, tránh để bị cháy. Tiếp tục cho phần thịt xay vào, đảo đều, thêm gia vị gồm 2 thìa cà phê đường, 1 ít hạt tiêu, 1 thìa cà phê mắm. Đun với lửa lớn cho đến khi thịt bắt đầu săn lại và cạn hết nước là được.

Sau khi hoàn thành, dùng món mắm tép chưng thịt ăn kèm với cơm nóng. Chúc bạn thành công với cách làm mắm tép chưng thịt này nhé!