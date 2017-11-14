Cách làm bò lá lốt thơm ngon tuyệt đỉnh, chồng tấm tắc khen vợ đảm

Nấu gì hôm nay 14/11/2017 17:11

Với cách làm bò lá lốt cực đơn giản này, bạn đã có thể thay đổi khẩu vị cho bữa ăn gia đình ngày cuối tuần thêm phần hấp dẫn.

Thịt bò chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng cao protein, sắt và vitamin B6, B12 có trong thịt bò giúp tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, cung cấp lượng chất sắt thiếu hụt cho cơ thể để phòng ngừa nguy cơ thiếu máu.

Món bò nướng lá lốt thơm ngon, bổ dưỡng có thể ăn kèm với cơm hoặc bún. Nếu muốn món ăn thêm phần mới lạ, bạn có thể cuốn thịt bò lá lốt với bánh tráng và rau sống ăn kèm với mắm tỏi ớt.

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Bò nướng lá lốt là món ăn giàu dưỡng chất - Ảnh: Internet

Cách làm bò lá lốt cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g thịt bò (nên chọn phần dẻ sườn có cả nạc và mỡ)

- Lá lốt, hành tím, hành lá, hạt tiêu, dầu ăn

- Gia vị thông thường: nước mắm, muối, hạt nêm…

Cách làm:

Thịt bò đem rửa sạch, thái mỏng rồi băm nhỏ, cho vào một tô lớn. Lựa những lá lốt to để dễ cuốn thịt, cắt bỏ phần cuống và viền lá rồi đem rửa sạch. Dùng một ít lá lốt đem băm nhỏ, trộn chung với thịt bò để món ăn có thêm hương vị đặc trưng. 

Hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn, cho vào một chén nhỏ. Hành lá làm sạch, rửa với nước, dùng dao cắt bỏ phần đầu trắng sau đó chần qua nước sôi cho mềm. Để món thịt bò nướng lá lốt thơm ngọt từ bên trong, bạn cần ướp thịt bò trong khoảng 20 – 30 phút với các gia vị gồm tiêu, hành băm nhuyễn, nước mắm và hạt nêm. Trộn đều hỗn hợp để thịt ngấm gia vị.

Cách làm bò lá lốt thơm ngon tuyệt đỉnh, chồng tấm tắc khen vợ đảm - Ảnh 2
Ướp thịt bò với gia vị - Ảnh: Internet

Tiếp đến là phần cuốn lá lốt, cho thịt bò đã ướp gia vị vào giữa phần lá rồi nhẹ nhàng cuốn lại, dùng hành để cố định. Bật lò nướng trước 15 phút khi tiến hành, dùng dầu ăn quét một lớp lên khay để thịt không bị dính vào khay. Sau đó, xếp thịt bò đã cuốn lá lốt lên khay rồi nướng trong khoảng 15 – 20 phút cho đến khi thịt chín vàng đều và có mùi thơm hấp dẫn là được.

Cách làm bò lá lốt thơm ngon tuyệt đỉnh, chồng tấm tắc khen vợ đảm - Ảnh 3
Cuốn thịt bò với lá lốt rồi nướng - Ảnh: Internet

Nếu không có lò nướng bạn có thể dùng vỉ để nướng trên bếp than. Để phần lá lốt bên ngoài không bị cháy, bạn nên lót một ít lá lốt lên trên vỉ, quét thêm một chút dầu ăn.

Cách làm bò lá lốt thơm ngon tuyệt đỉnh, chồng tấm tắc khen vợ đảm - Ảnh 4
Bạn có thể nướng thịt trên bếp than - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm bò lá lốt cực đơn giản này nhé!

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Cách làm gà hấp lá sen thơm ngon bổ dưỡng cực đơn giản

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