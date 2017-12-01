Chị em thi nhau học cách làm đậu phụ tại nhà, ngon hơn cả ngoài hàng

Chẳng phải lo mua nhầm đậu phụ chứa hàn the hay thạch cao gây hại cho sức khỏe , chị em có thể tự tay làm đậu phụ tại nhà để đảm bảo an toàn mà vẫn ngon như ngoài hàng.

Đậu phụ là thực phẩm bổ dưỡng với hàm lượng cao các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: protein, canxi, vitamin E.... Bên cạnh đó, đậu phụ không chứa cholesterol và ít carbohydrate nên thường được nhiều chị em dùng để giảm cân.

Cách làm đậu phụ tại nhà

Nguyên liệu:

- 1 lít sữa đậu nành

- 1 quả chanh

- 15ml giấm trắng

- Khuôn làm đậu

- 1 tấm vải mỏng

Cách làm:

Chanh rửa sạch, vắt lấy nước cốt. Đổ giấm trắng vào một bát nhỏ, cho thêm vào nước cốt chanh rồi khuấy đều là được, hỗn hợp này giúp sữa đậu nành kết tủa thành đậu phụ.

Sử dụng khuôn làm đậu đóng sẵn hình chữ nhật, lót một lớp vải mỏng bên trong khuôn làm đậu, bạn có thể sử dụng khăn xô của trẻ nhỏ.

Đổ sữa đậu nành vào nồi, nấu đến khi sữa sôi thì hạ lửa nhỏ, đun thêm 5 phút rồi tắt bếp, đổ hỗn hợp giấm chanh vào khuấy đều. Đợi đậu nành kết tủa trong khoảng 3 – 5 phút.

Sau đó, bạn đem chắt bỏ phần nước đi, còn lại chính là phần đậu phụ tươi. Bạn nhanh chóng đổ đậu phụ tươi vào khuôn, gói vải lại phủ lên trên, đóng chặt nắp rồi dùng vật nặng đè ép đậu phụ xuống để chắt bỏ nước.

Đợi đậu phụ nguội, bạn có thể lấy đậu ra khỏi khuôn là sử dụng được ngay. Lưu ý, không lấy đậu phụ ra quá sớm kẻo bị nát.

Những lợi ích khi ăn đậu phụ

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Đậu phụ chứa nhiều isoflavone giúp làm giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Ngừa ung thư

Hàm lượng cao selen và khoáng chất có trong đậu phụ giúp hệ thống chống oxy hóa hoạt động hiệu quả, từ đó ngăn ngừa ung thư đường ruột.

Điều trị bệnh tiểu đường

Những dưỡng chất có trong đậu phụ giúp giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Làm chậm quá trình lão hóa

Thường xuyên ăn đậu phụ sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng độ đàn hồi của da, làm căng cơ mặt. Bạn có thể sử dụng đậu hũ để làm mặt nạ, giúp cải thiện các vấn đề nám và sạm da.