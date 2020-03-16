Cách nấu gân bò nhanh mềm thơm ngon như ở quán

Collagen là một dạng protein – thành phần giúp da căng mịn, săn chắc, giữ gìn và bảo quản các mô liên kết. Cơ thể chúng ta sẽ mất dần collagen theo thời gian, việc thiếu hụt collagen sẽ làm làn da chảy xệ và mất dần độ đàn hồi.

Trong gân bò chứa rất giàu vitamin và collagen tốt cho cơ thể.

Gân bò là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Trong gân bò còn rất giàu vitamin và collagen tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, gân bò sẽ rất dai và cứng nếu không biết cách nấu gân bò nhanh mềm .

Lựa chọn gân và sụn bò để bổ sung collagen là lựa chọn khá hợp lý, đây là bộ phận mang đến nhiều collagen nhất nhưng lại chứa ít mỡ và cholesterol có hại.

Collagen thường có mặt trong mô dưới da động vật, gân, sụn, xương xốp. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm chứa collagen nào cũng là thần dược cho sức khỏe , collagen ở vị trí dưới da nếu dùng nhiều không có lợi, dễ tăng cân.

II. 6 cách hầm gân bò nhanh mềm nhất

Cách hầm gân bò nhanh mềm

Nhiều người hay thắc mắc cách ướp và hầm thịt bò sao cho mềm nhất. Muốn có thành phẩm gân bò ngon chưa chắc hầm càng lâu đã là tốt, việc hầm quá lâu vô tình làm giảm chất dinh dưỡng có trong bỏ, tiêu tốn thời gian và lửa cũi.

Dưới đây là 6 cách hầm gân bò siêu nhanh đảm bảo thành công.

1. Luộc trước bằng nước sôi

Bạn bắt một nồi nước lên bếp và đun sôi, thêm một chút muối sau đó cho gân bò vào luộc đến chín. Bạn cũng có thể sử dụng nồi áp suất để nấu, gân bò sẽ nhanh mềm hơn.

Luộc gân bò trước bằng nước sôi

Sau khi luộc xong, bạn xả gân bò vào nước lạnh, cách làm này giúp gân bò giòn hơn, không bị dai và bề mặt bên ngoài cũng sẽ không bị khô.

2. Dùng lá đu đủ

Khi sơ chế, nếu nhà có sẵn đu đủ, hãy cắt vài lá đu đủ và rửa sạch, đập dập sau đó cho gân bò vào và gói lại. Tiếp theo bạn để gói gân bò gần bếp lửa. Khi chuẩn bị nấu, bạn đem ra sơ chế lại theo ý muốn là được.

Dùng lá đu đủ là cách giúp gân bò nhanh mềm hơn khi luộc

Cách làm này khá lạ và có thể áp dụng được đối với các loại các bộ phận khá dai khác của bò như: sụn bò, lòng bò,...

3. Dùng giấm hoặc rượu trắng

Sử dụng rượu trắng hoặc giấm là cách đơn giản, nguyên liệu dễ tìm được nhiều người áp dụng và đã thành công. Bạn hãy căn đúng tỷ lệ, cứ 1kg gân bò thì bạn cho 2 thìa canh rượu trắng hoặc 1 thìa canh giấm (chanh) vào ướp cùng.

Sử dụng rượu trắng hoặc giấm để luộc gân bò

Hoặc bạn cũng có thể luộc gân bò như cách 1, khi nước sôi thì cho rượu vào và tiếp tục đun trong 10-15 phút, gân bò sẽ nhanh mềm hơn và bạn không phải tốn thời gian chờ đợi.

4. Sử dụng đá lạnh

Khi đang nấu gân bò, hãy cho thêm vài cục đá lạnh nhỏ vào món ăn nếu bạn không có nhiều thời gian nấu nướng. Cách này cũng giúp gân bò nhanh mềm khá hiệu quả.

5. Dùng mù tạt

Nếu có sẵn mù tạt trong nhà, hãy ướp chúng cùng gân bò trong khoảng 5-7 tiếng để khi nấu gân bò sẽ nhanh mềm hơn. Lưu ý nhỏ là bạn nên cho ít thôi, nếu không khi ăn sẽ rất cay. Mẹo này chỉ nên áp dụng đối với các món cần vị cay.

6. Cho thêm dứa

Khi ướp gân bò, bạn cho vào một lát dứa nhỏ hoặc vắt lấy một ít nước dứa cho vào

Dứa cũng là khắc tinh của món bò dai, cứng. Khi ướp bò, bạn chỉ cần cho vào một lát dứa nhỏ hoặc vắt lấy một ít nước dứa cho vào thịt bò đang ướp, nó sẽ không làm thay đổi hương vị món ăn. Thay vào đó gân bò sẽ ngon hơn và tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng.

III. Những món ăn bổ dưỡng thơm ngon chế biến từ gân bò

Nếu bạn thích ăn gân bò nhưng rất ngại việc chế biến khó khăn thì chúng tôi tin rằng với 6 cách trên, bạn đã có thể tự tin thể hiện khả năng nấu nướng của mình rồi đấy. Việc tiếp theo là bổ sung ngay những món ăn được chế biến từ gân bò để áp dụng vào thực đơn yêu thích.

1. Gỏi gân bò hoa chuối

Nguyên liệu:

- 100g gân bò

- 100g bắp chuối bào

- 1/2 quả chanh

- 1 thìa cà phê ớt tỏi băm

- 2 thìa cà phê nước mắm

- 2 thìa cà phê đường

- Vài lá rau thơm, rau răm

- Đậu phộng rang

- Bánh đa (bánh tráng) nướng

Thực hiện:

Gỏi gân bò hoa chuối

- Gân bò luộc mềm, xắt lát mỏng.

- Bắp chuối bào rửa sạch vẩy ráo.

- Rau răm nhặt rửa sạch thái nhỏ.

- Đậu phộng rang giã dập.

- Cho nước mắm pha chua ngọt vừa miệng vào trộn chung với các nguyên liệu trên để bắp chuối thấm đều với gân bò và đậu phộng.

- Cho gỏi ra đĩa, rắc thêm ít đậu phộng và ớt cắt sợi lên mặt cho đẹp.

- Dùng với nước mắm chua ngọt và bánh tráng nướng.

2. Gân bò kho

Nguyên liệu:

- 1,5 kg gân bò

- 25g gia vị bò kho

- 2 lít nước dừa tươi

- Đường, muối, bột ngọt

- 3 củ cà rốt

- 2 - 3 muỗng sa tế

- Rau ăn kèm: quế, ngò gai

Thực hiện:

Gân bò kho

- Bò sau khi mua về rửa nước muối, trụng sơ với nước sôi, cắt miếng vừa ăn và ướp với các gia vị trên khoảng 15 phút.

- Cho bò lên bếp xào săn lại rồi đổ nước dừa vào nấu trong 1 - 2h ( lửa nhỏ) tùy độ dai của thịt, nếu thích cay bạn có thể cho thêm 2 - 3 muỗng sa tế.

- Khi thịt mềm thì cho cà rốt cắt quân cờ vào nấu và nêm nếm gia vị.

- Món ăn này có thể dùng kèm bánh mì hoặc hủ tiếu.

2. Gân bò ngâm giấm

Nguyên liệu:

- ½ kg gân bắp bò

- Tỏi, ớt, gừng

- 2 muỗng muối

- 100gr đường

- 2 muỗng bột ngọt

- 200ml giấm gạo

Thực hiện:

Gân bò ngâm giấm

- Gân bò rửa sạch bằng nước muối, để ráo.

- Luộc gân bò trong nước có nêm ít muối, đường khoảng 2,5 đến 3 giờ cho gân chín và nở trong, vớt ra ngâm vào nước nguội.

- Tỏi, ớt xắt lát. Gừng xắt sợi.

- Nấu 200ml giấm gạo với 200ml nước, 100gr đường, 2 muỗng muối, 2 muỗng bột ngọt nấu sôi, để nguội.

- Cuối cùng cho gân bò vào hũ, xếp tỏi, ớt, gừng xen kẽ với gân bò. Chế nước giấm đường vào ngâm, gài kỹ cho các nguyên liệu ngập nước. Để 1 ngày là dùng được.

- Khi ăn có thể cho thêm gừng xắt sợi, ớt, tỏi, nước mắm cho vừa ăn. Dọn kèm với các loại rau, cuốn chung với bánh tráng, ăn với nước mắm hoặc làm món khai vị đầu bữa ăn. Món gân bò ngâm chua ngọt có thể để dành trong 3 ngày nơi thoáng, mát.

3. Gân bò nấu sả

Nguyên liệu:

- 1 kg gân bò

- 150g sả băm

- Ớt xay, gừng, đậu phộng, muối, dầu ăn,đường

- Dừa nạo

Thực hiện:

Gân bò nấu sả

- Gừng gọt sạch vỏ xong rửa rồi cắt lát dày, đập dập.

- Thịt gân bò rửa, để ráo.

- Nấu sôi nước, gừng đập dập, cho thịt gân bò vào luộc trên lửa lớn 2 phút, cho ra rổ xả nước nguội, cắt miếng vuông.

- Đậu phộng rang vàng, bóc vỏ, giã dập.

- Đầu tiên xào vàng sả với ớt xay với dầu ăn, cho thịt gân bò với muối đường vào xào trên lửa lớn vài phút, nhấc xuống.

- Tiếp theo cho dừa nạo vào tô, rưới vào nửa chén nước nóng, trộn đều vắt lấy nước cốt để riêng, cho thêm nước vào dừa nạo vắt lấy nước dão, cho vào xoong thịt gân bò vừa xào, nước dão vừa ngập thịt thì ngưng.

- Kế tiếp bắc xoong thịt lên bếp nấu sôi, hớt bọt cho kỹ, đậy nắp kín, hầm cho đến khi nước trong xoong còn lại một ít, cho nước cốt vào trộn đều, vừa sôi nhấc xuống.

- Cuối cùng múc thịt gân bò nấu sả vào đĩa sâu lòng, rắc đậu phộng giã dập lên, dọn dùng nóng.

Hy vọng thông tin trên bài viết đã giúp các chị em nội trợ biết được cách nấu gân bò nhanh mềm. Chúc các chị em thành công và thực hiện được những món ăn bổ dưỡng cho gia đình mình.



