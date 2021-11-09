Hướng dẫn cách làm hàu nướng mỡ hành tại nhà ngon chuẩn vị, cực kỳ hấp dẫn

Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Cuối tuần tụ tập, vừa nướng hàu vừa tán phét thì còn gì bằng?

Một trong những món làm siêu dễ, lại chinh phục được gần như tất cả những thực khách khó tánh nhất, đó là hàu nướng mỡ hành.

Thay vì phải làm hàu nướng mỡ hành trên bếp củi, bếp than,… tốn khá nhiều thời gian và công sức. Sau đây là hướng dẫn chị em cách làm hàu nướng mỡ hành bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản, cực ngon, cực tiết kiệm.

Cách chọn mua hàu ngon:

Chọn mua với những con hàu còn sống. Hàu sống chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, cứ 100g hàu thường chứa đến 25mg kẽm. Phần vỏ của những con hàu ngon, tươi sống thường đóng chặt, có cảm giác chắc tay và rất khó mở ra. Không nên mua hàu đã hé miệng, vỏ bị nứt vỡ.

Phần thịt của hàu ngon sẽ đầy đặn hơn, có mùi thơm và màu sắc tươi tắn tự nhiên. Không nên chọn mua những con hàu có mùi hôi, tanh hoặc có màu trắng bệt.

Phần vỏ của những con hàu ngon, tươi sống thường đóng chặt, có cảm giác chắc tay và rất khó mở ra, không nên mua hàu đã hé miệng, vỏ bị nứt vỡ

1.2 Cách làm hàu nướng mỡ hành bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế hàu sữa

Rửa hàu sữa sơ qua với nước, tiếp đó chà sạch vỏ hàu bằng bàn chải rồi rửa lại với nước sạch.

Tách vỏ hàu: có 3 cách tách vỏ hàu, bạn có thể áp dụng một trong ba cách sau:

Cách 1: Bắc một nồi nước lên bếp và đun sôi rồi cho hàu vào nước sôi khoảng 2 – 3 phút. Nhiệt độ có nước nóng sẽ khiến hàu tự hé vỏ, nhẹ nhàng kéo vỏ trên ra là xong.

Cách 2: Cho hàu vào lò vi sóng quay với thời gian 3 phút. Vỏ hàu sẽ tự hé ra bởi độ nóng của nhiệt, dùng tay kéo nhẹ bỏ vỏ trên ra là xong. Thay vì dùng lò vi sóng, bạn có thể cho hàu nướng trên bếp than, cách làm tương tự như lò vi sóng.

Cách 3: Cắt mép vỏ hàu khoảng 1 cm. Dùng mũi kéo áp sát mép trên của lớp vỏ trên và dùng lực đè mạnh xuống, hàu sẽ được tách ra. Loại bỏ lớp vỏ này rồi rửa sơ lại với nước sạch là có thể chế biến ngay.

Cắt mép vỏ hàu khoảng 1 cm rồi dùng mũi kéo áp sát mép trên của lớp vỏ trên và dùng lực đè mạnh xuống, hàu sẽ được tách ra

Sơ chế hành khô, hành lá:

Bóc vỏ hành khô và rửa sạch rồi đem thái thành những lát mỏng để phi khô.

Nhặt bỏ cuống hành lá, rửa sạch và thái nhỏ.

Bước 2: Chế biến hành khô và mỡ hành

Khi hành khô vàng giòn thì vớt hết ra

Đặt chảo lên bếp và cho mỡ lợn (dầu ăn) vào đun nóng, tiếp theo, cho hành khô đã sơ chế vào và đảo đều. Khi hành khô vàng giòn thì vớt hết ra.

Tiếp tục dùng chảo vừa phi hành và cho hành lá, mắm, muối, hạt nêm, tiêu vào. Đảo thật đều cho đến khi chín (nếu chảo còn ít mỡ thì bạn cho thêm vào).

Tiếp tục dùng chảo vừa phi hành và cho hành lá, mắm, muối, hạt nêm, tiêu vào

Bước 3: Cách làm hàu nướng mỡ hành bằng nồi chiên không dầu

Cho hàu nướng đã sơ chế vào nồi chiên không dầu, nướng sơ qua với nhiệt độ 200 độ C.

Sau 4 – 5 phút nướng sơ qua xong, bạn lấy hàu ra và xếp vào đĩa, rưới mỡ hành lên.

Cho hàu vào nồi chiên không dầu, tiếp tục nướng ở nhiệt độ 200 độ C với thời gian 4 – 5 phút cho gia vị ngấm đều vào hàu.

Cho hàu vào nồi chiên không dầu, tiếp tục nướng ở nhiệt độ 200 độ C với thời gian 4 – 5 phút cho gia vị ngấm đều vào hàu

Bước 4: Trình bày

Xếp hàu vào đĩa và rắc hành khô, lạc rang lên trên.

Thưởng thức món hàu nướng thơm ngon, béo bùi cùng gia đình và bạn bè.

2. Cách làm hàu nướng mỡ hành bằng lò vi sóng

Hàu nướng mỡ hành có cách làm nhanh chóng và vô cùng dễ. Đây là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Chần chờ chi nữa mà không bắt tay vào làm ngay cho gia đình thưởng thức ngay món ngon này.

2.1 Nguyên liệu làm làm hàu nướng mỡ hành bằng lò vi sóng cho 4 người

Hàu tươi sống 3 kg Mỡ lợn tươi 200 gr (hoặc 1 hộp bơ lạt)

Đậu phộng 300 gr Hành lá 250 gr

Dụng cụ thực hiện:

Lò vi sóng (nếu không có bạn dùng bếp than), đĩa, tô, muỗng, chảo,...

Phần thịt của hàu ngon sẽ đầy đặn hơn, có mùi thơm và màu sắc tươi tắn tự nhiên

2.2 Cách chế biến Làm hàu nướng mỡ hành bằng lò vi sóng

Sơ chế nguyên liệu

- Ngâm hàu trong nước 10-20 phút cho bở phần đất cát ra. Dùng bàn chải sạch đánh bóng hết phần đất bùn còn bám trên vỏ hàu. Đem rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Vì vỏ hàu rất cứng nên nếu dùng dao tách đôi vỏ hàu rất khó và dễ bị đứt tay nếu không cẩn thận. Do đó, bạn nên cho hàu trực tiếp vào lò vi sóng quay từ 1-2 phút để hàu tự động há miệng ra, lúc này bạn sẽ loại bỏ phần vỏ hàu không sử dụng một cách nhanh chóng.

Cho hàu trực tiếp vào lò vi sóng quay từ 1-2 phút để hàu tự động há miệng ra, lúc này bạn sẽ loại bỏ phần vỏ hàu không sử dụng một cách nhanh chóng

- Chắt phần nước hàu tiết ra để riêng và đặt phần hàu chuẩn bị nướng vào một đĩa sứ.

- Cắt bỏ rễ và nhặt sạch hành lá, rau răm và đem rửa kỹ với nước, để ráo. Tiếp theo, bạn đem hành lá cắt nhỏ và để riêng.

- Rang đậu phộng sẵn đem đập dập.

- Nên rửa sạch mỡ lợn tươi và để cho ráo nước rồi thái nhỏ. Sau đó cho vào chảo đun trên bếp đến khi thu được mỡ nước. Nhanh chóng tắt bếp khi mỡ chảy ra hết, chỉ còn lại phần tóp mỡ, vớt tóp mỡ ra riêng. Thao tác thực hiện nhanh vì nếu không tóp mỡ quá lửa sẽ bị cháy khiến màu mỡ không đẹp.

- Bật bếp lên cho hành lá cắt nhỏ vào chảo mỡ nước, đảo nhẹ tay cho đến khi hành hơi se lại thì thêm vào tý hạt nêm và xíu muối. Đảo sơ thêm vài lần nữa rồi tắt bếp.

- Vớt mỡ hành và để riêng trong một cái bát.

Bật bếp lên cho hành lá cắt nhỏ vào chảo mỡ nước, đảo nhẹ tay cho đến khi hành hơi se lại thì thêm vào tý hạt nêm và xíu muối

2.3 Nướng hàu

- Lần lượt rưới mỡ hành lên trên mỗi con hàu trên đĩa, sau đó cho đĩa hàu vào lò vi sóng quay 4-5 phút.

- Khi hàu đã chín, bạn thêm đậu phộng, tiêu bột lên cho thơm và thưởng thức.

- Lần lượt rưới mỡ hành lên trên mỗi con hàu trên đĩa, sau đó cho đĩa hàu vào lò vi sóng quay 4-5 phút

2.4 Thành phẩm

Món hàu nướng mỡ hành bằng lò vi sóng vừa có vị ngọt của thịt hàu, vừa có vị béo của mỡ hành và đậu phộng rang giòn.

Với món này, để thêm phần thơm ngon, đậm vị, bạn có thể dùng kèm với rau răm, nước mắm ngọt thêm vài lát ớt nữa.

Món hàu nướng mỡ hành bằng lò vi sóng vừa có vị ngọt của thịt hàu, vừa có vị béo của mỡ hành và đậu phộng rang giòn

Lời khuyên dành cho bạn:

- Để chọn được những con hàu tươi sống, cần lưu ý phần vỏ hàu, tốt nhất là chọn hàu có phần chóp để hàu có nhiều thịt hơn, đồng thời phải chắc rằng lớp vỏ của chúng luôn khép chặt. Những loại hàu dễ tách vỏ thường là đã chết không còn tươi ngon.

- Tận dụng phần nước hàu thu được lúc tách vỏ hàu và đem nấu cháo, đảm bảo bạn sẽ có bát cháo thơm ngon và ngọt vị. Tuy nhiên, cần lưu ý khi nêm nếm gia vị vì bản thân hàu đã có vị mặn đặc trưng rồi.

- Nếu không có lò vi sóng bạn có thể sử dụng bếp than để nướng hào.

3. Cách làm hàu nướng mỡ hành bằng bếp than

Dụng cụ chuẩn bị:

Lò vi sóng hoặc bếp

Dụng cụ bếp cơ bản

3.1 Nguyên liệu chuẩn bị gồm:

Hàu tươi sống: 10 con

Mỡ heo (lợn): 200g

Dầu ăn: 4 muỗng

Ớt: 2 quả

Hành lá: 4 nhánh

Hành khô: 50g

Đường, muối, hạt tiêu: vừa khẩu vị

Chanh: 1 quả trang trí

Nguyên liệu để làm hàu nướng mỡ hành

3.2 Cách thực hiện món hàu nướng mỡ hành

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi ngâm hàu được hơn 2 tiếng, bạn cho vào nước sôi luộc khoảng 2 phút rồi tách vỏ. Rửa sạch hành lá rồi đem thái nhỏ. Ớt cắt thành từng miếng nhỏ đều nhau.

Bước 2: Làm phần mỡ hành

Cho 200g mỡ heo vào chảo rồi đun nóng. Khi mỡ đã chảy hết ra thì đổ vào bát cùng 4 muỗng dầu ăn, ½ thìa hạt tiêu, ½ thìa muối, ½ thìa đường và hành lá. Khuấy đều tay trong 1 phút.

Bước 3: Nướng hàu

Đổ phần hỗn hợp mỡ hành lên từng con hàu sau đó đem nướng trên bếp, nhưng không nên để lửa quá to khiến cháy và mất mùi thơm của hành.

Bước 4: Hoàn thành

Những con hàu nướng thơm ngon béo ngậy, ăn đã miệng

Vậy là món hàu nướng mỡ hành đã hoàn thành, bạn xếp hàu nướng ra đĩa rồi rắc ớt, hành khô đều lên bề mặt. Để món ăn hấp dẫn hơn, bạn cho thêm một vài lát chanh trang trí. Cuối cùng hãy từ từ thưởng thức những con hàu nướng thơm ngon béo ngậy, ăn đã miệng. Đây hứa hẹn sẽ là món ăn hấp dẫn cho cả gia đình.

4. Cách chế biến món hàu nướng phô mai

Ngoài món hàu nướng mỡ hành, bạn có thể tham khảo thêm cách chế biến hàu nướng phô mai để làm đa dạng thêm thực đơn gia đình.

Bước 1: Sơ chế hàu

Hàu đem ngâm nước sạch tối thiểu 2 tiếng. Sau đó đem chải sạch và luộc trong nước sôi khoảng 2 phút rồi tách vỏ.

Hàu đem ngâm nước sạch tối thiểu 2 tiếng. Sau đó đem chải sạch và luộc trong nước sôi khoảng 2 phút rồi tách vỏ

Bước 2: Pha chế nước sốt

Bốn miếng phô mai bạn bào thành sợi nhỏ. Đem đun nhỏ lửa với 40g bơ, lòng đỏ trứng gà cùng sữa tươi. Cho thêm muối, đường, hạt tiêu vào và quấy đều tay cho đến khi hỗn hợp sốt sánh, mịn thì tắt bếp.

Bước 3: Nướng hàu

Rưới phần nước sốt phô mai lên hàu rồi đem xếp vào khay nướng và đưa vào lò nướng. Vặn nhiệt độ nướng 180 độ C trong 7 phút đến 10 phút. Không nên nướng ở nhiệt độ quá cao để món hàu nướng ngon béo, không bị cháy. Có thể sử dụng bếp để thay thế và nhớ đậy vung trong quá trình thực hiện.

Bước 4: Hoàn thành

Vậy là món hàu nướng phô mai đã hoàn thành, bạn chỉ cần xếp ra đĩa cùng chanh, xà lách để trang trí. Sau đó cùng gia đình thưởng thức. Món hàu nướng ngon ngọt cùng lớp phô mai thơm, béo ngậy đảm bảo ăn là ghiền.

Món hàu nướng ngon ngọt cùng lớp phô mai thơm, béo ngậy đảm bảo ăn là ghiền

5. Hướng dẫn bảo quản hàu nếu chưa thể chế biến ngay

Nếu bạn muốn mang hàu đi xa hoặc chưa chế biến ngay thì có thể tham khảo cách bảo quản sau:

Nếu mua về chưa nấu ngay thì bạn nhớ trữ lạnh ở môi trường dưới 6˚C. Như vậy sẽ giữ được 4 - 5 ngày.

Nếu mua về chưa nấu ngay thì bạn nhớ trữ lạnh ở môi trường dưới 6˚C, vậy sẽ giữ được 4 - 5 ngày.

Cho hàu vào một thùng xốp nếu mang đi du lịch, gửi đi xa. Rải một lớp đá phía dưới, đặt hàu lên sau đó rải đá. Lưu ý cứ một lớp đá lạnh một lớp hàu. Sau đó, dán thật kín miệng thùng.

Tránh giữ hàu trong nước lạnh vì sẽ khiến hàu nhanh chết và thối.

6. Phân biệt hàu và hà

Còn hàu thuộc họ nghêu sò, được nuôi bằng cách thả giàn trên biển. Đa dạng kích thước, thậm chí một số con có chiều ngang lên đến 18cm, nặng gần 1,4kg và có giá trị kinh tế cao.

Hà là loài hải sản sống trong tự nhiên, có kích thước nhỏ, nằm sâu trong đá. Thịt hà rất sạch, có vị ngọt, mềm và béo ngậy.

Phải dùng búa mỏ nhọn cạy ra rồi đập vỏ để lấy nhân khi muốn khai thác. Con hà ăn sinh vật phù du, lớn chậm.

Như vậy, có thể những điểm khác biệt giữa con hàu và con hà như sau:

Hàu là động vật thân mềm, còn hà là động vật giáp xác, thuộc họ nghêu sò. Con hà không thể nuôi nhân tạo và khó khai thác lên giá bán thường cao hơn. Con hàu có kích thước lớn hơn con hà. Con hà chỉ có ở các chợ hải sản ven biển hoặc tại những nhà hàng chuyên biệt. Còn con hàu được bán khá phổ biến.

Trên đây là giới thiệu những cách làm hàu mỡ hành được ưa thích nhất đó là hàu nướng mỡ hành siêu ngon. Món ăn với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt tự nhiên của hàu và vị thơm thơm béo ngậy của mỡ hành chắc hẳn là lựa chọn tuyệt vời.