Tiết lộ 3 cách làm thịt kho tiêu đơn giản vừa chuẩn vị vừa đẹp mắt nhất

Thịt kho tiêu là món ăn dân dã quen có cách làm vô cùng đơn giản, không tốn thời gian nấu cầu kỳ mà mùi vị lại rất ngon. Mặc dù vậy, cách ướp thịt heo kho tiêu sao cho đúng chuẩn để đảm bảo hai tiêu chí quan trọng nhất là màu sắc và mùi vị món ăn thì không phải bà nội trợ nào cũng biết.

- Miếng thịt ba chỉ ngon, bạn nên lựa miếng thịt vừa có phần nạc, vừa có mỡ, lớp da và mở bên ngoài cùng có độ dày vừa phải (khoảng 2/3 lóng tay), thịt nạc dính chặt vào lớp mỡ.

- Thịt ba chỉ tươi ngon sẽ có lớp màng ngoài khô, có màu đỏ nhạt hoặc hồng tươi.

- Miếng thịt khi cắt có màu hồng sáng, da trắng hồng và mềm mại. Lớp mỡ xen giữa thịt nạc có màu sáng, chắc.

- Tránh chọn miếng thịt ba chỉ nhũn nhão, rỉ dịch, chảy nhớt, màu thịt tái hoặc để lại dấu tay khi ấn vào.

Lựa miếng thịt vừa có phần nạc, vừa có mở, lớp da và mỡ bên ngoài cùng

Cách chế biến Thịt ba chỉ kho tiêu:

- Sơ chế và ướp thịt

- Chà xát thịt ba chỉ bằng muối rồi rửa lại với nước sạch.

- Bắc 1 nồi nước lên bếp và đợi khoảng 1 phút cho nước trong nồi sôi bùng lên. Tiếp đó, cho thịt vào chần sơ với lửa to trong khoảng 3 phút thì vớt thịt ra và rửa lại với nước sạch.

Cách khử mùi hôi thịt ba chỉ:

- Muốn khử được mùi hôi của thịt heo thì bạn chỉ cần chần sơ thịt qua trước khi chế biến chừng 3 phút. Để khử mùi hôi tốt nhất, bạn cho vào 1 củ hành tím dập.

- Ngoài ra, bạn có thể cho thêm rượu trắng vào để tẩy sạch mùi hôi của thịt hiệu quả hơn. Chỉ cần bạn cho vào nước luộc thịt một ít rượu trắng trước khi vớt thịt ra.

- Tiếp theo, rửa thịt lại với nước lạnh rồi mang đi chế biến tiếp, thịt sẽ không còn mùi hôi nữa và món ăn chế biến từ thịt heo sẽ thơm ngon hơn.

- Khi rửa thịt lại bằng nước sạch xong thì bạn cắt thịt thành các miếng nhỏ vừa ăn khoảng 1/2 lóng tay rồi cho vào tô lớn.

Trút hết phần hành tím, tỏi băm vào và trộn đều lên

- Nêm thêm 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu rồi trộn đều tất cả lên.

- Trút hết phần hành tím, tỏi băm vào và trộn đều lên. Để cho thịt thấm gia vị khoảng 20 phút.

Lưu ý:

Ướp thịt trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm là cách sẽ giúp thịt thấm gia vị thơm ngon hơn.

Kho thịt:

- Cho đường vào nồi cùng 1 muỗng canh nước để thắng đường làm nước màu. Đun cho đến khi nước đường sôi lên và có màu nâu đẹp. Sau đó, cho thịt vào xào cho săn thịt lại rồi đổ 150ml nước vào rồi cho ớt vào.

- Sau 10 phút, cho thêm 1 muỗng canh nước mắm vào, hạ nhỏ lửa và tiếp tục nấu thêm 2 phút. Khi nước sôi lại thêm lần nữa và bắt đầu cạn thì cho gia vị vào và nêm cho vừa ăn. Tắt bếp và rắc thêm hạt tiêu. Vậy là món ăn này đã được hoàn thành.

Khi nước sôi lại thêm lần nữa và bắt đầu cạn thì cho gia vị vào và nêm cho vừa ăn

Trình bày và thưởng thức:

Chúng ta chỉ cần múc ra dĩa là đã có ngay một món thịt kho tiêu nóng hổi thơm ngon rồi. Rắc thêm ít tiêu lên và thêm hành lá, rau ngò cùng vài lát ớt sắc để trông đẹp mắt hơn.

Món này dùng nóng với cơm là ngon nhất. Ngoài ra chúng ta có thể chuẩn bị thêm ít cà chua, dưa leo và rau xà lách rồi ăn kèm.

Yêu cầu thành phẩm:

Thịt kho tiêu có vị ngọt ngọt giống kiểu làm của người Nam một tí, vị hơi cay the the của nước thịt kho và thơm mùi tiêu cực kì.

Miếng thịt đúng chuẩn sẽ đậm đà các loại gia vị, mềm và có cái màu vàng cánh gián của nước hàng óng ánh đẹp mắt. Thưởng thức món ăn này bạn sẽ cảm thấy được vị béo ngậy của mỡ và vị thơm nồng đặc biệt của tiêu.

Món thịt kho tiêu có vị béo ngậy của mỡ và thơm nồng của tiêu, dùng nóng với cơm là ngon nhất

Thật đơn giản để thực hiện thịt ba chỉ kho tiêu cực hấp dẫn đúng không nào?

2. Thịt kho tiêu xanh

So với khi kho với tiêu hạt, món thịt kho tiêu xanh tốn nhiều thời gian chế biến hơn nhưng thường có vị cay nồng và mùi thơm đậm đà hơn.

Nguyên liệu:

200g thịt nạc đùi.

50g tiêu xanh, loại hạt tươi.

Muối, đường, bột ngọt, nước mắm.

Nước dừa.

Tỏi, hành tím.

Nguyên liệu làm món Thịt ba chỉ kho tiêu xanh



Cách làm

- Chọn phần thịt nạc đùi ngon và đem rửa sạch với nước muối. Cho vào nước sôi chần sơ qua để loại sạch vi khuẩn. Thái thịt thành những miếng lớn, có độ dày 3-4cm.

- Hành, tỏi băm nhuyễn. Tiêu xanh rửa sạch, để nguyên cọng hoặc tách từng hột ra.

- Cho muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm vào để ướp thịt. Ướp từ 15-20 phút để gia vị thấm đều.

- Đun chảo nóng rồi cho thêm dầu vào và đảo sơ thịt trên chảo cho săn và thấm gia vị hơn. Chuyển thịt qua nồi nhỏ, cho nước dừa vào sấp mặt thịt và thả các hạt tiêu xanh vào.

- Đậy nắp và đun lửa to cho đến khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, vặn lửa nhỏ và đun liu riu cho đến khi thịt mềm, có thể dùng đũa tách nhẹ thịt.

Trình bày

Cho thịt ra đĩa, ăn kèm với cơm trắng sẽ rất phù hợp.

Món thịt kho tiêu xanh tốn nhiều thời gian chế biến hơn nhưng thường có vị cay nồng và mùi thơm đậm đà hơn

3. Cách làm thịt ba rọi kho tiêu ngon đậm đà

Thịt ba rọi kho tiêu là món ăn khoái khẩu rất được yêu thích. Cách thực hiện cũng rất đơn giản.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Thịt ba rọi rút sườn: 700gr

Đầu hành hoa: 5 cây

Hành tím, tỏi băm nhuyễn

Nước mắm cốt ngon

Hạt tiêu giã nhỏ

Đường

Hạt nêm

Mì chính

Các bước tiến hành món thịt ba rọi kho tiêu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Làm sạch lông và mảng bám miếng thịt ba rọi. Rửa với nước sạch và để cho ráo nước.

Khi thịt đã ráo nước, cắt thịt thành từng miếng dày 2-3cm. Cho các gia vị: nước mắm + hạt nêm + muối + đường + tiêu xay vừa ăn vào và trộn đều, ướp trong khoảng 30-45p cho thịt thấm gia vị.

Cho các gia vị vào và trộn đều, ướp trong khoảng 30-45p cho thịt thấm gia vị

Bước 2: Tiến hành kho

Chọn một chiếc nồi cỡ vừa (tốt nhất là kho bằng nồi đất để có miếng thịt ngon ngon hơn). Bắc lên bếp và cho vào 1 thìa dầu ăn và 1 muỗng đường vàng to, thêm một chút nước để đường nhanh tan.

Trong quá trình nấu, bạn nhớ đảo đều tay. Đun cho đến khi đường tan sủi bọt và chuyển sang màu vàng cánh gián thì bạn cho hành tỏi băm vào phi.

Sau đó, cho phần thịt đã ướp thấm vào và đảo sơ qua và cho vào ít nước lọc. Để tránh thịt bị loãng nước, bạn không nên cho vào quá nhiều nước. Chỉ cần cho vào ít nước xâm xấp mặt thịt.

Để thịt được đẹp màu, trong quá trình kho bạn để lửa riu riu và hớt bớt bọt. Đun cho đến khi thịt mềm, nước sệt lại nghĩa là món ăn đã chín.

Đun cho đến khi thịt mềm, nước sệt lại nghĩa là món ăn đã chín

Vậy là món thịt đã được hoàn thành. Chỉ cần múc thịt ra đĩa, rắc tiêu xay lên trên và vài lát ớt cùng hành hoa để món ăn thêm hấp dẫn. Thưởng thức với cơm trắng rất ngon. Để bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng hơn thì bạn có thể ăn kèm dưa leo, rau sống.

Vài lưu ý để món thịt kho tiêu thơm ngon đúng điệu nhất:

- Thay vì dùng thịt ba rọi, có thể dùng nạc lưng để làm món thịt kho tiêu.

- Có thể dùng nước hàng đã làm sẵn. Lúc kho thịt, lưu ý chỉ cần đổ nước hàng vào cho thật đều được.

- Nếu muốn có món thịt kho tiêu chuẩn vị nhất thì bạn có thể mua tiêu đen về giã ra sẽ có mùi thơm hơn. Dùng tiêu xay sẵn có thể bị pha tạp không còn nguyên chất, mất đi mùi vị của món ăn.

- Trong quá trình kho cho tiêu lúc gần tắt bếp như thế sẽ giữ được hương thơm và vị cay đặc trưng của tiêu.

4. Thịt Kho Củ Cải

Bên cạnh những cách kho thịt kho tiêu thơm ngon, bạn đọc có thể tham khảo thêm món thịt kho củ cải cũng không kém phần hấp dẫn.

Nguyên Liệu:

Thịt ba rọi

- Chọn thịt ba rọi có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, lớp màng ngoài khô, đỏ tươi hoặc đỏ thẫm, lớp da mỏng, mỡ giòn màu trắng trong đến hơi ngà. Thịt săn chắc, có độ đàn hồi, không có mùi lạ.

- Chọn miếng thịt có màu sắc hồng nhạt đến đỏ thẫm, lớp màng ở ngoài khô, màu đỏ thẫm hoặc đỏ tươi, phần da mỏng, mỡ giòn màu trắng trong đến hơi ngà. Thịt không có mùi lạ, săn chắc, có độ đàn hồi.

Củ cải trắng

Chọn loại củ cải trắng nhỏ vừa, thuôn dài. Phần vỏ có màu trắng ngà, mắt nhỏ, hơi sần, có tua rễ và cuống xanh.

Đường Trắng

1 muỗng cà phê

1 quả Dưa Leo

Ớt Sừng 5 g

Ngò Gai 20 g

Bột nêm, nước mắm

1 muỗng cà phê

1 muỗng canh

Hành Khô 20 g

Hành Lá 10 g

Nước lọc 0.5 bát

Các bước tiến hành:

Bước 1:

- Đem rửa sạch thịt ba chỉ và thái thành miếng dày chừng 0.5cm rồi chần sơ qua nước sôi, tiếp đó đem rửa lại nước sạch một lần nữa.

- Gọt vỏ ngoài của củ cải trắng và cắt khối vuông vừa ăn. Lột vỏ hành khô, loại sạch rễ và băm nhỏ. Băm ớt thật mịn và cắt nhỏ hành lá.

- Củ cải trắng, bạn gọt vỏ ngoài, cắt khối vuông vừa ăn. Hành khô lột vỏ, bỏ rễ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Băm ớt nhuyễn mịn. Riêng hành lá thì cắt nhỏ.

Bước 2:

Cho đường vào nồi và đun, khuấy đều tay. Đun cho đến khi đường chuyển sang màu cánh gián đẹp mắt thì cho thịt ba chỉ và phần nước lọc vào. Đun trong 15 phút cho đến khi thịt mềm. Cho hết phần củ cải trắng vào và nêm bột nêm, mắm cho vừa ăn.

Đun cho đến khi đường chuyển sang màu cánh gián đẹp mắt thì cho thịt ba chỉ và phần nước lọc vào

Bước 3:

Vặn lửa ở mức nhỏ và đậy nắp nồi lại. Kho nồi thịt trong 20 phút để thấm đều gia vị. Thêm vào ít hành lá, ớt băm và đảo đều. Đây là món kho đặc biệt phù hợp khi dùng kèm cơm trắng khi còn nóng hổi.

Đây là món kho đặc biệt phù hợp khi dùng kèm cơm trắng khi còn nóng hổi

5. Một số thông tin về món Thịt kho tiêu có thể bạn chưa biết.

5.1 Thịt kho tiêu nên ăn với món canh gì?

Thịt kho tiêu là món ăn phổ biến trong bữa cơm của gia đình ở cả ba miền. Món kho luôn là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm gia đình, đặc biệt món ăn thịt ba chỉ kho tiêu sẽ ngon hơn khi dùng kèm món luộc hay canh nóng.

Một số gợi ý món canh ăn kèm phù hợp dùng với thịt kho tiêu có thể kể đến như: canh rau ngót, canh bí xanh hoặc dưa cải muối, canh rau cải xanh, canh bí hay cầu kỳ hơn chút là canh bí với tôm. Thịt kho tiêu ăn kèm canh rau sẽ khiến món kho bớt ngán, giàu chất xơ, thanh mát cho cơ thể, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, không lo ngại việc ăn nhiều thịt sẽ gây khó tiêu.

5.2 Bà bầu có nên ăn thịt kho tiêu?

Trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh, chị em cần kiêng khem nhiều thứ để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, đối với món thịt kho tiêu, các mẹ cứ yên tâm vì món ăn này rất bổ dưỡng, đậm đà. Không những không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà món ăn này còn giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn.

Thịt kho tiêu dễ ăn lại đủ chất và no bụng, là món ăn phù hợp với phụ nữ mang thai và sau sinh cần bồi bổ sức khỏe.

Không những không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà món thịt kho tiêu còn giúp mẹ bầu có cảm giác ngon miệng hơn

5.3 Giá trị dinh dưỡng của hạt tiêu

Hạt tiêu không chỉ là gia vị mà còn được biết đến là một vị thuốc dân gian lành tính và hiệu quả. Có thể dùng hạt tiêu để phòng và chữa nhiều căn bệnh thường gặp hiệu quả:

- Ngăn ngừa ung thư

Hạt tiêu giúp ngăn ngừa ung thư vú. Đó là kết quả đáng mừng mà các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và công bố. Hạt tiêu có chứa lượng lớn hợp chất piperine – chất có lợi trong phòng chống các khối u, đặc biệt là khối u ở vú.

- Tốt cho tiêu hóa

Không chỉ có thể ngăn ngừa ung thư, trong hạt tiêu còn có chứa các hợp chất piperine còn hỗ trợ chức năng của hệ thống tiêu hóa, kích thích vị giác, làm ấm bụng, giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, táo bón ở cả trẻ em và người trưởng thành.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm thịt kho tiêu đậm đà. Để tăng thêm sự hấp dẫn, bạn có thể áp dụng những cách nấu khác nhau để áp dụng và thay đổi tại nhà.

Hãy chọn lựa loại thịt heo phù hợp với mỗi công thức kho. Những miếng thịt thơm ngon đậm đà gia vị với đủ chua cay mặn ngọt và thơm lừng của tiêu sẽ giúp bữa cơm nhà bạn luôn ấm cúng và hấp dẫn đấy. Đây hứa hẹn sẽ là món ăn ngon, kích thích khẩu vị của các thành viên trong gia đình.