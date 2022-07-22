Cách làm rau câu sơn thủy - bức tranh sơn thủy hữu tình đầy hương vị tại nhà!

Rau câu là một trong những món ăn vặt vô cùng được yêu thích, để giải nhiệt cho những ngày hè nóng bức này. Với cảm giác “đông lạnh” khi ăn, cùng hương vị tự nhiên thơm ngon và cách trang trí với những màu sắc bắt mắt như một bức tranh sơn thủy đầy nghệ thuật, món rau câu đơn giản ngày hè đã được “nâng cấp” hoàn hảo cả về hương vị lẫn hình thức nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách chế biến món rau câu sơn thủy - đẹp như một“tác phẩm nghệ thuật” này nhé!

Ngoài sự bắt mắt thơm ngon ra thì rau câu sơn thủy còn là một món ăn vặt mà bạn có thể ăn mỗi ngày nữa đấy.

Vì đâu mà món rau câu này lại có cái tên nghe lạ tai và rất “nên thơ” như vậy? Sở dĩ có cái tên như vậy vì món thạch rau câu này được đổ từ 3 màu sắc chính là trắng, nâu và xanh lá cây, tượng trưng cho “sơn” là núi rừng và “thủy” là nước. Tác phẩm khi hoàn thành sẽ có những gam màu chồng chéo, xen kẽ nhau, nghe thì có vẻ lộn xộn nhưng lại mang một nét chấm phẩy sắc màu đầy nghệ thuật.

Cụ thể, trong 100g rau câu chỉ chứa 68kcl, một con số vô cùng nhỏ so với năng lượng của một bữa ăn, nên bạn có thể ăn thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ gì nhé.

Ngoài ra, rau câu được làm từ gelatin, chứa rất nhiều acid amin tự nhiên - một trong những tác nhân giúp tái tạo tế bào và ngăn ngừa lão hóa. Không chỉ vậy, Acid Aspartic, Inositol và Niacin có trong rau câu còn có tác dụng đem lại hiệu quả ấn tượng trong việc chống viêm da, hạn chế mụn, thúc đẩy tăng sinh collagen tự nhiên,...

Vừa thơm mát, dễ ăn, lại còn giúp đẹp da và chẳng lo bị béo nữa, không ăn là có lỗi với bản thân lắm nha.

Với lần nhìn đầu tiên, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ món thạch này rất phức tạp vì có nhiều màu chồng chéo lên nhau, nhưng thật ra, cách làm lại cực kỳ đơn giản đấy nhé. Hãy cùng bắt tay ngay vào làm món rau câu sơn thủy ngon mắt ngon miệng nào!

Cách làm rau câu sơn thủy đẹp mắt, đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để làm rau câu sơn thủy

Nước cốt dừa 200 ml

Sữa đặc 100 gr

Lá dứa 50 gr

Bột rau câu giòn 25 gr

Nước cốt cà phê 3 muỗng canh

Đường 200 gr

Đường phèn 20 gr

Nước 1.6 lít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi, vá, muỗng, máy xay sinh tố, khuôn,...

Các bước tiến hành làm rau câu sơn thủy siêu đơn giản

Bước 1: Xay lá dứa

Công đoạn tiến hành lấy nước cốt lá dứa

- Trước tiên, lá dứa mua về, bạn đem rửa sạch, cắt thành những khúc vừa rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với 150ml nước lọc.

- Tiến hành xay nhuyễn rồi đem hỗn hợp lọc qua rây lọc để loại bỏ phần bã và lấy phần cốt nước lá dứa là được.

Bước 2: Nấu rau câu

Quy trình nấu rau câu giòn giai, thanh mát

- Ở công đoạn này, trước hết, bạ cho 1.6 lít nước và 25gr bột rau câu giòn vào nồi, khuấy đều rồi để ngâm trong vòng 1 tiếng.

- Tiếp đó, khi đã ngâm đủ thời gian, bạn tiến hành bắc nồi lên bếp và nấu trên lửa vừa trong khoảng 12 - 15 phút, bạn lưu ý khuấy đều tay nhé.

- Cuối cùng, tiếp tục cho thêm 20gr đường phèn vào lại khuấy đều tay cho đến khi thấy hỗn hợp sôi lăn tăn thì vặn nhỏ lửa lại để giữ ấm.

Bước 3: Đổ rau câu sơn thủy

Các bước tạo hình và hoàn tất rau câu sơn thủy

- Đến đây thì bạn lại bắc một chiếc nồi mới lên bếp, rồi cho lần lượt 200ml nước cốt dừa và 100g sữa đặc vào, khuấy đều.

- Kế tiếp, tiếp tục đổ thêm 2/5 hỗn hợp rau câu vừa nấu vào, đảo đều và tắt bếp rồi đổ hỗn hợp rau câu nước cốt dừa vào hoàn thành vào khuôn và để yên trong khoảng 2 - 3 phút.

- Tới công đoạn này thì bạn còn lại ⅗ hỗn hợp rau câu : bạn chia hỗn hợp này thành 3 phần bằng nhau, 1 phần trộn với nước cốt lá dừa, 1 phần trộn với cốt cà phê và phần còn lại để phủ lên lớp trên cùng của bề mặt rau câu.

- Cụ thể, bạn cho 3 muỗng canh nước cốt lá dứa vào 1/5 hỗn hợp rau câu rồi khuấy đều. Kế đó, tiến hành múc từng muỗng hỗn hợp vừa tạo để đổ lên xung quanh bề mặt rau câu nước cốt dừa đã cho ra khuôn.

- Tương tự như vậy, bạn tiếp tục cho 3 muỗng canh cốt cà phê trộn cùng với 1/5 hỗn hợp rau câu tiếp theo, múc từng muỗng đổ lên bề mặt rau câu nước cốt dừa, rồi dùng một cây đũa, nhẹ nhàng khuấy vào khuôn để những màu sắc loang vào nhau, tạo nên những mảng màu thật đẹp mắt.

- Cuối cùng, bạn chỉ đổ đều hết 1/5 hỗn hợp rau câu còn lại lên trên cùng của bề mặt rau câu và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng là đã hoàn tất rồi đấy.

Thành phẩm

Rau câu sơn thủy ngon mắt ngon miệng lại còn giúp giải nhiệt!

Rau câu sơn thủy là một “bức tranh hữu tình”, tinh tế về hương vị và màu sắc. Vị ngọt, thanh mát và đầy hương vị của sự kết hợp hoàn hảo giữa hương lá dứa, cà phê và sữa đặc, hòa quyện cùng với sự dai giòn sựt sựt của rau câu, khiến cho bất cứ ai thưởng thức cũng thấy yêu thích không thôi!

Mẹo chọn mua lá dứa tươi ngon

- Để chọn được lá dứa tươi ngon, bạn nên chọn những chiếc lá có màu xanh đậm, lá dài, to, khi dùng sẽ lấy được màu xanh đẹp hơn và hương thơm đặc trưng.

- Ngược lại, tránh mua những lá có màu xanh nhạt, kích thước quá nhỏ, héo úa, bị côn trùng ăn hay có dấu hiệu bị bệnh nhé.

Trên đây là công thức làm rau câu sơn thủy đẹp mắt, mát lạnh, giải nhiệt ngày hè và siêu đơn giản tại nhà. Với món thạch rau câu hút phần nhìn, ngon phần vị như vầy, chị em chọn làm món tráng miệng đãi khách thì lý tưởng miễn bàn luôn nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!