2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 21/07/2022 14:46

Kem cheese với chất kem sánh mịn cùng vị béo mặn, hậu vị còn vương vấn mãi nơi đầu lưỡi, khiến team "ghiền cheese" say mê không lối thoát luôn nhé!

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Kem cheese là một trong những topping rất được team ăn vặt yêu thích. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp loại kem cheese này từ trà sữa, bánh ngọt, hay cả trong những món mỳ ý,...Nổi bật với hương vị béo mịn đặc trưng cùng vị hậu thơm béo còn đọng lại mãi, kem cheese đã dễ dàng đốn tim bao tín đồ ẩm thực. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm kem cheese thơm ngon, béo mịn này ngay nhé!

Nguồn gốc của kem cheese

Kem cheese hay cream cheese là một loại kem phô mai tươi được đánh bông, sánh mịn, có màu trắng ngà, vị mặn và hương vị béo ngậy đặc trưng. Loại kem này là sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò, dê, bơ động vật, và được sử dụng nhiều trong ngành pha chế đồ uống và làm bánh.

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Kem cheese sánh mịn là nguyên liệu quen thuộc của nhiều món bánh và đồ uống,... 

Cụ thể, kem cheese được sử dụng là nguyên liệu chính để làm các loại bánh như: cherry cheesecake bars (Bánh phô mai anh đào), cheese soufflé, cheesecake, red velvet…

Hay được sử dụng là nguyên liệu dùng trong chế biến các loại nước sốt dùng kèm cho những món Âu như: mỳ ống – thịt xông khói sốt cream cheese, gà nhồi cà chua khô sốt cream cheese…

Ngoài ra còn được dùng làm kem phủ các loại bánh ngọt, hay đơn giản là được dùng trực tiếp để ăn kèm với bánh mì, bánh cracker,...Quả là một loại kem “cân” được cả mặn và ngọt mà!!!

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến kem cheese với 2 công thức siêu đơn giản dưới đây nhé!

2 cách làm kem cheese béo mịn, thơm ngon và đơn giản tại nhà

1. Kem cheese không cần whipping cream

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 2
 Một vài nguyên liệu để làm kem cheese không cần whipping cream
  •  Kem béo dạng đặc (độ béo trên 30%) 100 gr
  •  Kem phô mai 50 gr
  •  Sữa đặc 20 ml
  •  Sữa tươi không đường 40 ml
  •  Muối tinh 3 gr
  •  Dụng cụ cần thực hiện: máy đánh trứng, tô, muỗng, chén, ly,...

Trộn hỗn hợp kem cheese

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
 Công đoạn trộn và đánh đều kem cheese

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị 1 chiếc tô sạch lớn và cho lần lượt các nguyên liệu là 100gr kem béo dạng đặc, 50gr kem phô mai, 20ml sữa đặc, 40ml sữa tươi không đường và 3gr muối tinh vào.

- Tiếp đó, dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ nhỏ nhất để trộn đều hỗn hợp kem, khi thấy hỗn hợp trở nên hòa quyện, đặc sánh lại là đạt nhé.

Thành phẩm

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
 Chất kem sánh mịn, ngon mắt của kem cheese!

Chỉ với một công đoạn duy nhất là bạn đã có ngay một tô kem cheese với chất kem ngon sánh mịn, mịn màng và thơm béo chẳng khác gì chất lượng ngoài tiệm luôn nhé. Với phần kem cheese này, bạn dùng làm lớp foam cho các loại đồ uống hay dùng kèm trực tiếp với các loại bánh đều thơm ngon hết ý nhé!

2. Kem cheese từ phô mai con bò cười

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Nguyên liệu đơn giản làm kem cheese từ phô mai con bò cười!
  •  Phô mai con bò cười 4 miếng
  •  Kem tươi dạng đặc (hoặc 150ml whipping cream đánh bông) 230 gr
  •  Sữa đặc 30 ml
  •  Sữa tươi không đường 100 ml
  •  Muối tinh (hoặc muối hồng Himalaya) 2 gr
  •  Dụng cụ cần thực hiện: máy đánh trứng, tô, muỗng, chén, ly,..

Các bước tiến hành làm kem cheese từ phô mai con bò cười

Bước 1: Trộn hỗn hợp kem cheese

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 6
 Hỗn hợp kem cheese

Bạn cho vào tô lần lượt là  230gr kem tươi dạng đặc, 4 miếng phô mai con bò cười, 30ml sữa đặc và 2gr muối để chuẩn bị đánh kem nhé!

Bước 2: Đánh hỗn hợp kem cheese

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 7
 Tiến hành dùng máy đánh kem cheese và cho thêm sữa tươi không đường!

- Ở công đoạn này, cũng tương tự như trên, bạn dùng máy đánh trứng đạm ở tốc độ nhỏ nhất cho đến khi phô mai mềm, hòa quyện cùng các nguyên liệu được.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho thêm 100ml sữa tươi không đường vào phần kem vừa đánh, rồi lại tiến hành đánh ở tốc độ nhỏ cho hỗn hợp hòa quyện với nhau. 

- Cuối cùng, khi nhấc cây đánh trứng lên mà bạn thấy hỗn hợp sệt, chảy xuống thành dòng là phần kem cheese đã hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

2 cách làm kem cheese béo mịn, cực ngon và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 8
Kem cheese từ phô mai con bò cười với vị béo mặn, thơm ngon khó cưỡng!

Với các thành phần nguyên liệu quen thuộc dễ tìm, cùng cách làm vô cùng đơn giản, bạn đã có ngay một loại kem cheese “handmade” vừa thơm ngon, béo mịn lại vừa “đa năng”, kết hợp với các món ăn vặt, ăn mặn hay đồ uống đều ngon mê ly luôn nhé!

Yêu cầu về thành phẩm

Lớp kem cheese bông, màu trắng ngà, sánh mịn, hơi sệt, có vị thơm, béo, vị ngọt và mặn quyện lẫn nhau. Lớp kem không quá lỏng hay quá cứng, có thể rót lên lớp trên cùng của đồ uống như trà kem cheese, trà sữa kem cheese hay làm lớp kem trang trí cho bánh ngọt,...

Mẹo bảo quản kem cheese

- Kem cheese sau khi hoàn tất, bạn nên bọc kín lại bằng màng bọc thực phẩm và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

- Lưu ý, bạn nên sử dụng hết trong 3 - 5 ngày, vì nếu để quá lâu thì kem sẽ bị chảy, tách nước và ăn không còn ngon nữa. 

- Bên cạnh đó, mỗi lần lấy kem cheese ra sử dụng, bạn nên sẽ vệ sinh sạch sẽ và lau khô các dụng cụ múc như (muỗng, thìa) để tránh làm kem cheese bị hư nhé.

Trên đây là 2 cách làm kem cheese sánh mịn, béo thơm và cực đơn giản tại nhà! Với những buổi trà chiều, được nhâm nhi ly trà kem cheese hay ăn những chiếc bánh bông mịn với lớp phủ kem cheese thì đảm bảo bao mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết nha! Chúc các chị em trổ tài làm kem cheese thành công nhé!

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