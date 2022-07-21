Cách làm bánh ít nhân dừa sầu riêng dẻo thơm đặc biệt!

Bánh ít là một trong những loại bánh đặc biệt của miền Tây, được lan truyền sang các vùng miền lân cận và dễ dàng đốn tim các thực khách trong và ngoài nước từ cái tên gọi thân thương, cho tới tạo hình nhỏ nhắn và phần hương vị thơm ngon khó cưỡng. Nổi bật với các “version” truyền thống như: bánh ít nhân đậu xanh, bánh ít nhân dừa, bánh ít nhân mặn hay bánh ít trần ,...nhưng bạn đã bao giờ thưởng thức một chiếc bánh ít nhân dừa sầu riêng chưa? Nếu chưa thì nhất định phải thử nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh ít nhân dừa sầu riêng dẻo thơm hấp dẫn thôi nào!

Nhà vua có một cô gái út vốn rất nhu mì, khéo léo trong công việc bếp núc. Khi nàng thử hương vị của hai loại bánh mà Lang Liêu làm, liền nảy ra sáng kiến làm nên kiểu bánh mới chứa đựng hương vị của cả bánh chưng và bánh dày. Nàng Út lấy chiếc bánh dày bọc lấy nhân của chiếc bánh chưng và cho ra đời một chiếc bánh với tạo hình nhỏ xinh và hương vị đặc biệt thơm ngon.

Sự tích bánh ít xưa kể lại rằng: khi ấy chàng Lang Liêu – con trai của Vua Hùng thứ 6 đã thắng trong cuộc thi dâng lễ vật cúng đất trời là bánh chưng và bánh dày.

Từ đây, món bánh này được lưu truyền xuống nhân gian và người dân thời bấy giờ ưu ái gọi với cái tên “bánh nàng út ít” để bằng tỏ sự ca ngợi với tài năng của nàng.

Theo dòng chảy của thời gian, “bánh nàng út ít” được cải tiến nhiều vẻ hơn, và cái tên "bánh nàng út ít" cũng được rút ngắn thành cái tên thân thương - “bánh ít” như ngày hôm nay.

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các phiên bản thơm ngon, đa dạng của bánh ít ở mỗi vùng miền đất nước, nhưng nhìn chung loại bánh này đều được làm từ bột nếp hoặc bột đậu xanh và được gói bằng lá gai hoặc lá chuối. Cách làm những chiếc bánh ít nhỏ nhắn, xinh xắn này không hề khó, nhưng nó lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo của người làm.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm một trong những phiên bản “hiện đại” nhất của bánh ít và đang nổi rần rần những năm gần đây là Bánh ít nhân dừa sầu riêng thôi nào!

Cách làm bánh ít nhân dừa sầu riêng dẻo ngon, thơm nức mũi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu làm bánh ít nhân dừa sầu riêng dèo ngon!

Bột nếp 600 gr

Dừa bào sợi khoảng 320gr (1 trái)

Sầu riêng 200 gr

Đường 200 gr

Muối 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 ít

Lá chuối 1 ít

Các bước tiến hành chế biến bánh ít nhân dừa sầu riêng thơm ngon

Bước 1: Trộn hỗn hợp bột bánh

Công đoạn trộn hỗn hợp làm vỏ bánh ít!

- Trước tiên, bạn cho 1/2 muỗng cà phê muối vào trộn đều cùng 600gr bột nếp.

- Tiếp đó đổ từ từ 550ml nước ấm (khoảng 70 độ C) vào phần bột bánh và trộn đều cho nước thấm vào bột.

- Sau đó, tiến hành dùng tay nhào nặn bột cho thật đều, đến khi thấy bột dẻo mịn, ráo nước và không còn dính tay là đạt.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần bột đã nhào kĩ vào một chiếc tô lớn, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và để bột nghỉ ít nhất là 30 phút nhé.

Bước 2: Xào nhân dừa sầu riêng

Quy trình xào chín nhân cơm dừa và sầu riêng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cần sơ chế sầu riêng bằng cách tách múi, bỏ hạt và cho thịt sầu riêng ra đĩa, sau đó dùng muỗng tán nhuyễn.

- Kế đến, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và mở lửa vừa, khi thấy lòng chảo khô và toả hơi nóng thì bạn cho lần lượt 320gr dừa nạo, 200gr đường và 1/2 muỗng cà phê muối vào chảo, đảo nhanh tay.

- Tiến hành sên cơm dừa liên tục cho đến khi thấy đường đã tan hết và ngấm vào cơm dừa, đồng thời thấy sợi cơm dừa mềm, trong lại thì cho sầu riêng đã tán nhuyễn vào chung.

- Đến đây thì bạn chỉ việc tắt bếp rồi tiến hành đảo đều cho phần cơm dừa và sầu riêng quyện đều vào nhau rồi cho ra chén là được.

- Cuối cùng, khi thấy phần nhân dừa sầu riêng đã nguội bớt, bạn chia phần thành 18 phần đều nhau và tiến hành vo thành những viên tròn là xong phần nhân thơm ngon khó cưỡng rồi đấy.

Bước 3: Gói bánh ít nhân dừa sầu riêng

Công đoạn gói bánh ít đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo!

- Trước tiên, lá chuối bạn đem cắt thànhnhững miếng vuông có cạnh dài khoảng 2 ngón tay, sau đó rửa sạch bề mặt rồi cho vào nồi nước sôi chần sơ khoảng 2 phút cho lá mềm dai.

- Kế tiếp, bạn vớt lá chuối ra rồi dùng khăn bông lau khô 2 mặt lá và để ráo nước là được nhé.

- Tiếp đó, bạn gấp lá chuối lại làm đôi, sao cho mặt láng của lá hướng ra ngoài, rồi tiếp tục gấp 2 bên rìa lá vào giữa để tạo thành mũi nhọn dạng như cái phễu.

- Sau đó, bạn bắt bột gạo thành từng viên to hơn phần nhân một chút, nhào nắn cho bột mềm mịn rồi ép phần bột dẹt ra, rồi tiến hành cho 1 viên nhân vào giữa. Gói kín bột lại để phủ kín phần nhân và vo tròn đều trong lòng bàn tay cho khít miệng bột là đạt.

- Cuối cùng, bạn nhúng viên bánh vừa tạo được qua một chút dầu ăn và thoa đều dầu lên bề mặt viên bánh.

- Sau cùng, chỉ việc cho viên bánh vào phễu lá đã gấp, dùng tay ém nhẹ cho bánh dàn chặt vào phần lá rồi gói phần rìa lá lại thật chặt tay cho bánh không bung ra trong quá trình hấp là được nhé.

Bước 4: Hấp bánh ít nhân dừa sầu riêng

Bạn nên đặt phần mép gói xuống dưới để tránh bánh bị bung khi hấp!

- Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ cần bắc một nồi nước lên bếp ở lửa lớn rồi đặt xửng hấp lên trên.

- Khi thấy nước sôi lớn, bạn lần lượt xếp những chiếc bánh ít đã gói chặt vào, đặt phần mép gói xuống dưới để tránh bánh bị bung trong quá trình hấp.

- Cuối cùng, đậy nắp xửng lại và hấp bánh trong 30 phút là được.

- Sau khi hết 30 phút hấp thì bánh đã chín, bạn chỉ việc tắt bếp, mở nắp cho bánh nguội bớt rồi lấy bánh ra là đã hoàn thành rồi nhé.

- Ở công đoạn này, có một lưu ý nho nhỏ để giúp bánh chín nhanh và tạo hình chuẩn đẹp: bạn nên bọc một tấm vải ở nắp xửng hấp, để tránh phần hơi nước bốc lên sẽ nhỏ nhọt vào bánh nhé!

Thành phẩm

Bánh ít nhân dừa sầu riêng đốn tim người thưởng thức!

Bánh ít nhân dừa sầu riêng sau hấp chín sẽ có mùi hương thơm hấp dẫn và nổi bật với tạo hình chóp cùng lớp lá chuối xanh đẹp mắt. Khi bóc lớp lá chuối ra, là phần vỏ bánh trắng thơm, chín dẻo, mềm dai, bọc lấy phần nhân ngọt thanh bắt vị. Cắn một miếng là cảm nhận ngay được vị béo thơm, giòn giòn của dừa và mùi thơm đặc trưng rất riêng của sầu riêng chín tới. Tất cả hòa quyện và tạo nên một chiếc bánh nhỏ xinh nhưng hương vị lại đặc biệt thơm ngon, khiến ai ăn cũng yêu thích hết!

Mẹo bảo quản bánh ít nhân dừa sầu riêng thơm ngon

- Để bánh giữ được độ thơm ngon, bạn nên để bánh ở nơi thoáng khí, khô ráo, râm mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

- Bánh có thể bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa dùng ngay. Khi ăn, bạn chỉ cần đem bánh ra hấp cách thuỷ hoặc luộc sơ lại là được nhé.

- Bên cạnh đó, bánh được bảo quản ở nhiệt độ thường thì có thể dùng trong 3 ngày, còn nếu bảo quản ở tủ lạnh thì sẽ có thể sử dụng trong 5 ngày nhé.

Mẹo chọn sầu riêng chín thơm ngon, an toàn

- Sầu riêng chín già, ngon ngọt sẽ có mùi thơm đậm mùi đặc trưng dễ chịu, lớp vỏ được chia múi rõ ràng và có múi nổi cao, rõ.

- Khi chọn mua, bạn nên cầm quả sầu riêng lên lắc nhẹ, hoặc dùng cây khui sầu riêng gõ nhẹ vào thân quả. Nếu quả phát ra âm thanh trầm đục là quả có thịt chắc, cơm dày nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có cuống còn tươi, màu hơi xanh và cứng, dùng móng tay bấm vào thì thấy hơi ướt ướt nhựa.

- Tránh mua những quả sầu riêng không có hương thơm hoặc mùi hương quá mờ nhạt, hình dáng tròn đều không chia múi. Khi gõ vào vỏ quả nghe âm thanh phát ra trong chát và có vẻ rỗng thì quả đấy hạt nhiều, ăn không ngon.

Trên đây là cách làm bánh ít nhân dừa sầu riêng dẻo thơm với vị ngon đặc biệt. Bánh với tạo hình xinh xắn và hương vị hấp dẫn như này, chị em chọn làm món quà biếu khách hay dùng để chiêu đãi người thân, bạn bè vào dịp cuối tuần này thì chuẩn miễn bàn luôn nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!