Cách nấu súp cua óc heo thơm ngon, dinh dưỡng tại nhà!

Súp cua là một trong những món súp tuổi thơ, vô cùng quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Với cách kết hợp tài ba, chúng ta may mắn được thưởng thức các loại súp cua thơm ngon, đa dạng như: súp cua nấm, súp cua trứng bắc thảo, súp cua bí đỏ,... và đặc biệt là món súp cua óc heo . Nổi bật với các thành phần nguyên liệu tươi ngon, bổ dưỡng từ cua biển và óc heo, kết hợp cùng hương vị súp đậm đà, dễ ăn của các loại rau củ, đảm bảo ai ăn cũng mê nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách nấu súp cua óc heo thơm ngon, bổ dưỡng và đơn giản tại nhà nào!

Cua biển có vị mặn vừa phải với một chút ngọt nhẹ của khoáng chất, cùng hàm lượng giàu chất dinh dưỡng và dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món hải sản tươi ngon hấp dẫn từ cua biển.

Cua biển là một trong những loại hải sản được tiêu thụ nhiều nhất.

Theo Đông y, thịt cua biển có vị ngọt, mặn, tính ấm, không độc và có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, ích xương tủy, thông kinh lạc… Đặc biệt thích hợp dùng cho những người bị hư nhược, trẻ em còi cọc, người lớn gầy khó lên cân, gân xương yếu, sinh lý yếu và các chứng đau tê liên quan khí huyết, huyết ứ,...

Còn theo các nghiên cứu của y học phương Tây, cua biển là loại hải sản chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người.

Cụ thể, thịt cua biển có chứa nhiều vitamin B12 và vitamin B9, giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do tình trạng thiếu vitamin gây ra.

Bên cạnh đó, thịt cua biển còn có công dụng giảm các bệnh về tim mạch nhờ vào thành phần chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3, giúp cân bằng lại mức cholesterol, giảm tình trạng đông máu và bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, thịt cua biển còn đem lại rất nhiều công dụng hữu ích khác như: tăng cường hoạt động của não bộ, thúc đẩy phát triển xương, chống viêm hiệu quả, cải thiện hệ miễn dịch, cải thiện thị lực,...và ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Quả là một loại hải sản “vàng” phải không nào?!

Óc heo

Óc heo với những công dụng tuyệt vời!

Bên cạnh những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời từ cua biển, thì óc heo cũng góp phần mang lại những công hiệu hữu ích cho món súp cua óc heo.

Óc heo là nguồn cung cấp các khoáng chất phong phú cho cơ thể như canxi, phốt pho, đạm, sắt, cholesterol và có tác dụng nhất định trong việc cải thiện chứng suy nhược thần kinh, đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình,...

Đặc biệt, trong óc heo có nhiều chất béo và DHA - là những khoáng chất rất có ích cho việc phát triển trí não của trẻ.

Đọc đến đây thì hẳn nhiều chị em rất bất ngờ với thành phần dinh dưỡng tuyệt vời và các công dụng hữu ích từ món súp cua óc heo này phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào nấu món súp cua óc heo thơm ngon, bổ dưỡng thôi nào!

Cách nấu súp cua óc heo thơm ngon, bổ dưỡng hơn cả ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dinh dưỡng cho món súp cua óc heo bổ dưỡng!

Cua biển 1 kg

Óc heo 100 gr

Xương gà 1 kg

Trứng gà 3 quả

Trứng cút 30 quả

Bắp Mỹ 2 quả

Nấm đông cô khô 12 cái

Gừng tươi 1 củ

Ngò rí 1 nhánh

Bột năng 100 gr

Dầu mè 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành nấu súp cua óc heo dinh dưỡng

Bước 1: Sơ chế thịt cua

Công đoạn sơ chế và lấy thịt cua!

- Đầu tiên, cua biển mua về, bạn khoan hãy cắt dây cột cua, mà hãy tiến hành lật ngửa yếm dưới bụng cua lên và lấy đầu kéo hoặc dao nhọn chọc thẳng vào phần hõm cho tới khi chân và càng đều duỗi thẳng ra, rồi đem đi rửa sạch với nước muối.

- Tiếp đến, sau khi vệ sinh cua thật sạch xong, bạn bắc nồi lên bếp và thêm vào 1 ít nước, sao cho đủ để xâm xấp mặt cua.

- Kế đó, cho phần cua đã được về sinh vào luộc, tới khi thấy cua chín và chuyển sang màu cam thì bạn gắp cua ra dĩa và để nguội là được.

- Cuối cùng, bạn tách mai cua ra dĩa trước để gạch không bị đổ ra ngoài, rồi bỏ phần lông cua và tiến hành lấy và xé nhỏ phần thịt cua ra nhé.

Bước 2: Sơ chế óc heo

Cách làm sạch và hấp óc heo!

- Óc heo sau khi mua về, bạn ấy sạch các mạch máu rồi rửa với nước muối pha loãng, sau đó rửa lại với nước sạch và cho vào tô.

- Kế đó, bắc một chiếc nồi lên bếp và cho 1 ít nước vào và tiến hành đun sôi.

- Khi nước sôi bạn lấy tô đựng óc heo, thêm 1/2 muỗng cà phê muối rồi đặt vào nồi, đậy nắp và hấp cách thủy trên lửa vừa khoảng 10 - 15 phút đến khi óc heo chín, dậy mùi thơm thì nhấc tô ra và tắt bếp. Ở công đoạn này, bạn cũng có thể hấp óc heo cùng với 1 chút tiêu xay, hành tím cắt lát hoặc đầu hành lá để dậy mùi thơm hơn nhé.

- Cuối cùng, bạn việc đợi óc heo nguội bớt rồi lấy ra, đặt lên thớt và cắt thành dạng hạt lựu lớn là đã hoàn tất khâu làm sạch và sơ chế óc heo rồi đấy.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chê các loại gia vị và nguyên liệu ăn kèm!

- Trước tiên, bạn đem gừng đi gọt vỏ, rửa sạch và giã nhuyễn.

- Ngò rí thì bạn rửa sạch và cắt khúc.

- Tiếp đến là 2 trái bắp, bạn lột bỏ vỏ và râu (nếu có), sau đó rửa sạch, để ráo và cắt thành từng khúc ăn.

- Kế đến là phần nấm đông cô khô, bạn đem ngâm với nước ấm trong khoảng 10 phút cho nở ra, rồi rửa lại với nước sạch, vắt ráo và cắt thành sợi mỏng là được.

- Còn về phần trứng cút, bạn cần đem đi luộc, khi thấy trứng chín thì bạn vớt ra và cho vào thau đựng nước lạnh, sau đó chỉ cần bóc vỏ cho sạch là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chuẩn bị 1 cái chén, sau đó lần lượt cho 100gr bột năng và 4 muỗng canh nước vào, tiến hành khuấy đều cho đến khi bột năng tan hẳn là đã hoàn tất khâu sơ chế tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 4: Hầm nước dùng

Quy trình hầm xương gà và bắp!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc lên bếp, tiếp đó cho lần lượt các gia vị là gừng giã nhuyễn, 1 muỗng cà phê muối và 2 lít nước vào. Khi thấy nước sôi thì bạn chỉ cần cho xương gà vào và đun thêm khoảng 10 phút.

- Cuối cùng, bạn cho hết phần bắp cắt khúc vào nồi rồi hầm xương gà và bắp trong khoảng 30 phút để nước dùng được ngon ngọt là đã xong phần nước dùng thơm ngon, đậm đà rồi đấy.

- Một mẹo nhỏ để nước dùng được trong ngon hơn: trong quá trình hầm, bạn nhớ chú ý hớt bỏ bọt đi là được nhé.

Bước 5: Tách hạt bắp và đánh trứng

Bạn lưu ý nên để bắp nguội bớt rồi tách hạt nhé!

- Sau khi hầm được 30 phút, bạn gắp hết bắp và xương gà cho ra tô riêng. Khi bắp nguội bớt thì bạn tách lấy hạt như hình nhé.

- Sau đó nêm thêm vào nồi nước dùng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh hạt nêm.

- Tiến hành khuấy đều và đun đến khi nước sôi lại là đạt nhé.

- Kế đó, bạn đập 3 quả trứng gà vào một cái chén mới, sau đó nêm thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm vào rồi đánh ta là được.

Bước 6: Nấu súp cua óc heo

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn đợi cho nước hầm trong nồi sôi lại thì cho thêm lần lượt bắp hạt, nấm đông cô, thịt cua, óc heo và trứng cút vào nồi.

- Tiếp đó, tiến hành đảo đều các nguyên liệu và đun thêm khoảng 7 - 8 phút nữa cho các nguyên liệu được chín hoàn toàn.

- Kế đó, bạn đổ từ từ nước bột năng đã pha vào, khuấy đều và đun thêm 10 phút nữa.

- Sau khoảng 3 - 5 phút, súp trong nồi đã hơi đặc và sánh lại. Bạn nêm thêm 2 muỗng canh dầu mè và cho từ từ phần trứng đã đánh tan bên trên vào chung, đảo đều thêm khoảng 2 phút cho trứng chín là được.

- Cuối cùng bạn chỉ việc nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và bày ra chén, thêm chút ngò rí cắt khúc và 1 ít tiêu xay lên trên là đã hoàn thành món súp cua thơm ngon, nóng hổi “vừa ăn vừa thổi” rồi đấy!

Thành phẩm

Món súp cua óc heo thơm ngon bổ dưỡng, ai ăn cũng mê!

Súp cua óc heo sau khi hoàn thành dậy mùi thơm hấp dẫn. Nước súp sánh mịn, đậm đà, hòa quyện cùng các nguyên liệu tươi ngon, cho thêm chút tương ớt cay cay vào nữa thì thơm ngon miễn bàn nha!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cua biển tươi ngon, nhiều thịt

- Khi lựa cua, bàn cần bóp vào phần mai và yếm của cua, nếu thấy cứng thì chứng tỏ là cua chắc thịt. Ngược lại thì đó là cua đó ốp thịt hoặc ít thịt.

- Bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi ngon của cua bằng cách bóp nhẹ vào phần đùi của que dầm bơi, dưới bộ phận mai cua, nếu cua có dấu hiệu giãy giụa toàn bộ que thì đó là cua còn khỏe và thịt ngon nhé.

- Bạn cũng nên chú ý đến màu của lớp da trên của càng cua. Nếu có màu hồng đỏ hoặc màu hồng sậm thì là cua nhiều thịt.

- Ngoài ra, không nên mua những con cua cầm lên thấy nhẹ, trọng lượng không tương xứng với kích thước, cua có mùi lạ,... vì những con này hoặc gầy, ít thịt hoặc đã để lâu, ăn không còn tươi ngon nữa.

Mẹo chọn óc heo tươi ngon

- Bạn nên lựa chọn óc heo còn nguyên vẹn, không có vết nứt, còn màu đỏ hồng và phần óc không bị chảy ra ngoài,

- Đặc biệt, nếu óc heo không có mùi hôi và sờ vào thấy có 1 lớp màng bọc bên ngoài, hơi dính tay thì đó là óc heo ngon.

- Tránh mua những bộ óc heo bị bầm, tụ máu hay dập, có mùi lạ khó chịu.

Trên đây là cách nấu súp cua óc heo thơm ngon dinh dưỡng và đơn giản tại nhà. Với món súp thơm ngon, dễ ăn như này, chị em chọn làm món tẩm bổ thì đúng chuẩn luôn nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!