Cách làm lê chưng đường phèn thanh mát, trị ho, giải nhiệt cho những ngày hè!

Vào bếp 21/07/2022 16:07

Lê chưng đường phèn là một trong những mẹo trị ho hữu ích, được lưu truyền từ dân gian từ bao đời nay. Liệu bài thuốc này liệu có thật sự hiệu quả? Cách làm có đơn giản không? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay câu trả lời nhé!

Nội dung bài viết

Lê chưng đường phèn hay lê hấp đường phèn là một trong những bài thuốc dân gian được lưu truyền trong hầu hết các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, với công dụng chính là trị ho và thanh nhiệt cho người sử dụng. Nổi bật với hương vị thơm ngon, dễ làm và những công hiệu bất ngờ mà ít ai ngờ tới, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món Lê chưng đường phèn này ngay nhé!

Lê chưng đường phèn - bài thuốc quý từ dân gian

Lê chưng trị ho hay lê hấp đường phèn trị ho là bài thuốc dân gian của nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,… với nguyên liệu chính là đường phèn và lê. Tuy nhiên, ngoài 2 nguyên liệu chính này, bạn cũng có thể thêm thảo dược, trái cây để tăng hương vị và dưỡng chất cho món ăn thêm bổ dưỡng như: gừng, mật ong, táo đỏ, kỷ tử, đậu đen,...

Trong đó, nổi bật là những công dụng tuyệt vời của quả lê - nguyên liệu giúp món ăn đơn giản này trở thành một bài thuốc vô cùng hữu hiệu:

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 Quả lê với hương vị ngọt, thanh mát cùng những công hiệu tuyệt vời!

Cụ thể, lê vốn là một loại quả có nguồn gốc từ Trung Hoa, được rất nhiều người ưa chuộng bởi hương vị ngọt mát và những công dụng tuyệt vời.

Theo Đông y, quả lê có vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ, tính mát, tác dụng nhuận phế, thanh nhiệt, giảm ho, sinh tân dịch, tiêu độc và tiêu đờm. Nhờ vào những công dụng hữu hiệu này mà từ lâu, quả lê đã được đưa vào làm dược vị cho nhiều bài thuốc hỗ trợ trị bệnh về phổi, chẳng hạn như: ho gió, ho khan hay ho có đờm,...

Còn theo y học hiện đại, quả lê có chứa các thành phần dưỡng chất tốt với hàm lượng cao như canxi, phốt pho, chất xơ, các axit amin, vitamin và chất chống oxy hóa nên có công dụng tăng cường sức khỏe, nâng cao miễn dịch và cải thiện chức năng hệ hô hấp một cách hiệu quả cho người sử dụng.

Chính bởi những công hiệu tuyệt vời này, mà việc sử dụng lê chưng đường phèn như một bài thuốc chữa bệnh là một phương pháp này có độ an toàn cao, ít gây kích ứng, và có thể sử dụng cho điều đối tượng, kể cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người mà phương pháp này sẽ có những tác dụng khác biệt. Người bệnh cần kiên trì thực hiện để nhận được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Ngoài những công dụng hữu hiệu và hương vị thơm ngon thì cách làm lê chưng đường phèn cũng vô cùng đơn giản nữa, hãy cùng bắt tay ngay vào làm lê chưng đường phèn thơm ngon, bổ dưỡng nhé!

Cách làm lê chưng đường phèn thơm ngon, đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm lê chưng đường phèn thanh mát, trị ho, giải nhiệt cho những ngày hè! - Ảnh 2
Nguyên liệu đơn giản cho món lê chưng đường phèn! 
  •  Lê 1 quả
  •  Đường phèn 20 gr
  •  Kỷ tử 1 muỗng cà phê
  •  Dụng cụ cần thực hiện: nồi xửng hấp, bếp, đũa, dao, muỗng,...

Các bước tiến hành làm lê chưng đường phèn

Bước 1: Sơ chế lê

Cách làm lê chưng đường phèn thanh mát, trị ho, giải nhiệt cho những ngày hè! - Ảnh 3
 Công đoạn sơ chế và tạo hình cho quả lê!

Với những quả lê mới mua về, bạn đem rửa sạch, cắt ngang từ phần cuống đến 1/5 quả, rồi dùng thìa hoặc dao nạo bớt phần lõi như hình là được nhé.

Bước 2: Chưng hấp lê

Cách làm lê chưng đường phèn thanh mát, trị ho, giải nhiệt cho những ngày hè! - Ảnh 4
 Các bước chưng hấp lê đường phèn!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cho lần lượt đường phèn và kỷ tử vào trong quả lê đã được khoét ruột và đậy phần nắp lê vừa cắt vào. 

- Tiếp đó, đặt quả lê vào trong 1 cái bát hoặc dĩa rồi cho vào nồi hấp.

- Tiến hành hấp trong vòng 1 tiếng cho đến khi lê chín mềm và đường tan hết là được nhé.

- Cuối cùng, khi đã hấp xong, bạn lấy quả lê ra khỏi xửng hấp, có thể dùng ngay khi nóng hoặc để nguội, sau đó dùng dao cắt quả lê thành nhiều miếng nhỏ, là có thể thưởng thức cả cái lẫn nước rồi nhé!

Thành phẩm

Cách làm lê chưng đường phèn thanh mát, trị ho, giải nhiệt cho những ngày hè! - Ảnh 5
 Lê chưng đường phèn ngọt thơm và bổ dưỡng!

Lê chưng đường phèn với từng miếng lê giòn giòn, ngọt thơm cùng hương vị đặc trưng của đường phèn, quả là một món ăn không chỉ dễ thực hiện, hương vị thơm ngon mà mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

Một vài lưu ý khi bạn dùng lê hấp đường phèn như một bài thuốc trị ho

- Để cắt cơn ho, bạn nên ăn lê chưng đường phèn 2 – 3 lần/ngày, làm liên tục trong 3 – 5 ngày thì cơn ho mới dứt. Tuy nhiên, còn tùy vào cơ địa và tình trạng bệnh lí của mỗi người mà công dụng sẽ có phần khác biệt.

- Ngoài ra, lê hấp đường phèn không dành cho những người bị tiểu đường hay đang có các dấu hiệu bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng,...bạn hãy lưu ý nhé.

Cách chọn mua lê ngon ngọt

- Lê tươi ngon là những quả có dáng căng tròn, trông đều đặn, không bị méo mó quá nhiều, có lớp vỏ mịn màng, ít đốm và màu vàng nhạt. Ngược lại, nếu thấy trên bề mặt vỏ có quá nhiều vết bầm dập thì bạn tuyệt đối không nên mua.

- Ngoài ra, khi mua bạn nên lựa chọn những quả lê có phần rốn ở dưới đáy sâu, nhỏ và nhẵn, đây là những quả lê nhiều nước, có vị ngọt và giòn.

- Bên cạnh đó, nên hạn chế mua lê có rốn to, vỏ bên ngoài khô ráp, màu sẫm, bởi đó là lê để lâu ngày, không còn đảm bảo độ tươi ngon nữa.

Trên đây là cách làm lê chưng đường phèn bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn có cách làm vừa đơn giản, vừa ngon miệng lại còn mang nhiều công dụng và có thể giải nhiệt cho những ngày nắng nóng như này, chị em còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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