2. Vương Nhất Bác đã thực hiện một số bộ phim lớn và đã tích lũy được nhiều mối quan hệ cá nhân trong giới điện ảnh.

1. Hà Cảnh và Triệu Lệ Dĩnh có một mối quan hệ riêng tư tốt.

4. Hợp đồng giữa Phạm Thừa Thừa và Nhạc Hoa sẽ hết hạn vào năm sau, khả năng cao anh ấy sẽ không gia hạn hợp đồng.

3. Trước đây, Mã Tư Thuần hay phàn nàn với bạn bè rằng khi cãi nhau với bạn trai, cô ấy luôn xin lỗi trước.

5. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sắp có tạp chí chung.

6. Hồ Ca hiện đang độc thân.

7. Angela Baby hiện có nhiều nguồn lực khác nhau từ phía Tencent, người đại diện đã ưu tiên thúc đẩy cô ấy, cô ấy đã giành được nhiều bộ phim truyền hình vào tháng 9.

8. Mã Thiên Vũ thường nói với mọi người xung quanh rằng anh ấy muốn nghỉ hưu sớm để đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng anh ấy phải làm việc, nếu không nhiều người trong đoàn đội sẽ mất việc.

9. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường tổ chức tiệc tối trong đoàn phim, nhưng cả hai vẫn đang quay phim, họ thực sự không dám thả bụng để ăn. Mọi người xung quanh cũng giám sát không để họ ăn uống quá nhiều để khỏi bị sưng và béo.

10. Quyền nuôi con của Tôn Di và Đổng Tử Kiện đã được trao cho nhà trai, Tôn Di sẽ tập trung cho sự nghiệp của mình.

11. Hoàng Cảnh Du như "cá gặp nước" trong giới đầu tư. Hiện giờ, từ diễn viên, anh đã trở thành nhà sản xuất, đầu tư, có thể tự mình làm phim. Thế nên bây giờ rất nhiều nghệ sĩ nữ muốn làm thân với anh.

12. Triệu Lộ Tư và Trần Tinh Húc sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình.

13. Bây giờ Viên Băng Nghiên gần như không thể quay lại đóng phim, livestream và mang hàng như một người nổi tiếng trên mạng cũng không được.

14. Phạm Thừa Thừa hiện không có mối quan hệ nào và gia đình anh ấy cũng khá khắt khe với anh ấy trong chuyện tình cảm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.