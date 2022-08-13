Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Chương Tử Di sẽ hợp tác phim, Lưu Diệc Phi không quan tâm đến bình luận trên mạng xã hội?

Sao quốc tế 13/08/2022 14:19

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án "Nhất Niệm Quan Sơn" do Lưu Thi Thi đóng nữ chính đã tiến hành huấn luyện gần 1 tháng, mỗi ngày đều tập cảnh chiến đấu trên lưng ngựa. Trái lại nam chính vẫn đang trong đoàn quay phim hiện đại, sau này khó tránh phải dùng thế thân để quay cùng lúc 2 bộ.

2. Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bất ngờ nhận được phản ứng tích cực, vì thế 2 người đang đẩy nhanh tốc độ hợp tác lần 2. Rất có thể họ sẽ hợp tác trong dự án cổ trang "Vân Chi Vũ", trước kia Ngu Thư Hân từng 1 lần từ chối dự án này, nhưng giờ lại muốn ký rồi.

3. Châu Tấn và Vương Nhất Bác lại hợp tác rồi, đây là lần thứ 3 họ hợp tác. Lần gần nhất là dự án do Chanel thúc đẩy. Hơn nữa Vương Nhất Bác đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý nên quan hệ hợp tác giữa cậu ấy và Chanel sẽ sâu sắc hơn.

4. Triệu Lệ DĩnhChương Tử Di có thể sẽ hợp tác, họ đã hẹn nhau ăn tối mấy lần.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Chương Tử Di sẽ hợp tác phim, Lưu Diệc Phi không quan tâm đến bình luận trên mạng xã hội? - Ảnh 1

5. Hiện tại, Châu Đông Vũ cố gắng ẩn thân, cô ấy sợ mình vướng vào rắc rối bị tra ra chuyện xấu.

6. Trên web của cơ quan Thuế không có hồ sơ vụ của Viên Băng Nghiên, cho nên cô ấy không bị làm sao cả, “Mùa Hoa Rơi Gặp Chàng” và “Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan” không bị ảnh hưởng và sẽ được phát sóng bình thường.

7. Trương Kiệt đã đứng vững chân trong giới âm nhạc. Cậu ấy có tác phẩm, có fan đông đảo, hiện tại dù có không làm việc nữa cũng không thiếu tiền.

8. Các tài khoản mạng xã hội của Lưu Diệc Phi đều do nhân viên quản lý, cô ấy không đọc bình luận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Chương Tử Di sẽ hợp tác phim, Lưu Diệc Phi không quan tâm đến bình luận trên mạng xã hội? - Ảnh 2

9. Tuy hôn nhân trong giới có nhiều cuộc đổ vỡ nhưng vẫn còn nhiều cặp tình cảm vợ chồng rất tốt như: Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân, Đường Yên - La Tấn, Trương Kiệt - Tạ Na...

10. Trương Tiểu Hàn có một ít tư liệu của một vài lưu lượng. Lần trước cô ấy tung dưa về 1 lưu lượng có 30M+ fan, thế mà đã có vài nghệ sĩ chủ động tìm đến cô ấy giải quyết riêng tư.

11. Dư Cảnh Thiên muốn nhận 1 bộ phim thanh xuân vườn trường, nữ chính đang tiếp xúc với Ngu Thư Hân. Cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại với công việc.

12. Phải khẳng định rằng "Trầm Hương Như Tiết" đem lại không ít lợi ích cho Thành Nghị, đây cũng có thể coi như 1 trong những tác phẩm tiêu biểu của cậu ấy. Tuy rằng nội dung bộ này không mới lạ nhưng vì là dòng tiên hiệp và độ phối hợp của các diễn viên khác tốt nên bộ phim vẫn có độ hot nhất định.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Chương Tử Di Sao Hoa ngữ sao Châu Á

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