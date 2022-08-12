Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2022: Hứa Ngụy Châu 'cạch mặt' Hoàng Cảnh Du, dự án phim trọng điểm của Dương Tử gây thất vọng?

2. Mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy rất tốt. Tính cách của Trần Nghiên Hy cũng không phải quá bướng bỉnh, cường thế, thường ngày đều khá ỷ lại Trần Hiểu.

4. Hứa Ngụy Châu xác thực đã có con, mối quan hệ giữa anh ấy và vợ cũng rất không tồi. Còn về Hoàng Cảnh Du , hai người họ sớm đã trở thành "kẻ thù".

3. Chồng cũ của Tôn Di - Đổng Tử Kiện không đứng về phía vợ, trừ 1 lần không nghe lời mẹ cưới vợ cũ ra thì anh ấy chính là "con ngoan của mẹ", làm việc gì cũng nghe theo sắp xếp của mẹ.

5. Lưu Thi Thi gần đây đang luyện tập cưỡi ngựa và điều này đã khiến phần đùi của cô ấy bị thương. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn tiếp tục tập luyện.

6. Tin đồn tình cảm của Hướng Hàm Chi và Vương Hạc Đệ là do có người cố tình tung ra, đến hiện tại đoàn đội Ngô Lỗi vẫn im lặng để ứng phó. Ngoài ra, Hướng Hàm Chi liên tục dính tin đồn tiêu cực.

7. Mẹ của Ngô Lỗi rất tức giận về lùm xùm tình cảm này của anh ấy và đã bỏ không ít tiền ra để đè tin tức này xuống, nhưng lại không thể làm được.

8. "Trầm Vụn Hương Phai" của Dương Tử và Thành Nghị không đạt được hiệu quả mong đợi.

9. Những người tuyên truyền cho “Thương Lan quyết” gần đây đều là những người được Ngu Thư Hân nhắn tin nhờ giúp đỡ.

10. Trương Tử Phong đã mua một đợt marketing về tướng phu thê giữa mình và bạn trai, mục đích là muốn thể hiện tình cảm của họ. Không ngờ được là mọi người lại chỉ nói cô ấy càng ngày càng xấu.

11. Hợp đồng giữa Mạnh Mỹ Kỳ và Nhạc Hoa được ký tiếp. Nguyên nhân của việc này là do cô ấy đã hạ thấp giá hợp đồng của mình xuống. Nếu không thì Nhạc Hoa cũng sẽ không tiếp tục tốn tiền đầu tư cho cô ấy.

12. Châu Dã là tiểu công chúa của Hòa Tụng, rất được xem trọng. Vì vậy cho dù bị nói là dâng nước, công ty vẫn tiếp tục giúp cho cô ấy có thêm nhiều lần được đề danh cho các giải thưởng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.