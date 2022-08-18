Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'

Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả khó hiểu khi liên tục nhận nhiều lời khen chê lẫn lộn về diễn xuất.

Tinh Hán Xán Lạn sau khi được lên sóng đã nhận không ít lời khen chê về nội dung cũng như diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt, Triệu Lộ Tư là cái tên đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Triệu Lộ Tư được mệnh danh là tiểu hoa lưu lượng nổi bật trong dàn diễn viên sau 95. Tuy có nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung nhưng khả năng diễn xuất của cô nàng vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Triệu Lộ Tư được khán giả yêu mến vì nhan sắc ngọt nhưng diễn xuất vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi Đa số bình luận tập trung vào kỹ năng diễn xuất còn kém của nữ chính Triệu Lộ Tư. Ở nhiều cảnh, Triệu Lộ Tư không bộc lộ được cảm xúc linh hoạt trên gương mặt, trông nữ diễn viên vô cảm hoặc đang buồn ngủ. Khả năng đọc thoại của Triệu Lộ Tư cũng nhận nhiều cái lắc đầu, với các bình luận chỉ ra là nữ diễn viên đọc thoại nhiều khi không nghe rõ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến khen Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn trông xinh xắn hơn, diễn xuất cũng dễ chịu hơn so với khi đóng chính Thả Thí Thiên Hạ. Có lẽ nữ diễn viên hợp các vai thể hiện được sự nữ tính hơn là các vai mạnh mẽ, khí chất như nữ hiệp Bạch Phong Tịch trong Thả Thí Thiên Hạ. Một số ý kiến dễ tính cũng nhận xét rằng Triệu Lộ Tư diễn hay đọc thoại không xuất sắc, nhưng tổng thể vẫn không quá tệ để bỏ phim.

Nữ diễn viên liên tục nhận nhiều ý kiến khen chê về diễn xuất Khi nhắc đến vấn đề diễn xuất của mỹ nhân họ Triệu, khán giả nhớ đến trước đó, trong một chương trình giải trí, Triệu Lộ Tư đã có cơ hội gặp trực tiếp Vu Chính - người từng nâng đỡ Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và được anh nhận xét thẳng thắn. Vị biên kịch này đánh giá cao Triệu Lộ Tư so với những diễn viên cùng lứa, nhưng các vai diễn của cô quá một màu, nhàm chán. Vu Chính thẳng thắn nhận xét lối diễn xuất"một màu" của nữ diễn viên, khán giả đều đồng tình vì quá đúng Nhận xét của Vu Chính nhận được nhiều cái "gật đầu" từ người hâm mộ vì khá chính xác, từ những bộ phim đầu tay, người hâm mộ cho rằng Triệu Lộ Tư không có sự thay đổi, lột xác trong cách chọn kịch bản hay kiểu nhân vật. Cũng vì thế nên năng lực của nữ diễn viên khó được công nhận. Tuy nhận tiếng chê từ Vu Chính, nhưng mới đây, đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn đã dành nhiều lời khen có cánh cho Triệu Lộ Tư. Ngoài thái độ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm , đạo diễn cũng khen ngợi nữ diễn viên có khả năng vào vai tốt, đặc biệt là những cảnh quay thể hiện cảm xúc bằng mắt. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư được đạo diễn của Tinh Hán xán lạn dành nhiều lời khen ngợi Nữ diễn viên được đánh giá là có sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất. Trình Thiếu Thương, một cô gái mong manh yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ được nữ diễn viên lột tả trọn vẹn, mượt mà, lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Những lần diễn xuất bằng mắt khiến dân tình xót xa vì quá đau lòng cho nhân vật. Người hâm mộ khi nghe được những thông tin này, đã tỏ ra rất mừng cho cô nàng và mong rằng cô nàng sẽ giữ vững phong độ này, tiếp tục phát huy thì chắc chắn trong tương lai sự nghiệp của Triệu Lộ Tư sẽ còn thành công hơn nữa. Người hâm mộ mong rằng cô nàng sẽ có nhiều bứt phá mới mẻ về diễn xuất trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-duoc-dao-dien-tinh-han-xan-lan-khen-ngoi-het-loi-du-tung-bi-vu-chinh-che-mot-mau-493049.html